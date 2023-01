Reifen mit Felgen entwendet

Ludwigshafen (ots) – Unbekannte entwendeten in der Nacht von Mittwoch (11.01.2023) auf Donnerstag (12.01.2023) vier Reifenkomplettsätze an einem geparkten Pkw. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Saarlandstraße abgestellt. Der Schaden beläuft sich auf 1.600 Euro.

Im selben Tatzeitraum entwendeten Unbekannte Täter eine Felge eines geparkten Pkws im Kappesgartenweg. Hierbei wurde der Reifen am Fahrzeug demontiert und die Felge abgezogen.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Unbekannte bei E-Scooter Diebstahl beobachtet – Besitzer gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag 12.01.2023 gegen 12.45 Uhr, beobachteten Zeugen, wie ein unbekannter Mann mit einem Bolzenschneider einen angeschlossen E-Scooter in der Bismarckstraße (Stadtbibliothek) entwendete. Der Täter flüchtete anschließend mit dem E-Scooter. Einer der Zeugen filmte die Tat.

Der Unbekannte war zwischen 30 und 40 Jahre alt und hatte einen Vollbart. Er trug eine schwarze Lederjacke, eine schwarze Jogginghose und Sneaker mit orangen Schnürsenkeln der Marke Adidas und eine schwarze Mütze.

Die Polizei sucht darüber hinaus den Besitzer des gestohlenen E-Scooters. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Tel: 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Betrug per WhatsApp scheitert

Ludwigshafen (ots) – Eine Ludwigshafenerin und ein Ludwigshafener erhielten am Donnerstag (12.01.2023) eine Nachricht per WhatsApp. Die Verfasser der Nachrichten gab sich als Kind aus und forderte sich dringend bei ihm zu melden. Die Ludwigshafenerin und der Ludwigshafener gingen nicht auf die Forderungen ein und ignorierten die Nachricht.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621/963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.