Brand einer historischen Kelter (siehe Foto)

Gleisweiler (ots) – Am Freitag 13.01.2023 um 21:35 Uhr, wird ein Brand im Bereich des Boule Platzes in Gleisweiler gemeldet. Vor Ort konnte der Brand, welcher an einer historischen Kelter ausgebrochen war, durch die eingesetzte Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden.

Durch das Feuer wurde die historische Kelter sowie die als Wetterschutz angebrachte Überdachung beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf ca. 15.000 EUR.

Zur Brandursache können zum derzeitigen Stand der Ermittlungen noch keine Angaben gemacht werden. Es werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben (06323 – 9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Bekifft aufgefallen

Steinfeld (ots) – Am Freitag 13.01.2023 fiel einer Funkstreife gegen 22:20 Uhr in Steinfeld ein in Richtung Frankreich fahrender PKW der Marke Opel, mit Karlsruher Zulassung auf. Bei der Kontrolle des 19-jährigen Fahrzeugführers aus der Verbandsgemeinde Kandel stellten die Beamten drogentypische Reaktionsmuster fest. Der im Anschluss auf der Dienststelle durchgeführte Drogentest bestätigte den Verdacht des Betäubungsmittelkonsums. Eine Blutprobe wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Tragisch für den jungen Fahranfänger, er hatte erst seit 3 Wochen den Führerschein. Im weiteren Verlauf wurden bei seinem 21-jährigen Beifahrer, ebenfalls in der Verbandsgemeinde Kandel wohnhaft, noch eine kleine Menge Marihuana und Haschisch aufgefunden und sichergestellt.

Gegen Beide wurde eine Strafanzeige wegen Besitz/ Erwerb von Betäubungsmitteln erstattet. Zusätzlich muss sich der Fahrer des PKW noch wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hochstadt (ots) – Am Freitag 13.01.2023 wurde in dem Zeitraum zwischen 12:15-14:30 Uhr ein geparktes Fahrzeug in der Hauptstraße in Hochstadt durch einen bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der unbekannte Unfallverursacher streifte wohl beim Vorbeifahren das geparkte Fahrzeug und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der entstandene Schaden beträgt etwa 1.000 Euro. Hinweise zu dem Unfallhergang oder dem Unfallverursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 06341-2870 oder per Mail: pilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Pleisweiler-Oberhofen B 48 (ots) – Durch einen Verkehrsteilnehmer wurde am Freitag 13.01.2023, gegen 13:40 Uhr bei der Polizei mitgeteilt, dass sich auf der B 48 bei Pleisweiler-Oberhofen offensichtlich ein Verkehrsunfall ereignet hat bei dem lediglich ein Fahrzeug aus dem Zulassungsbezirk Südliche Weinstraße beteiligt ist. Der Unfallverursacher sei gerade dabei, Trümmerteile von der Straße zu entfernen.

Durch die Funkstreife wurde der Unfallverursacher an der gemeldeten Örtlichkeit in seinem stark beschädigten PKW angetroffen. Vermutlich war dieser zuvor die B 48 aus Richtung Oberotterbach in Richtung Pleisweiler-Oberhofen gefahren und war dann in einer Linkskurve, nach rechts von der Fahrbahn abgekommen.

Bei dem 55-jährigen Fahrzeugführer aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,3 Promille. Aus diesem Grund wurde ihm eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsgefährdung an Fußgängerüberweg

Bad Bergzabern (ots) – Am Freitagmorgen 13.01.23 gegen 07:55 Uhr wollte eine Passantin den Fußgängerüberweg in der Weinstraße überqueren. Währenddessen näherte sich ein bislang unbekannter PKW mit erhöhter Geschwindigkeit und legte im letzten Moment eine Vollbremsung hin.

Die Passantin stürzte beim Ausweichen und der PKW setzte ohne Weiteres seine Fahrt fort. Die Polizei sucht nach Zeugen, welche Angaben zu dem unbekannten PKW und deren Fahrerin machen können.

Einbruch und Hausfriedensbruch

Pleisweiler-Oberhofern (ots) – Am Freitag 13.01.2023 bemerkte ein Anwohner in der Wappenschmiedstraße gegen 04-05.00 Uhr Uhr einen Lichtstrahl und wurde wach. Bei der anschließenden Überprüfung des Hauses stellte er nichts Ungewöhnliches fest und legte sich wieder schlafen. Als er gegen 09.00 Uhr zur Haustür ging bemerkte er, dass diese geöffnet war. Weiterhin stellte der Anwohner fest, dass der Täter im Kellerraum gewesen sein muss und diesen durchwühlt hatte. An seinem in der Garage befindlichen PKW hatte der unbekannte Täter schließlich die Beifahrertür geöffnet und den Fahrzeugschlüssel sowie Garagentorfernbedienung entwendet.

Kurz zuvor oder danach löste in der Schloßstraße die Überwachungskamera eines Wohnanwesens aus und filmte eine männliche Person in dunkler Kleidung, welche die Hofeinfahrt betrat und sich in den Bereich vor der Kellertür begab. Danach entfernte sich die Person wieder. Was genau die Person dort beabsichtigte ist nicht bekannt.

Eingebrochen wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht. Hinweise auf den Täter nimmt die Polizei in Bad Bergzabern unter 06343- 9334-0 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.