Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Info- und Beratungsstand zum Thema „Einbruchschutz“ auf der Messe „Bauen-Wohnen-Renovieren-Energiesparen“ – Offenbach

(jm) Das Polizeipräsidium Südosthessen beteiligt sich in diesem Jahr wieder an der Fachmesse „Bauen-Wohnen-Renovieren-Energiesparen“, welche von Freitag, 20.01.2023 bis Sonntag, 22.01.2023, jeweils von 10 Uhr bis 18 Uhr im Messezentrum Offenbach in der Kaiserstraße stattfindet.

Auf dieser Messe informieren die Fachleute der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle über wirksamen Schutz vor Wohnungseinbrüchen und geben hilfreiche Tipps. Interessierte Bürgerinnen und Bürger finden den Stand in Halle 2.

Die Fachberaterin und die Fachberater freuen sich auf Ihren Besuch.

Zeugensuche: Mercedes V-Klasse entwendet – Offenbach

(fg) In der Nacht zum Donnerstag waren Autodiebe in der Schumannstraße zugange und entwendeten einen blauen Mercedes, an dem OF-Kennzeichenschilder mit der Ziffernfolge 14 angebracht waren. Der Eigentümer hatte seinen Wagen am späten Mittwochabend, 23 Uhr, in der Tiefgarage des Mehrfamilienhauses (50er-Hausnummern) abgestellt und den Diebstahl am Donnerstagvormittag, 10.30 Uhr, festgestellt. Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Autodiebstahl sowie zum Verbleib der V-Klasse geben können und bittet diese, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Einbruch in Einfamilienhaus – Seligenstadt

(jm) Einbrecher erbeuteten am Donnerstag aus einem Einfamilienhaus in der Hans-Memling-Straße Geld und Schmuck. Zwischen 9.30 und 18.25 Uhr verschafften sich die Täter auf unbekannte Weise Zugang zum umzäunten Anwesen und hebelten eine Terrassentür auf. Danach durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die im Bereich der 20er-Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

(jm) Ein 40 bis 50 Jahre alter und etwa 1,70 Meter große Trickdieb verschaffte sich am Mittwochmittag Zugang zur Wohnung einer Seniorin im Platanenring (10er-Hausnummern). Gegen 12.30 Uhr sprach er die Bewohnerin auf dem Weg in das Mehrfamilienhaus an. Er gaukelte ihr vor, dass er wegen eines Wasserrohrbruches ihre Wohnung überprüfen müsste. Während er die Frau geschickt ablenkte, indem er sie aufforderte das Wasser in der Küche laufen zu lassen, stahl er aus ihrer Handtasche das Portemonnaie. Der Mann hatte kurze dunkelblonde Haare und war mit einer blauen Steppjacke bekleidet. Die Kripo bittet Anwohner oder Passanten, die verdächtige Personen und Fahrzeuge beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 06181 100-123 zu melden.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei, lassen Sie keine fremden Personen in ihre Wohnung. Wenn Sie sich unsicher sind, holen Sie sich Unterstützung von ihren Nachbarn oder melden Sie sich bei der Polizei. Bei angeblichen Dienstleistern kann es helfen, diese zunächst vor der verschlossenen Tür warten und sich zudem einen Ausweis zeigen zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der Firma sollte über die Echtheit des Mitarbeiters Klarheit bringen. Weitere hilfreiche Präventionstipps gibt es im Internet zum Beispiel unter www.polizei-beratung.de oder bei den örtlich zuständigen Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für den Main-Kinzig-Kreis ist Polizeihauptkommissar Stefan Adelmann vom Polizeipräsidium Südosthessen der Ansprechpartner und telefonisch unter der Rufnummer 06181 100-233 erreichbar.

Blitzermeldung: Seien Sie bitte fair und achtsam im Straßenverkehr!

Offenbach (ots)

Bereiche Offenbach und Main-Kinzig

Polizeipräsidium Südosthessen – Geschwindigkeitskontrollstellen für die 3. Kalenderwoche 2023

(cl/mw) Die Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits zum Zwecke des Lärmschutzes, an Wildgefahrenstrecken sowie an Schulen. Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

16.01.2023:

BAB 66, Fulda in Richtung Hanau, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz); L 3262, Zeppelinheim in Richtung Buchschlag, zwischen Bahnlinie und Anschlussstelle B 44 (Wildgefahrenstrecke); B 486, Langen in Richtung Mörfelden, zwischen K 168 und Anschlussstelle BAB 5 (Wildgefahrenstrecke); L 3445, Langenselbold in Richtung Neuberg

17.01.2023:

BAB 66, Fulda in Richtung Hanau, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz); Obertshausen, Tempelhofer Straße, in Höhe Waldspielplatz (Schule);

18.01.2023:

Mühlheim, Forsthausstraße, im Bereich Markwaldschule (Schule); L 2310, zwischen Ortseingang Mainflingen und Aschaffenburger Straße (Wildgefahrenstrecke); L 2310, Mainhausen in Richtung Stockstadt, zwischen BAB 45 und Hillerkreuzung (Wildgefahrenstrecke);

19.01.2023:

BAB 66, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz); Hanau, Ernst-Barthel-Straße, in Richtung Großauheim (Schule);

20.01.2023:

BAB 66, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz); L 3001, Dietzenbach in Richtung Offenthal, zwischen Hexenberg und Offenthal (Wildgefahrenstrecke); Hanau-Großauheim, Vosswaldestraße, in Richtung John-F.-Kennedy-Straße. (Schule);

und 22.01.2023:



BAB 66, Hanau in Richtung Fulda, Anschlussstelle Bad Soden-Salmünster (Lärmschutz).

67-jähriger Mann verstarb: Obduktionsergebnis liegt vor

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Donnerstag, 12.01.2023

(cl) Nachdem ein 67 Jahre alter Anwohner in einem Mehrfamilienhaus in der Grimmelshausenstraße in Hanau ums Leben kam (wir berichteten), liegen nach der Obduktion des Mannes nun nähere Erkenntnisse zu den Todesumständen vor. Demnach war die vorangegangene körperliche Auseinandersetzung nach derzeitigen Erkenntnissen nicht unmittelbar todesursächlich; der Mann verstarb an einer inneren medizinischen Ursache. Die drei vorläufig festgenommenen Beschuldigten – ein Mann im Alter von 44 Jahren sowie die zwei Frauen im Alter 46 und 67 Jahren – befinden sich wieder auf freiem Fuß. Es besteht gegenwärtig kein dringender Tatverdacht wegen eines Tötungsdelikts. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen dauern an.