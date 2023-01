Uneinsichtiger Autofahrer nach Gerichtsverhandlung von Polizei festgestellt

Fulda. Normalerweise sollte man denken, dass eine Anklage nach der Begehung einer Straftat und die anschließende Gerichtsverhandlung einem Straftäter eine Lehre sein sollten. Dies trifft so nicht auf einen 35-jährigen Mann aus dem Landkreis Fulda zu. Er wurde am Donnerstag (12.01.) vom Amtsgericht in Fulda wegen des mehrfachen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer Haftstrafe auf Bewährung verurteilt. Dennoch spazierte er aus dem Gerichtsgebäude heraus, ging geradewegs zu seinem Auto und wollte nach Hause fahren.

Aber von vorne: Im Februar 2022 führten Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Fulda eine Verkehrskontrolle in Fulda durch bei der sie den 35-Jährigen anhielten. Dabei konnte er nur seinen ausländischen Führerschein vorlegen. Dieser war allerdings nicht mehr gültig, da der Mann bereits seit mehreren Jahren in Deutschland lebt. In diesem Fall sieht des Gesetz vor, dass Nicht-EU-Bürger ihren ausländischen Führerschein in einen deutschen umschreiben lassen müssen. Gegebenenfalls ist dann sogar noch Unterricht in einer Fahrschule nötig.

Die Ermittlungen ergaben seinerzeit, dass der Beschuldigte bereits in drei Fällen wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt worden war und sogar schon vor Gericht gestanden hatte. Scheinbar hatte der Mann jedoch nichts aus der Bestrafung gelernt, da er in der Folge keinen deutschen Führerschein beantragte. Am Donnerstag (12.01.) fand nun eine weitere Gerichtsverhandlung vor dem Amtsgericht in Fulda statt. Der „Verkehrssünder“ war angeklagt, im Jahr 2022 in vier Fällen an unterschiedlichen Orten in Hessen ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren zu sein. Erschwerend kam noch hinzu, dass er eigentlich in gleicher Sache noch eine Bewährungsstrafe bis in den September verbüßen musste und eine Fahrerlaubnissperre für eineinhalb Jahre vorlag. Der Richter am Amtsgericht Fulda verurteilte den 35-Jährigen in der Folge zu einer Haftstrafe, die für die Zeit von vier Jahren auf Bewährung ausgesetzt wurde. In seiner Urteilsverkündung belehrte der Vorsitzende den Angeklagten eindringlich – leider ohne Erfolg. Als Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes Fulda kurze Zeit später auf dem Rückweg zu ihrer Dienststelle waren, erkannten sie den 35-Jährigen hinter dem Steuer seines Autos und hielten ihn an. Sie konfrontierten ihn, sprichwörtlich kopfschüttelnd, mit seinem Verhalten: Verurteilt zu einer Haftstrafe auf Bewährung wegen des fortgesetzten Fahrens ohne Fahrerlaubnis, geht er direkt aus dem Gerichtssaal heraus und setzt sich offensichtlich erneut ans Steuer seines Autos.

Der 35-Jährige wird sich nun erneut vor Gericht für sein Fehlverhalten verantworten müssen.

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht!

Fulda. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Donnerstag (12.01.), gegen 15:20 Uhr, den rechten von zwei Fahrspuren auf der Bardostraße aus Richtung Feuerwache kommend in Richtung Rosenbad. In Höhe des Rosenbads kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach den derzeit vorliegenden Erkenntnissen mit seinem Auto auf den linken Fahrstreifen und streifte dabei den dort fahrenden BMW einer 58-Jährigen. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Johannisstraße, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich bitte mit der Polizeistation Fulda Tel.: 0661/ 105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzten.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg-Lispenhausen. Am Montag (02.01.), gegen 0 Uhr, parkte ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nürnbergerstraße auf einem dortigen Parkplatz aus. Dabei beschädigte er einen rechtsseitig stehenden Sicherungsschrank und verursachte rund 500 Euro Schaden. Der Verursacher entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Leichtverletze Frau bei Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (12.01.), gegen 9 Uhr, befuhr ein 42-jähriger Mann aus Vogtei mit einem Lkw (bis 3,5 t) die Kolpingstraße aus Richtung der Straße „Am Obersberg“ in Fahrtrichtung des Kreisels der Wippershainer Straße. Zur selben Zeit befuhr ein 79-jähriger Mann aus Bad Hersfeld mit einem Mercedes A200 d die Friedewalder Straße aus Richtung Petersberger Straße in Fahrtrichtung des Kreisels. Der 79-jährige Bad Hersfelder fuhr in den Kreisverkehr ein, passierte die erste Ausfahrt und beabsichtigte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen in der zweiten Ausfahrt des Kreisverkehrs herauszufahren. Zum gleichen Zeitpunkt fuhr der wartepflichtige Lkw-Fahrer in den Kreisverkehr ein und stieß aus noch unklarer Ursache gegen den vorfahrtsberechtigten Mercedes. Es entstand Schaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Die 42-jährige Mitfahrerin des Mercedes wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (12.01.), gegen 16:50 Uhr, befuhr eine 57-jährige Frau aus Hauneck mit einem Mazda CX5 die Wigbertstraße in Richtung der Straße „Am Kurpark“ und passierte dazu den Kreuzungsbereich zur Lullusstraße. Zur selben Zeit befuhr eine 78-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit einem VW Tiguan die Lullusstraße und wollte nach derzeitigem Kenntnisstand nach links in die Wigbertstraße einbiegen. Aus noch unklarer Ursache kollidierte die 78-Jährige mit der vorfahrtsberechtigen 57-Jährigen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Ladesäule aufgehebelt

