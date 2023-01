Frankfurt-Gallus: Tatverdächtiger nach Sexualdelikt festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Am gestrigen Donnerstag kam es in einem Einkaufszentrum

in der Europa-Allee zu einem Sexualdelikt, als ein 24 Jahre alter Mann ein

Mädchen unsittlich berührte. Zeugen schritten ein und hielten den

Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Eine 11-Jährige hielt sich gegen 16:10 Uhr in dem Einkaufszentrum auf und wollte

gerade die Rolltreppe nutzen, als ein Mann von hinten an sie herantrat. In der

Folge griff er ihr unsittlich zwischen die Beine. Zeugen bemerkten den Vorfall.

Einer von ihnen verfolgte den nun flüchtenden Mann bis in die Tiefgarage des

Gebäudes, wo es gelang, ihn zu stellen. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den

24-Jährigen fest und verbrachten den wohnsitzlosen Mann für die weiteren

polizeilichen Maßnahmen auf ein Revier und von diesem in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums.

Kurz vor der Tat hatte es der Festgenommene auf die Trinkgeldkasse eines

Schnellrestaurants des Einkaufszentrums abgesehen und aus dieser einen

Bargeldbetrag in bislang unbekannter Höhe entwendet. Die Ermittlungen dauern

diesbezüglich noch an.

Unbekannter zieht Notbremse und sorgt für Verspätungen

Frankfurt am Main (ots) – Ein noch unbekannter Mann hat am Donnerstag im ICE 275

die Notbremse gezogen und damit für Verspätungen im Zugverkehr gesorgt. Nach

Ermittlung der Bundespolizei hatte der Reisende nach Ausfahrt im Frankfurter

Hauptbahnhof, auf Höhe der Main Neckar Brücke, gegen 9 Uhr die Notbremse gezogen

und den ICE zum Stehen gebracht, ohne das ein Notfall vorlag. Unmittelbar danach

öffnete er eine Zugtür und verließ den Zug. Warum er die Notbremse gezogen

hatte, konnte nicht mehr festgestellt werden. Eine Absuche des Nahbereiches

brachte keine Hinweise auf den Unbekannten. Da kein Notfall vorlag, der das

Ziehen der Notbremse gerechtfertigt hätte, hat die Bundespolizei ein

Ermittlungsverfahren wegen des Missbrauchs von Nothilfeeinrichtungen

eingeleitet. Durch den Vorfall kam es bei insgesamt 29 Zügen zu Verspätungen.

Reisende die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten sich unter

der Telefonnummer 069/130145 1103 bei der Bundespolizeiinspektion Frankfurt am

Main zu melden.

Erfolgreiche Fahndung endet mit Festnahme

Frankfurt am Main (ots) – Die Fahndung der Bundespolizei nach einem Gepäckdieb,

der am vergangenen Montag (09. Januar) einem 44-jährigen Reisenden aus Köln den

Rucksack im Frankfurter Hauptbahnhof gestohlen hatte, endete am Donnerstag als

Zivilfahnder der Bundespolizei einen wohnsitzlosen 18-Jährigen im Hauptbahnhof

festnahmen. Aufgrund einer vorliegenden Täterbeschreibung hatten die Beamten den

Mann erkannt. In der Wache wurden bei ihm Gegenstände gefunden, die aus dem

Diebstahl am Montag stammten. Da auch weitere Sachen gefunden wurden über deren

Herkunft er keine Angaben machen konnte, wurde später sein Zimmer in einem

Frankfurter Hostel durchsucht. Hierbei konnten hochwertige elektronische Geräte,

wie Laptops und Handys gefunden und sichergestellt werden, über deren Herkunft

er auch keine Angaben machen wollte. Gegen den 18-Jährigen, der heute dem

Haftrichter vorgeführt wird, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls

eingeleitet.

Frankfurt -Bornheim: Räuberische Erpressung im Wettbüro – Zeugen gesucht

Frankfurt (ots) – (lo) Am Donnerstag (12. Januar 2023) kam es in einem

Sportwettengeschäft zu einer räuberischen Erpressung. Eine unbekannte Person

erbeutete durch das Vorzeigen eines Messers die Tageseinnahmen und flüchtete in

unbekannte Richtung.

