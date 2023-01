Maskenpflicht im Fernverkehr entfällt zum 02. Februar 2023

Mainz – Bundesgesundheitsminister Prof. Karl Lauterbach hat angekündigt, dass die Maskenpflicht im Fernverkehr zum 2. Februar 2023 entfällt. Dazu erklärt Gesundheitsminister Clemens Hoch:

„Die Entscheidung ist angesichts der aktuellen Entwicklungen und dem spürbaren Übergang in die endemische Lage begrüßenswert. Sowohl die Corona-Inzidenzen als auch die Infektionen bei anderen respiratorischen Erkrankungen gehen ebenso zurück wie die Belegungszahlen in den Krankenhäusern und Kliniken des Landes. Für uns war immer klar, dass die Grundsatzentscheidung des Bundes gilt und Rheinland-Pfalz diese mitträgt, solange sie Gültigkeit behält. Im Gleichklang mit der Entscheidung der Bundesregierung wird Rheinland-Pfalz nun die Maskenpflicht im ÖPNV zum 2. Februar 2023 aufheben. Die weiteren Schritte erfolgen auch in enger Abstimmung mit meinem hessischen Amtskollegen. Beide Länder wollen, dass für die Menschen beim Grenzwechsel einheitliche Regeln gelten.“