Wiesbaden: Die Polizei-News

Mehrere Einbrüche in Wohnungen,

Wiesbaden, Hohenlohestraße, Teutonenstraße, Festgestellt: 12.01.2023

(sun)Am Donnerstag wurden zwei Wohnungseinbrüche in Wiesbaden festgestellt.

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagvormittag wurde in der Teutonenstraße

in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingebrochen. Dabei durchsuchten die

unbekannten Täter die Räumlichkeiten und entwendeten mehrere hochwertige

Handtaschen. Die Täter konnten unerkannt entwischen. Zudem wurde am Donnerstag

in der Hohenlohestraße um 10:15 Uhr ein weiterer Wohnungseinbruch in einem

Mehrfamilienhaus gemeldet. Hierbei haben sich die unbekannten Täter durch eine

aufgehebelte Terrassentür Zugang in die Wohnung verschafft und konnten im

Anschluss unerkannt flüchten. Derzeit ist noch unklar, was die Täter mitgehen

ließen. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-0 entgegen.

Einbruch in Kindertagesstätte,

Wiesbaden-Biebrich, Am Kupferberg, 12.01.2023, 17.00 Uhr bis 13.01.2023, 07.15

Uhr,

(pl)Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen sind unbekannte Täter in

eine Kindertagesstätte in der Straße „Am Kupferberg“ eingebrochen. Die

Einbrecher hatten sich zunächst erfolglos an einem Fenster des Gebäudes zu

schaffen gemacht und daraufhin eine Tür aufgehebelt. Augenscheinlich wurde bei

dem Einbruch nichts entwendet, jedoch ein Sachschaden von rund 1.000 Euro

verursacht. Hinweise nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der

Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im

Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Wiesbaden ausschließlich

unangekündigte Messungen statt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbrecher verschwinden ohne Diebesgut,

Taunusstein-Wehen, Graf-Gerlach-Straße, Sonntag, 08.01.2023 bis Donnerstag,

12.01.2023, 15:00 Uhr bis 13:00 Uhr

(sun)In dieser Woche wurde in dem Zeitraum vom 08.01.2023 bis zum 12.01.2023 in

ein Einfamilienhaus in Wehen eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten das

Fenster zur Küche zwischen Sonntag und Donnerstag auf und verschafften sich so

Zutritt in das Einfamilienhaus in der Graf-Gerlach-Straße. Nachdem mehrere

Schubladen und Schränke von den Unbekannten geöffnet und durchwühlt wurden,

verschwanden diese ohne Diebesgut in unbekannte Richtung.

Zeuginnen und Zeugen, die etwas im Zusammenhang mit dem Einbruch beobachtet

haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06124-7078-0 bei den

zuständigen Ermittlern der Polizeidirektion Rheingau Taunus zu melden.

Diebe stehlen von Baustelle, Niedernhausen, Wiesbadener Straße, festgestellt:

12.01.2023, 14:00 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen haben Diebe in Niedernhausen Elektrogeräte vom

Rohbau eines Mehrfamilienhauses gestohlen. Am Donnerstagnachmittag stellte ein

Mitarbeiter der Baustelle in der Wiesbadener Straße fest, dass Diebe aus dem

Keller der Baustelle zwei elektronische Zählerschränke entwendet hatten Der Wert

des Diebesguts summiert sich auf mehrere Hundert Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0

entgegen.

Unfall mit Personenschaden, Heidenrod-Laufenselden, L 3031, Donnerstag,

12.01.2023, 13:30 Uhr

(jg)Am Donnerstagmittag wurde eine Fahrerin bei einem frontalen Zusammenstoß auf

der L 3031 bei Heidenrod leicht verletzt. Der 48-jährige Fahrer eines Ford

Turneo fuhr gegen 13:30 Uhr die L 3031 von Heidenrod-Laufenselden nach

Reckenroth entlang. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er in einer Rechtskurve

in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Mercedes

einer 44-Jährigen aus Heidenrod. Die Fahrerin des Mercedes wurde leicht

verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

