Neustadt: „NEUstadt 20.23 – Rückblicke. Einblicke. Ausblicke“ – Start ins neue Jahr

Neustadt an der Weinstraße – Es durfte wieder gelacht, erzählt und gemeinsam auf das neue Jahr angestoßen werden, und das nicht nur virtuell, sondern in Präsenz im Neustadter Saalbau. Rund 1200 interessierte Bürgerinnen und Bürger sind am Freitag, 13. Januar 2023, der Einladung von Oberbürgermeister Marc Weigel gefolgt.

„Ich freue mich über diesen Abend und dass Sie alle gekommen sind. Wir wissen spätestens seit den letzten zwei Jahren, dass dies nichts Selbstverständliches, sondern etwas Kostbares ist. Viele unruhige Monate liegen hinter uns und auch der Start ins neue Jahr gelingt nicht wirklich unbeschwert.“ OBERBÜRGERMEISTER MARC WEIGEL

In seiner Neujahrsrede erläuterte er unter anderem Projekte, Ereignisse und Erfolge, die Neustadts Bürgerinnen und Bürger im vergangenen Jahr bewegt haben. Untermalt wurde der Rückblick mit einer Bilderpräsentation. Gezeigt wurden besondere Momente, Aktionen und Festlichkeiten, wie beispielsweise Kerwe-Eröffnungen, Neuanschaffungen und Bauprojekte. Gedacht wurde aber auch an die Menschen, die sich in besonderer Weise in und für Neustadt an der Weinstraße engagiert haben und im vergangenen Jahr verstorben sind.

Oberbürgermeister Marc Weigel (Foto: Holger Knecht)

Darüber hinaus gab Oberbürgermeister Marc Weigel Einblicke in die Themen, mit welchen sich die Stadt aktuell beschäftigt und einen Ausblick auf die Projekte, die im Jahr 2023 angegangen und umgesetzt werden sollen. Neustadts Partnerstädte übermittelten ihre Grüße per Videobotschaft. Gemeinsam mit den Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern und im Beisein der Neustadter Weinhoheiten wurde mit den anwesenden Gästen auf das neue Jahr angestoßen.

„Vertrauen schafft Zusammenhalt und den brauchen wir in Neustadt in diesen Zeiten mehr denn je!“,

betonte Oberbürgermeister Marc Weigel.

Durch den Abend führte der bekannte TV-Moderator Holger Wienpahl. Für ihn war es ein echtes Heimspiel, denn für den SWR moderiert er seit vielen Jahren die Wahl der Deutschen Weinkönigin im Neustadter Saalbau. Er führte beim Neujahrsempfang Interviews mit Nina Schroth (Gewichtheberin), Lukas Baum (Mountainbike), Oberbürgermeister Marc Weigel, Philip Wessa (bfw-Tailormade) und Nathalie Maschiko (ukrainische Lehrerin).

Foto: Holger Knecht

Umrahmt wurde die Veranstaltung von einem abwechslungsreichen und unterhaltsamen Programm. Für Stimmung sorgte die Showdarbietung der amtierenden Europameister im Hiphop-Formationstanz der Tanzmanufaktur. Nicht fehlen durften natürlich die Neustadter Ampelköniginnen des Tanz-Treff Alex. Sie sorgten mit ihrer Darbietung für eine beschwingte Atmosphäre im Saal. Zum Nachdenken stieß die Musikschule Juphi Neustadt an. Die Jugendlichen präsentierten unter der Leitung von Marina Kammerloch die Ergebnisse eines Musik-Projektes zum Ukraine-Krieg.

Der Neujahrsempfang wurde aufgezeichnet und kann zu folgenden Zeiten über den Offenen Kanal verfolgt werden:

Sonntag 15. Januar 2023, 20:15 Uhr

Montag 16. Januar 2023, 11:00 Uhr

Dienstag 17. Januar 2023, 03:00 Uhr

Dienstag 17. Januar 2023, 19:30 Uhr

Mittwoch 18. Januar 2023, 11:30 Uhr

Donnerstag 19. Januar 2023, 03:30 Uhr

Samstag 21. Januar 2023, 12:15 Uhr

Montag 23. Januar 2023, 19:00 Uhr

Dienstag 24. Januar 2023, 11:00 Uhr

Mittwoch 25. Januar 2023, 03:00 Uhr

Weitere Informationen zu den Empfangsmöglichkeiten finden Interessierte unter https://www.ok-weinstrasse.de/empfangsmoeglichkeiten/.

Zusätzlich kann die Aufzeichnung über den YouTube-Kanal der Stadtverwaltung Neustadt an der Weinstraße (https://www.neustadt.eu/nje) erneut abgerufen werden.