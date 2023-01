Landau: Die Polizei-News

Sprengung eines Briefkastens

Landau (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag 13.01.2023 warfen bisher unbekannte Täter vermutlich einen Feuerwerkskörper in einen Briefkasten in der Marktstraße in Landau und zerstörten diesen hierdurch komplett.

Der Sachschaden beträgt etwa 100 Euro. Hinweise zu der Tat oder den Tätern nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrskontrolle mit mehreren Verstößen

Landau (ots) – Am frühen Samstag 14.01.2023 fiel der Polizei Landau in der Landauer Innenstadt ein auffällig fahrendes Fahrzeug auf, welches in der Brandenburger Straße in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Bei der Kontrolle gab der 21-jährige Fahrer an, dass er seinen Führerschein nicht dabeihabe, da er ihn zuhause vergessen habe.

Zur Überprüfung wurde der Fahrer nach Hause begleitet und räumte hierbei ein, dass er gar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei, sondern gerade erst dabei sei, diese zu erlangen. Im weiteren Verlauf der Kontrolle konnten die Beamten zudem feststellen, dass die an dem Fahrzeug des 21-Jährigen angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Fahrzeug gehören.

Die Weiterfahrt wurde dem 21-jährigen Fahrer untersagt und gegen ihn wurde ein Strafverfahren unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung eingeleitet.