Alsfeld. Eine Ladesäule in der Ziegenhainer Straße im Ortsteil Eudorf hebelten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (12.01.) auf und entwendeten das darin befindliche Münzgeld in noch unbekannter Höhe. An der Ladesäule entstand Sachschaden von circa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

E-Scooter gestohlen

Lauterbach. Aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Neuer Steinweg“ stahlen Unbekannte am Mittwochabend (11.01.), zwischen 19 Uhr und 22.30 Uhr, einen schwarzen E-Scooter des Herstellers „EveMotion“. Der Roller mit dem amtlichen Kennzeichen 253 MBC hat einen Wert von etwa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Am Donnerstag (12.01.), zwischen 16.45 Uhr und 19.45 Uhr, hebelten Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße „In der Rambach“ auf. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen betraten die Einbrecher das Gebäude aus bislang unklaren Gründen jedoch nicht. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch

Bad Hersfeld. Unbekannte zerstörten am Donnerstag (12.01.), zwischen 17 Uhr und 19 Uhr, die Scheibe einer Hauseingangstür in der Hünfelder Straße. Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen gelang es den Täter nicht, in den Wohnraum zu gelangen. Es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Unfallflucht – Die Polizei bittet um Mithilfe

Am Mittwoch, den 11.01.2023 wurde gegen 13:00 Uhr, auf der L 3174, auf Höhe der Königsmühle, zwischen Schwarzbach und Obernüst, ein Reinigungsfahrzeug, eine sogenannte „Ölhexe“, beschädigt.

Der Verursacher, ein orangefarbener 7,5 t. Lkw Kipper mit orangenem Anhänger, fuhr zu dicht an der „Ölhexe“ vorbei und beschädigte dabei, mit seinem rechten Außenspiegel, den Spiegel und den Kofferaufbau der Ölhexe.

Dabei entstand ein Sachschaden von 20.000,-EUR

Zeugen oder der Verursacher werden gebeten sich bei der Polizeistation in Hilders unter der 06681 96120, oder bei jeder anderen Polizeistation zu melden.

Verkehrsunfall mit Schwerverletztem: Kollision zwischen Lkw-Anhänger und Pkw

Am Do., 12.01.23, gegen 09.55 Uhr befuhr ein 56-Jähriger aus der Gemeinde Burghaun mit seinem Lkw-Gespann auf der B 84 von Rasdorf kommend, in Richtung Buttlar. Ein 73-jähriger aus der Gemeinde Buttlar fuhr mit seinem Pkw in entgegengesetzter Richtung. Unmittelbar vor der Landesgrenze Thüringen blockierten die Bremsen des Anhängers aus bisher ungeklärter Ursache, sodass dieser in den Gegenverkehr ausbrach. Der Lkw-Anhänger kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw welcher im Anschluss gegen die dortige Schutzplanke abgewiesen wurde.

Der Pkw-Fahrer wurde schwer verletzt.

Am Pkw, Lkw-Anhänger und der Schutzplanke entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 26000 Euro.

Die Bundesstraße war der erforderlichen Bergungsarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt.

Verkehrsunfallmitteilung

Hofbieber – Am 12.01.2023, um 15:45 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Seat-Fahrer aus Tann die L 3174 vom Weihershof kommend in Richtung Rödergrund. Als er ein vor ihm fahrendes Fahrzeug überholen wollte und zum Überholen ausscherte, kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden Ford Fiesta. Durch den Zusammenprall kam der ebenfalls 23-jährige Fiesta-Fahrer aus Hofbieber nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Straßengraben kippte sein Fahrzeug seitlich um und kam auf dem Dach liegend zum Stehen.

Beide Fahrzeugführer kamen mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 21000,-EUR geschätzt. Die Landstraße war aufgrund der Bergungsarbeiten bis um 17:15 Uhr voll gesperrt.