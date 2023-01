Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 14.01.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Verkehrsschild umgefahren und geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – Am 12.01.2023 gegen 15:30 Uhr wurde ein Verkehrsschild in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim beschädigt. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Fiat Panda beschädigte im Vorbeifahren das Verkehrsschild und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. An dem Schild entstand ein Sachschaden in Höhe von 100 Euro. Der Verkehrsunfall konnte durch einen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei und konnte einen Teil des Kennzeichens des Fiat als auch eine gute Beschreibung des Fahrers abgeben. Gegen den unbekannten Fahrer wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Elmstein: Umgestürzter Baum sorgt für Stromausfall

Elmstein (ots) – Am späten Donnerstagabend (12.01.2023), gegen 22:15 Uhr, meldeten mehrere Anwohner ein lautes Knallgeräusch und einen hellen Lichtschein im Wald nahe Elmstein. Wenig später waren die Ortsteile Iggelbach, Röderthal und Schafhof ohne Strom. Die Feuerwehr und der Bereitschaftsdienst der Pfalzwerke rückten aus und konnten die Ursache des Stromausfalles schließlich ausfindig machen: ein Baum war, vermutlich aufgrund des starken Windes, auf eine Stromleitung gefallen und hatte diese beschädigt. Gegen 01:20 Uhr war die Leitung schließlich repariert und die Stromversorgung wieder hergestellt. Die Polizei Neustadt zeigte während des Stromausfalles mit mehreren Polizeikräften durchgehend Präsenz und stand den Einwohnerinnen und Einwohnern als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung.

Haßloch: Überwachung der Verkehrsdisziplin

Haßloch (ots) – Am 13.01.2023 wurden durch Beamte der Polizeiinspektion Haßloch mehrere Verkehrskontrollen an Verkehrskreiseln im Ortskern von Haßloch zur Überwachung der Verkehrsdisziplin durchgeführt. Hierbei konnten insgesamt 59 Verstöße unterschiedlichster Art bezüglich Ladungssicherheit, Verkehrssicherheit, Zulassungsmängel und Abbiegeverhalten festgestellt und geahndet werden.

Niederkirchen, Meckenheim: Motorradfahrer übersehen; Verkehrsunfall mit Personenschaden

Niederkirchen bei Deidesheim / Meckenheim (ots) – Am 12.01.2023 gegen 15:30 Uhr kam es an der Einmündung der L 528 / K9 zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein Kleintransporterfahrer übersah hierbei einen bevorrechtigten Motorradfahrer der in Richtung Meckenheim unterwegs war. Der Motorradfahrer wurde hierbei glücklicherweise nur leicht verletzt. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall beschädigt; das Motorrad war nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Carlsberg: Einbruch ins Bürgerhaus

Carlsberg (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von 15.12.22 bis 12.01.23 unbefugten Zutritt ins Bürgerhaus in der Hauptstraße. Entwendet wurde eine Geldkassette. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 500 Euro. Zeugenhinweise werden bei der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegengenommen.

Grünstadt: Einbruch in Gaststätte

Grünstadt (ots) – Im Zeitraum 11.01.23, 23 Uhr, bis 12.01.23, 12:45 Uhr, stiegen Unbekannte in ein Lokal in der Obersülzer Straße ein. Entwendet wurde ein Kaffeevollautomat im Wert von 1.600 Euro. Hinweise zur Täterschaft werden bei der Polizeiinspektion Grünstadt (06359/9312-0) entgegengenommen.

Ellerstadt: Exhibitionist drückt entblößtes Geschlechtsteil an Straßenbahnscheibe

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):