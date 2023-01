Straßenverkehrsgefährdung durch Lieferdienst

Speyer (ots) – Am Freitag 13.01.2023 gegen 11:30 Uhr, wollte ein 11-jähriger Junge den

Zebrastreifen in der Ludwig-Uhland-Straße, Einmündung Rainer-Maria-Rilke-Weg überqueren, als ein Transporter eines Lieferdienstes mit hoher Geschwindigkeit herannahte. Da der Fahrer es

unterließ seine Geschwindigkeit zu verringern, musste der Bub sich beeilen den Fußgängerüberweg zu überqueren, um einen Zusammenstoß zu vermeiden.

Hiernach bremste der Lieferwagen ab, der Fahrer stieg aus und zeigte dem Jungen, begleitet von unflätigen Beleidigungen, bedrohlich die Faust. Danach stieg er in seinen blau-weißen

Transporter und setzte seine Liefertätigkeit fort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten sich unter der Tel: 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Zusammenstoß von zwei Radfahrern

Speyer (ots) – Am Freitag 13.01.2023 gegen 16:30 Uhr, befuhr ein 76-jähriger Radfahrer das

Helmut-Kohl-Ufer in Richtung Hafen. Ein weiterer 59-jähriger Radfahrer kam ihm Schlangenlinienfahrend entgegen, wodurch er diesem nicht mehr ausweichen konnte und beide miteinander kollidierten.

Beide stürzten zu Boden, wobei der 76-jährige mit dem Kopf auf einen Mülleimer fiel und sich hierbei eine Platzwunde an der rechten Wange zuzog. Er wurde in der Folge vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

Bei dem unverletzten 56-jährigen konnte im Rahmen der Unfallaufnahme deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Nachdem ein Atemalkoholtest knapp 1,1 Promille aufwies wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Hinzu kam, dass das von ihm

geführte Fahrrad nach vorangegangenem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war.

Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen Straßenverkehrsgefährdung, fahrlässiger Körperverletzung und Hehlerei.

Verkehrsunfallflucht – Geschädigter gesucht

Speyer (ots) – Am 13.01.2023 gegen 15.00 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Mann mit seinem

PKW die Straße Alter Postweg in Richtung Wormser Landstraße, als er beim vorbei fahren einen geparkten Transporter bzw. größeren PKW streifte. Nachdem er zunächst seine Fahrt fortsetzte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, fuhr er später nochmals an der Unfallstelle vorbei. Das geparkte Fahrzeug war jedoch nicht mehr vor Ort.

Beim Unfallverursacher entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1.200 Euro, über den Fremdschaden ist nichts bekannt. Nähere Angaben zu seinem Unfallgegner konnte der PKW-Fahrer, als er

den Unfall schließlich bei der hiesigen Polizei meldete, nicht machen.

Aus diesem Grund bittet die Polizei mögliche Zeugen und den potentiellen Geschädigten sich unter der Tel. Nr.: 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Speyer zu melden.

Verkehrsunfallflucht

Speyer (ots) Am 12.01.2023 gegen 15:30 Uhr standen zwei PKW´s nebeneinander auf einem Parkplatz im Weißdornweg. Eine 38-Jährige Frau öffnete ihre Fahrertür und stieß dabei mit der Kante der Tür gegen die hintere Beifahrertür des neben ihr geparkten Fahrzeugs. Die 51-jährige Fahrerin des beschädigten Fahrzeugs bat deshalb um die Personalien der Unfallverursacherin.

Diese verlies die Unfallörtlichkeit mit dem Hinweis, dass sie keine Zeit habe und ihre Kinder holen müsse. Die 51-Jährige Frau rief deshalb die Polizei. Während der Unfallaufnahme traf die Unfallverursacherin an der Unfallörtlichkeit ein. Sie wurde als Beschuldigte einer Verkehrsunfallflucht belehrt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 250 Euro.