Gegen 20.15 Uhr betrat eine bislang unbekannte Person ein Wettbüro in der

Mainkurstraße. Die Person ging zielgerichtet hinter den Kassenbereich, hielt dem

29-jährigen Mitarbeiter ein Messer mit ca. 15 cm Klingenlänge vor und erbeutete

eine Bargeldsumme in Höhe von 1550 Euro. Sodann flüchtete der Täter in

unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 160 cm groß, schlanke Statur; maskiert mit einer schwarzen „Ski –

Maske“, trug eine dunkelblaue Hose, ein dunkelblaues Oberteil und eine

dunkelblaue Basecap sowie schwarze Handschuhe.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu dem Tatgeschehen und /oder dem Täter

werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 / 755 51299

oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Etwa fünf Sekunden nachdem der Täter den Tatort verlassen hat, wurde das

Wettbüro durch einen bisher unbekannten Zeugen betreten. Es wird dringend darum

gebeten, dass der Zeuge sich über die oben genannte Rufnummer bei der Polizei

meldet.

Frankfurt-Niederrad: Angriff auf 50-Jährigen – Zeugenaufruf

Frankfurt (ots) – (hol) Am Montag, dem 09.01.2023, gegen 18:30 Uhr, griffen zwei

Jugendliche einen 50-Jährigen in Niederrad unvermittelt an. Der Vorfall

ereignete sich in der Bruchfeldstraße vor einem dortigen Kiosk. Das Duo schlug

auf den Mann ein und attackierte ihn zudem mit Reizgas. Selbst als dieser sich

in den Kiosk flüchtete, setzten die beiden Angreifer ihre Aktionen fort. Es

handelte sich dabei um einen Jungen und ein Mädchen. Beide flüchteten vor dem

Eintreffen der Polizei unerkannt. Das Motiv für den Angriff ist derzeit noch

unklar. Der 50-Jährige erlitt leichte Verletzungen im Gesicht.

Täterbeschreibung:

Männlich, 14-16 Jahre alt, dunkle Haare, bekleidet mit einer schwarzen

Winterjacke.

Weiblich, 14-16 Jahre alt, dunkle Haare, knielange helle Winterjacke.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls. Sachdienliche Hinweise nimmt das 10. Polizeirevier unter 069 -755 11000 oder jede andere Polizeidienststelle

entgegen.

Frankfurt – Preungesheim: Mann sperrt Polizeistreife ein

Frankfurt (ots) – (lo) In den gestrigen Abendstunden stellte eine Polizeistreife

ihren Streifenwagen in der Jasperststraße ab. Dies beobachtete ein Mann,

platzierte vor dem Zufahrtstor einige Müllcontainer und zog das

Zufahrtsschiebetor zu. Im Nachgang konnte der Mann festgestellt und festgenommen

werden.

Gegen 22.00 Uhr stellte die Polizei ihr Fahrzeug auf dem Gelände einer in der

Jaspertstraße befindlichen Schule ab, um im Rahmen von polizeilichen Maßnahmen

nach einem räuberischen Diebstahl zu unterstützen. Zur Unterstützung kam es

jedoch nicht, da ein 22-jähriger Mann das Einfahren der Beamten auf das Gelände

bemerkte, drei Müllcontainer vor dem Zufahrtstor platzierte und dieses dann

zuzog, hierdurch fiel das Schloss des Rolltors in einen „Schnapper“ und lies

sich ohne dazugehörigen Schlüssel nicht mehr öffnen. Der 22-Jährige war sodann

neugierig und wollte wissen, was die Polizei auf dem Gelände mache und entfernte

sich aber dann von diesem. Eine hinzugerufene Polizeistreife konnte den

22-Jährigen noch im Nahbereich feststellen. Bei der anschließenden Festnahme

sperrte sich der 22-Jährige stark. Nur mit großem Kraftaufwand gelang es den

eingesetzten Beamten, den widerspenstigen Mann festzunehmen. An diesem Punkt kam

es zu Solidarisierungshandlungen durch weitere Personen, die ihren Unmut über

die Festnahme lautstark kundtaten. Erst durch das Hinzuziehen von weiteren

Polizeikräften konnte die Situation beruhigt werden.

Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entließ die Polizei den 22-Jährigen.

Er muss sich nun wegen des Verdachts der Nötigung und des Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte verantworten.

Frankfurt – Preungesheim: Bedrohung mit Messer für Süßwaren

Frankfurt (ots) – (lo) Donnerstagabend (12. Januar 2023) beobachtete ein

Ladendetektiv in einer Lebensmittelfiliale am Gravensteiner – Platz mehrere

Jugendliche, die sich die Jacken mit Süßigkeiten füllten. Beim Versuch, die

Tätergruppe zu stellen, zückte ein Jugendlicher aus der Gruppe ein Messer,

wodurch ihnen die Flucht gelang.

Gegen 20.30 Uhr bemerkte ein 50-jähriger Ladendetektiv sieben Jugendliche, die

sich im Bereich der Süßwarenabteilung eine unbestimmte Anzahl an Süßigkeiten in

ihren Jackentaschen hineinsteckten. Aufgrund der Anzahl der Jugendlichen bat der

50-Jährige zwei Supermarktmitarbeiter um Unterstützung. Nachdem die Tätergruppe

ohne zu bezahlen den Kassenbereich passierte, sprach der 50-Jährige die

Langfinger an. Zwei Personen ergriffen wie aus dem Nichts die Flucht. Zur

Verhinderung von weiteren Fluchtversuchen stellte sich der 50-Jährige in die

Eingangstür und versperrte den Dieben den Ausweg. Einer der Täter rannte

daraufhin auf den 50-Jährigen zu, zog ein Messer und bedrohte ihn mit den Worten

„Geh aus dem Weg, sonst steche ich dich ab!“. In der Folge gab der 50-Jährige

den Weg frei. Die restlichen 5 Jugendlichen flüchteten in unbekannte Richtung.

Täterbeschreibung zum Täter mit Messer:

Männlich, schlanke Statur, 180 cm groß, dunkle kurze Haare; bekleidet mit

dunkelblauer Steppjacke, einer hellgrauen Jogginghose und einer grau/beigen

Basecap.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zu den Tätern werden gebeten, sich beim 12.

Revier unter der Rufnummer 069 / 755 -11200 oder bei jeder anderen

Polizeidienststelle zu melden.

Frankfurt – Bergen-Enkheim: Backwaren statt Bargeld

Frankfurt (ots) – (lo) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12. Januar

2023) stellte eine Sicherheitsfirma einen Mann fest, der sich unrechtmäßig

Zutritt in ein Einkaufszentrum in der Borsigallee verschaffte und dort Backwaren

entwendete. Durch Fahndungsmaßnahmen konnte ein 23-jähriger Mann festgenommen

werden.

Gegen 02.30 Uhr ertönte bei einem Sicherheitsunternehmen der Einbruchsalarm.

Durch die Sichtung der Videoaufzeichnungsanlage bemerkten die Mitarbeiter, dass

sich eine unautorisierte Person Zutritt in das Einkaufszentrum verschafft hatte.

Vor Ort konnte der Einbrecher zunächst nicht festgestellt werden. Eine nähere

Sichtung des Tatorts ergab, dass mehrere Backwaren aus einem Café fehlten. Im

Rahmen der Fahndungsmaßnahmen stellte eine Funkstreife einen Mann in der Nähe

fest, der auf die Personenbeschreibung aus den gesichteten Videos

übereinstimmte. Eine Personenkontrolle des 23-Jährigen führte zum Auffinden von

mehreren Backwaren samt Emblem des Cafés.

Der 23-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er

muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten.

Frankfurt – Bergen-Enkheim: Backwaren statt Bargeld

Frankfurt (ots) – (lo) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (12. Januar

2023) stellte eine Sicherheitsfirma einen Mann fest, der sich unrechtmäßig

Zutritt in ein Einkaufszentrum in der Borsigallee verschaffte und dort Backwaren

entwendete. Durch Fahndungsmaßnahmen konnte ein 23-jähriger Mann festgenommen

werden.

