Bergstrasse

Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mörlenbach (ots) – Mörlenbach: Am Freitag (13.01.) ereignete sich in der Zeit

zwischen 07:30 Uhr und 14:30 Uhr, in der Schmittgasse , ein Verkehrsunfall. Ein

auf dem dortigen Parkplatz abgestellter Opel Adam wurde auf der Fahrerseite

nicht unerheblich beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von

der Unfallstelle. Es entstand ein Schaden von ca. 1500 Euro. Wer den Unfall

beobachtet hat oder Hinweise auf den Verursacher geben kann, wird gebeten, sich

mit der Polizeistation Heppenheim unter der Telefon-Nr. 06252/706-0 in

Verbindung zu setzen.

Bensheim: Einbruch in Erdgeschosswohnung/Zeugen gesucht

Bensheim (ots) – Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der

Niederwaldstraße geriet am Donnerstag (12.01.), gegen 19.00 Uhr, in das Visier

von Kriminellen. Die Täter verschafften sich zunächst über ein Fenster Zutritt

in die Wohnung. Gestohlen wurden anschließend nach derzeitigem Ermittlungsstand

Armbanduhren und Schmuck. Die Einbrecher flohen unerkannt vom Tatort.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten,

sich bei der Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der

Rufnummer 06252/7060 zu melden.

Darmstadt

Darmstadt: Kellerräume im Visier von Dieben

Darmstadt (ots) – Am Donnerstag (12.1.) hatten es Diebe in der Zeit zwischen 18

Uhr und 22.45 Uhr auf die Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der

Mauerstraße abgesehen. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die

Kriminellen Zugang zu dem Haus und durchsuchten mindestens zwei Kellerabteile.

Aus einem ließen sie ein Spielautomat Lichtschild mitgehen. Das Kommissariat 43

ermittelt und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise von

Zeugen entgegen.

Darmstadt: Jetski aus Tiefgarage gestohlen / Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Darmstadt (ots) – In der Riedeselstraße haben Kriminelle am Donnerstagabend

(12.1.) ein Wassermotorrad im Wert von mehreren Tausend Euro aus einer

Tiefgarage gestohlen. Auf noch nicht bekannte Weise verschaffen sich die Täter

gegen 22 Uhr Zugang zu dem Lagerraum und machten sich mit ihrer Beute, für deren

Abtransport sie ein Fahrzeug verwendet haben dürften, auf und davon. Das

Kommissariat 21/22 ermittelt in diesem Fall und nimmt alle sachdienlichen

Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib der Beute unter der Rufnummer

06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Nord: Kriminelle haben es auf Kupferkabel abgesehen / Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

Darmstadt (ots) – Zwischen Mittwoch (11.1.) und Donnerstag (12.1.) haben

Kriminelle ihr Unwesen im Dornheimer Weg getrieben, sich gewaltsam Zugang zu

einem Firmengelände verschafft und dort Kupferkabel von noch nicht bekanntem

Ausmaß gestohlen. Der Schaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen. Bei

ihrem kriminellen Vorhaben sind die Täter mutmaßlich arbeitsteilig vorgegangen

und haben für den Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzt.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall des besonders schweren

Diebstahls und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen

entgegen. Wer zur Tatzeit und in Tatortnähe sachdienliche Beobachtungen gemacht

hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlerinnen und Ermittlern zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Groß-Umstadt: Mülltonne durch Feuer beschädigt / Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Groß-Umstadt (ots) – Eine mit Altpapier gefüllte Mülltonne ist am

Donnerstagabend (12.01.) in der Karolingerstraße durch Feuer beschädigt worden.

Gegen 23.20 Uhr alarmierte eine Zeugin über Notruf Polizei sowie Feuerwehr und

konnte bislang unbekannte Jugendliche von dem Parkplatz der dortigen Schule

wegrennen sehen.

Demnach wird ein Jugendlicher als schlank und circa 1,85 Meter groß beschrieben.

