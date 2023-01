Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit anschließender Flucht

Maxdorf (ots) – Am Donnerstag 12.01.2023 gegen 06:50 Uhr kam es in Maxdorf, Im Horst zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem dunklen Fahrzeug die Straße „Im Horst“ in Fahrtrichtung Raiffeisenstraße und geriet in der Kurve, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, auf die Gegenfahrbahn.

Der Fahrer eines Peugeot Boxer bog von der Raiffeisenstraße nach links in die Straße „Im Horst“ ab. Dort kam ihm das unfallflüchtige Fahrzeug auf seiner Fahrbahn entgegen. Um eine Kollision zu verhindern, wich der Peugeot Fahrer nach rechts aus und kollidierte in der Folge mit einem dort parallel zur Fahrbahn abgestellten grauen Skoda Octavia.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass es sich bei einer Verkehrsunfallflucht keinesfalls um ein Kavaliersdelikt handelt. Eine Unfallflucht ist eine Straftat, ähnlich einem Diebstahl oder einer Körperverletzung. § 142 des Strafgesetzbuches sieht für eine Unfallflucht eine Geldstrafe oder sogar eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahre vor. In vielen Fällen bleiben die Geschädigten auf ihren Kosten sitzen. Es könnte auch Ihr Auto treffen. Helfen Sie uns, Unfallopfern zu helfen. Wenn Sie Zeuge einer Unfallflucht werden, notieren Sie das Kennzeichen oder machen Sie ein Foto mit Ihrem Handy. Verständigen Sie auf jeden Fall die Polizei.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen.

Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Nach Unfall von der Unfallstelle geflüchtet

Altrip (ots) – Vermutlich aufgrund Alkohol- und Medikamenteneinfluss verlor eine 68-jährige Verkehrsteilnehmerin am Donnerstagmittag in der Adriastraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam von der Fahrbahn ab. Nachdem sie über einen Stein und über einen Poller gefahren war, stieß sie an einen Baum. Danach entfernte sie sich vermutlich zu Fuß von der Unfallstelle, den nicht mehr fahrbereiten Pkw ließ die 68-jährige an der Unfallstelle zurück.

Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Ermittlungen konnte die vermeintliche Unfallverursacherin zuhause unverletzt angetroffen und zur Dienststelle verbracht werden, wo ihr eine Blutprobe entnommen wurde.

Der nicht mehr fahrbereite Pkw der Unfallverursacherin wurde abgeschleppt. Die Dame erwartet nun ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung und Verkehrsunfallflucht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

Perfide Betrugsmasche

Neuhofen (ots) – Ein 79-jähriger aus Neuhofen erhielt am Dienstagmittag einen Anruf mit einer unterdrückten Rufnummer, in dem sich eine Frau als Ärztin der Uni-Klinik in Heidelberg ausgab. Diese teilte dem angerufenen mit, dass dessen Sohn aufgrund einer Corona-Erkrankung auf der Intensivstation läge und ein bestimmtes Medikament benötige, welches aber mittels Flugzeug aus der Schweiz eingeflogen werden müsse.

Eine Geldforderung wurde im weiteren Verlauf keine geäußert, da der 79-jährige skeptisch wurde.

Dem Mann entstand somit auch kein Schaden.

Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Mutterstadt (ots) – Während der allgemeinen Streifentätigkeit fiel Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt am Donnerstagmorgen in der Speyerer Straße eine 16-jährige aus Limburgerhof auf, da an dem von ihr gefahrenen E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war.

Im Rahmen der anschließenden Kontrolle gab die Jugendliche gegenüber den Beamten an, dass sie nicht wusste, dass sie hierfür eine entsprechende Versicherung benötige. Sie erwartet nun ein Verfahren wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Otterstadt (ots) – Am 12.01.2023 gegen 19:00 Uhr kontrollierten Beamte den 40-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades im rückwärtigen Bereich der Pappelstraße neben dem Damm. Der Fahrer war zuvor auf dem Damm gefahren und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen.

Der 40-Jährige teilte bei der Kontrolle mit, dass das Kleinkraftrad technisch verändert sei und ca. 80 km/h fahren könne. Einen entsprechenden Führerschein habe er nicht. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Einbruch in Einfamilienhaus

Schifferstadt (ots) – Unbekannte brachen am Donnerstag (12.01.2023) in ein Einfamilienhaus in der Danziger Straße in Schifferstadt ein. Bislang wurden keine Gegenstände entwendet. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von 300 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in unbewohntes Haus

Dudenhofen (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Zeit vom 04.01.2023 bis zum 12.01.2023 in ein Wohnhaus in der Albrecht-Dürer-Straße ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nachdem die Täter diverse Schränke öffneten, entwendeten diese eine Herrenuhr sowie etwa drei Goldringe im niedrigen dreistelligen Bereich.

Wer hat im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Tatortes beobachtet oder kann in sonstiger Weise sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruch in Einfamilienhaus

Otterstadt (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen am Donnerstag in der Zeit vom 17:30 Uhr bis 18:25 Uhr in ein Wohnhaus in der Pappelstraße in Otterstadt ein und durchsuchten das dortige Schlafzimmer und entwendeten Goldschmuck. Die genaue Schadenshöhe konnte durch die Geschädigten noch nicht benannt werden. Sowohl der Geschädigte des Einbruchs, als auch ein Nachbar konnten bereits am Mittag zwei männliche, dunkel gekleidete Personen mit Bart in der Straße beobachten, welche keine Anwohner der Straße waren und ihnen verdächtig vorkamen.

Zeugen, die Angaben zu den zwei männlichen Personen machen können oder andere auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Pappelstraße am Mittwoch gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei,rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilgenommen

Limburgerhof (ots) – Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle durch Beamte der PI Schifferstadt am Mittwochabend in der Rheinstraße konnten bei einem 31-jährigen aus Limburgerhof, der dort mit seinem E-Scooter unterwegs war, Alkoholgeruch und drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest zeigte einen Atem-Alkoholwert von 0,0 Promille.

Aufgrund der drogentypischen Auffälligkeiten wurde dem Mann auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt mit dem Roller wurde untersagt. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.