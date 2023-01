Stoppschild missachtet und Kind nicht gesichert

Rheinzabern/Kandel (ots) – Am Freitag 13.01.2023 führte die Polizeiinspektion Wörth Verkehrskontrollen im Dienstgebiet durch. In Rheinzabern missachteten ganze 15 Verkehrsteilnehmer das Stoppschild. 3 Fahrzeugführer waren zudem ohne Gurt unterwegs.

Darüber hinaus führte die Polizei eine Schulwegkontrolle im Bereich der Grundschule Kandel durch. Gegen einen Fahrzeugführer wurde aufgrund mangelnder Kindersicherung ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Alkohol- und Betäubungsmittelbeeinflusst mit dem E-Scooter erwischt

Germersheim (ots) – Bei der Verkehrskontrolle eines E-Scooters, An der Stengelskaserne, am Freitag 13.01.2023 gegen 19.20 Uhr konnte die Streife bei dem 51-jährigen Fahrer eine Alkoholfahne feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,41 Promille.

Zusätzlich stellten die Polizeibeamten Hinweise auf Drogenkonsum fest. Der Scooterfahrer räumte ein, einen Joint geraucht zu haben.

Falsche Polizeibeamte – Tochtertrick

Kandel/Jockgrim/Winden (ots) – Am Freitag 13.01.2023 kam es im Dienstgebiet der Polizei Wörth zu gleich 3 Betrugsversuchen über Handy und Telefon. In 2 Fällen gaben sich die Täter über einen Messengerdienst als Kind der Geschädigten aus, um so das Vertrauen der kontaktierten Person zu erlangen.

In einem weiteren Fall meldete sich die Täterin bei einer 79-jährigen Frau aus Kandel, gab vor, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben und übergab das Gespräch an einen vermeintlichen Polizeibeamten. In jedem der 3 Fälle erkannten die Personen den Betrugsversuch rechtzeitig und beendeten das Gespräch noch bevor es zu einer Forderung oder einem Schaden kam.

Ohne Führerschein und ohne Einverständnis

Neuburg (ots) – Das hat Konsequenzen: Am Freitag 13.01.2023 kontrollierten die Beamten in Neuburg einen 19-jährigen Fahrzeugführer. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur keinen Führerschein besitzt, sondern sich das Fahrzeug auch ohne Einverständnis seines Arbeitgebers zur „Spritztour“ ausborgte.

Die Polizei Wörth leitete entsprechende Strafverfahren ein.

Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kind

Wörth (ots) – Gestern Mittag kam es in der Hauptstraße in Wörth kurz nach 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Pkw kollidierte mit einem 7-jährigen Kind, welches über die Straße lief.

Das Kind erlitt eine Platzwunde sowie eine Gehirnerschütterung und wurde zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die Polizei Wörth hat die Ermittlungen aufgenommen.