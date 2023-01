Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 15.01.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Deidesheim: Verkehrsunfall mit Personenschaden auf Supermarktparkplatz

Deidesheim (ots) – Am Abend des 14.01.2023 um 20:43 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Schloßwiese in 67146 Deidesheim ein Verkehrsunfall zwischen einer 59-jährigen Fußgängerin und einem PKW. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen parkte die 55-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW zunächst rückwärts aus einer Parklücke aus. Nachdem diese im Anschluss wenige Meter nach vorne fuhr, bemerkte diese plötzlich einen Schlag unter ihrem PKW. Hiernach stellte die PKW-Fahrerin fest, dass eine Person unter ihrem PKW eingeklemmt war. Die verletzte Fußgängerin konnte durch die Feuerwehr Deidesheim geborgen werden. Im Anschluss wurde diese zwecks weiterer medizinischer Versorgung in eine nahegelegen Klinik verbracht. Ob es zu einem Zusammenstoß zwischen der Fußgängerin und dem PKW gekommen ist oder die Fußgängerin bereits auf der Fahrbahn gelegen war, ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch unter der Telefonnummer 06324 9330 oder per E-Mail pihassloch@polizei.rlp.de zu setzen.

Neuleiningen: Unter Betäubungsmitteleinfluss Pkw geführt

Neuleiningen (ots) – Am Samstag, 14.01.2023 gegen 12:30 Uhr wurde ein 19-Jähriger mit seinem Pkw in Neuleiningen einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle konnten bei dem jungen Mann drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein anschließender Drogenvortest verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet und die zuständige Führerscheinstelle wird zudem über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):