Gegen 02.30 Uhr ertönte bei einem Sicherheitsunternehmen der Einbruchsalarm.

Durch die Sichtung der Videoaufzeichnungsanlage bemerkten die Mitarbeiter, dass

sich eine unautorisierte Person Zutritt in das Einkaufszentrum verschafft hatte.

Vor Ort konnte der Einbrecher zunächst nicht festgestellt werden. Eine nähere

Sichtung des Tatorts ergab, dass mehrere Backwaren aus einem Café fehlten. Im

Rahmen der Fahndungsmaßnahmen stellte eine Funkstreife einen Mann in der Nähe

fest, der auf die Personenbeschreibung aus den gesichteten Videos

übereinstimmte. Eine Personenkontrolle des 23-Jährigen führte zum Auffinden von

mehreren Backwaren samt Emblem des Cafés.

Der 23-Jährige wurde nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Er

muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten.

Frankfurt-Bornheim: Gartenhüttenbrände – Tatverdächtiger festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (13. Januar 2023)

brannte es in Bornheim erneut auf dem Gelände eines Kleingartenvereins. Zwei

Gartenhütten standen in Flammen. In einer dritten Gartenhütte nahmen

Polizeibeamte einen Tatverdächtigen fest.

Gegen 0:45 Uhr ging bei der Polizei eine Meldung über einen Brand in einer

Bornheimer Kleingartenanlage ein. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr und

Polizei stellten kurz darauf auf dem gemeldeten Gelände im Bodenweg zwei in

Vollbrand stehende Gartenhütten fest, die durch das Feuer komplett zerstört

wurden. Die Feuerwehr löschte den Brand. Personen kamen glücklicherweise nicht

zu Schaden. Der entstandene Sachschaden dürfte jedoch im fünfstelligen Bereich

liegen.

Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen und Absuche traf eine Polizeistreife des 6.

Reviers in einer angrenzenden Gartenhütte auf einen schlafenden und erheblich

alkoholisierten Mann. Die Beamten nahmen den 46-Jährigen fest. Vor und in der

Hütte fanden sie zudem diverse mögliche Brandmittel auf, welche als Beweismittel

sichergestellt wurden.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu

dem Brandgeschehen aufgenommen. Der 46-jährige Tatverdächtige soll heute dem

Haftrichter vorgeführt werden.

Wie bekannt, kam es bereits in der Nacht zu Donnerstag im Bodenweg zu einem

Gartenhüttenbrand (siehe Meldung Nr. 0050 vom 12.01.2023). Ob ein Zusammenhang

zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.

Frankfurt-Flughafen: Verkehrsunfall

Frankfurt (ots) – (dr) Heute Morgen (12. Januar 2023) kam es am Airportring zu

einem Verkehrsunfall, bei dem sieben Personen leicht verletzt wurden. Ein

Transporter stieß frontal mit einem Bus zusammen.

Ein 45-jähriger Mann war gegen 06:45 Uhr mit einem Mercedes Sprinter auf dem

Airportring aus Richtung Terminal 1 in Richtung Mörfelden-Walldorf unterwegs. Zu

diesem Zeitpunkt fuhr ein ebenfalls 45-jähriger Mann einen Bus der Marke MAN

entgegengesetzt in Richtung Terminal 1.

In Höhe der Feuerwache 1 geriet das Fahrzeug des Sprinter-Fahrers aus bislang

noch unbekannten Gründen nach links in den Gegenverkehr, wo es zur Kollision mit

dem Bus kam. Durch den Zusammenstoß erlitten der Busfahrer sowie sechs Insassen

leichte Verletzungen. Alle Personen kamen in umliegende Krankenhäuser, aus denen

sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurden. Der Fahrer des Sprinters

blieb unverletzt.

Bei dem Unfall kam es außerdem zu Beschädigungen an dem Transporter, dem Bus

sowie einem hinter dem Transporter fahrenden Audi, der Trümmerteile abbekam.

Alle Fahrzeuge waren fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere

tausend Euro geschätzt. Der Airportring war zwischen 7:00 Uhr und 8:45 Uhr

gesperrt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und der genauen Unfallursache dauern an.