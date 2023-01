Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 14.01.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: 10 km/h zu viel führt zur Strafanzeige

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 13.01.2023 um 16:50 Uhr befuhr ein 61-Jähriger aus Neustadt/W. mit seinem Kleinkraftrad die Maximilianstraße in 67433 Neustadt/W., als er durch eine Streife einer anlassunabhängigen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Der Fahrer konnte im Rahmen der Kontrolle lediglich Fahrzeug- und Versicherungspapiere vorlegen, welche darlegten, dass dessen Kleinkraftrad maximal eine Geschwindigkeit von 25 km/h fahren darf. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorlegen. Aufgrund der Tatsache, dass der Neustadter zuvor vor den eingesetzten Beamten mit einer Geschwindigkeit von 35 km/h fuhr, muss dieser sich nun in einem Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Das Kleinkraftrad wurde zum Zwecke der Ermittlung der tatsächlichen Geschwindigkeit mittels eines geeichten Prüfstandes, sowie zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert.

Neustadt: Schwerpunktkontrollwoche „Verkehrssicheres Fahrrad“

Neustadt/Weinstraße (ots) – In der Woche vom 09.01. – 13.01.2023 wurden anlässlich des Schulbeginns nach den Weihnachtsferien an drei weiterführenden Schulen in Neustadt/Weinstraße -dem Leibniz-Gymnasium, dem Kurfürst-Rupprecht-Gymnasium sowie dem Käthe-Kollwitz-Gymnasium- Schulwegkontrollen mit dem Schwerpunkt „Verkehrssicheres Fahrrad“ durchgeführt. Insbesondere während der dunklen Jahreszeit ist eine vorschriftsmäßige und funktionierende Beleuchtung ein wichtiger Faktor für Radfahrer, um auf ihrem Weg sicher anzukommen. Die gute Sichtbarkeit durch ein ausreichend helles, weißes Frontlicht sowie ein rotes Rücklicht wird durch Reflektoren unterstützt und ergänzt. Zur vorgeschriebenen Ausstattung gehören hier ein weißer Reflektor vorne, ein roter Reflektor hinten sowie seitliche, gelbe Reflektoren, welche sich integriert in den Pedalen sowie in den Speichen des Fahrrads befinden müssen. Die sogenannten „Katzenaugen“, seitliche gelbe Reflektoren, welche in den Speichen angebracht werden, dürfen hierbei durch einen an den Reifen oder Speichen angebrachten, reflektierenden Streifen ersetzt werden, jedoch gilt: So oder so- seitliche Reflektoren sind ein Muss! Die verkehrssichere Ausstattung des Fahrrads wird komplettiert durch eine helltönende Klingel sowie (mindestens) zwei voneinander unabhängige Bremsen. Bei den durchgeführten Kontrollen konnten insgesamt zwanzig Fahrräder mit Mängeln, überwiegend aufgrund mangelhafter/ fehlender Beleuchtung oder fehlenden Reflektoren, festgestellt werden. Die Kinder und Jugendliche selbst erwartet natürlich kein Verwarnungsgeldverfahren. Vielmehr wurden die Sorgeberechtigten mittels sogenannten Mängelberichten auf die Mängel aufmerksam gemacht und zur zeitnahen Beseitigung aufgefordert. Nicht unerwähnt bleiben darf die Tatsache, dass die eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten bei den Kontrollen aber auch viele Fahrräder im ordnungsgemäßen, verkehrssicheren Zustand zu sehen bekamen. Viele der Radfahrer waren zudem ausgestattet mit Schutzhelm und Warnweste.

