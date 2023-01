Neustadt: Sitzung Hauptausschuss am 12. Januar 2023

Neustadt an der Weinstraße – Themen: Sanierung der Kellereistraße wird vorbereitet, Taxitarife in Neustadt werden erhöht

Sanierung der Kellereistraße wird vorbereitet

Die Kellereistraße soll auf einer Strecke von rund 175 Metern saniert werden. Die Arbeiten zwischen Hauptstraße und Marstall sind erforderlich, da die Oberfläche stark beschädigt ist und der Unterbau nicht frostsicher. Den Auftrag für Vermessung und Planung erteilte der Hauptausschuss an ein Ingenieurbüro in Neustadt an der Weinstraße. Kostenpunkt: rund 87.000 Euro.

Optisch wird sich an den bereits sanierten Fußgängerzonen orientiert. Mit dem Ausbau soll 2024 begonnen werden.

Taxitarife in Neustadt werden erhöht

Taxifahren in Neustadt an der Weinstraße wird ab 1. Februar 2023 teurer. Darüber wurde in der Sitzung des Hauptausschusses informiert. Hintergrund ist, dass die örtlichen Unternehmer über die Taxivereinigung eine Erhöhung beantragt hatten. Als Begründung nannten sie gestiegene Lebenshaltungskosten, unter anderem für Benzin, zudem sei der Mindestlohn aufgestockt worden. Darüber hinaus müssten unwirtschaftliche Kurzstrecken kompensiert werden. Die letzte Tarifanpassung fand zum 1. Januar 2018 statt.

Preisbeispiele für verschiedene Fahrten: