Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 15.01.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Personenkontrolle führt zu mehreren Anzeigen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 15.01.2023 um 00:41 Uhr wurden drei junge männliche Personen durch eine Streife in der Schlachthofstraße in 67433 Neustadt/W. einer Personenkontrolle unterzogen. Im Rahmen der Durchsuchung der Personen konnten bei einem 17-Jährigen aus der VG Lambrecht, sowie bei einem 18-jährigen Neustadter eine geringe Menge Betäubungsmittel in Form von Cannabis aufgefunden und sichergestellt werden. Des Weiteren konnte bei einem weiteren ebenfalls aus Neustadt/W. kommenden 18-Jährigen ein Einhandmesser festgestellt und ebenfalls sichergestellt werden. Nun kommen auf die Erstgenannten jeweils ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. Des Weiteren muss sich der Besitzer des Einhandmessers in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten, da dieser kein berechtigtes Interesse für das Führen des Messers vorweisen konnte.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):