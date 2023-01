Saarlouis – Am Freitag 13.01.2023 gegen 08 Uhr wurde ein Geldtransporter mit 8 Millionen Euro an Bord ausgeraubt. Nach dem Raub gingen der zuvor als Rammbock genutzte Citroen sowie der Geldtransporter in Flammen auf. Bereits am Freitagabend wurden 3 einschlägig polizeibekannte Personen festgenommen.

Das die Täter keine Anfänger waren, zeigt der gut vorbereitete Tatablauf:

Die mit dem Geldtransporter, bei der Landeszentralbank, abgeholten 8 Millionen, sollten auf mehrere Transporter verteilt und zu verschiedenen Kunden verbracht werden. Doch dazu kam es nicht mehr.

Der Geldtransporter wurde von den Tätern mit einem PKW Citroen gerammt und am wegfahren gehindert. Zeitgleich wurde der Tatort durch ein Fahrzeug mit Blaulicht abgesperrt. Die Täter holten sich die Beute, indem sie die Hecktüren des Geldtransporters aufsprengten. Schließlich setzten sie den Citroen in Brand und flüchteten mit 2 Fahrzeugen vom Tatort.

Während der Flucht wurde ein Polizeibeamter am Bein verletzt, als die Täter den Streifenwagen rammten.

Nahe Paris konnten später am Freitagabend, 3 einschlägig polizeibekannte Personen festgenommen werden. Weitere Ermittlungen der Kripo Saarbrücken laufen.