Er soll einen schwarzen Kapuzenpullover und mittelblonde, über die Ohren

reichende Haare gehabt haben. Der Brand wurde umgehend durch die anrückende

Feuerwehr abgelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro

geschätzt.

Das Kommissariat 10 der Darmstädter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur

genauen Brandursache aufgenommen. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer

06151 / 969-0 zu melden.

Weiterstadt-Braunshardt: Zeugen nach Einbruch gesucht / Täter flüchten ohne Beute

Weiterstadt (ots) – Am Donnerstag (12.1.) haben Einbrecher in der Zeit zwischen

14.30 Uhr und 19.30 Uhr die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dresdner

Straße heimgesucht. Nach ersten Erkenntnissen kletterten die Täter auf den

Balkon und öffneten dort gewaltsam die Balkontür. In den Räumen suchten sie nach

Beute, wurden nach derzeitigem Stand nicht fündig und traten die Flucht an. Die

Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt und nimmt Hinweise von Zeugen, die in

diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten,

unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Dieburg: Mit Müll geworfen und gedroht / Polizei nimmt 16-Jährigen vorläufig fest

Dieburg (ots) – Ein 16-Jähriger und seine zwei Begleiter hatten am

Donnerstagabend (12.1.)offenbar nichts Gutes, „Am Bahnhof“ im Sinn. Eine 35

Jahre alte Passantin hatte gegen 19.15 Uhr die Polizei alarmiert, nachdem sie

von dem jungen Mann mit Müll beworfen und anschließend mit einem Messer bedroht

wurde. Danach stieg das Trio in einen Bus und versuchte zu flüchten. Die

hinzueilenden Beamtinnen und Beamten folgten dem beschriebenen Bus, nahmen den

Tatverdächtigen vorläufig fest und stellten das Messer sicher. Auf der Wache

erfolgte seine erkennungsdienstliche Behandlung. Im Anschluss wurde er in die

Obhut seiner Erziehungsberechtigten entlassen. Er wird sich nun zukünftig in

einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung und Beleidigung

verantworten müssen. Das Kommissariat 35 in Darmstadt ist mit dem Fall und den

weiteren Ermittlungen betraut (Rufnummer 06151/9690).

Groß-Umstadt: Polizei ermittelt in mehreren Fällen der Sachbeschädigung / Zeugen gesucht

Groß-Umstadt (ots) – Am Donnerstag (12.1.) haben Kriminelle im Verlauf des Tages

ihr Unwesen getrieben und mindestens zehn geparkte Autos unterschiedlichster

Hersteller, unter anderem in der Wallstraße, in der Höchster Straße und in der

Wilhelm-Liebknecht-Straße mutwillig beschädigt. Die Polizei hat mehrere

Verfahren wegen der Sachbeschädigungen eingeleitet, nachdem die Täter die

Scheiben der Fahrzeuge einschlagen hatten. Die Gesamtschadenshöhe ist

abschließend noch nicht bekannt.

Die Besitzer der Autos, die nicht angetroffen wurden und für die die Beamtinnen

und Beamten an den beschädigten Fahrzeugen Nachrichten hinterlassen haben,

werden gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg zu melden. Zudem suchen die

Ermittlerinnen und Ermittler Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige

Beobachtungen gemacht haben und Hinweise zu den Tätern geben können.

Bereits im Dezember 2022 waren in der Wallstraße und in der Höchster Straße

zahlreiche Autos ins Visier von Vandalen geraten (wir haben berichtet). Ob

zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der andauernden

Ermittlungen. Mit diesen ist das Kommissariat 41 betraut. Alle sachdienlichen

Hinweise werden unter der Rufnummer 06071/96560 entgegengenommen.

Schaafheim/ Schlierbach: Vollsperrung nach Unfall auf der Landstraße 3115 / Zwei Autos stoßen frontal zusammen

Schaafheim (ots) – Am Donnerstagnachmittag (12.1.) ereignete auf der Landstraße

3115, zwischen Schaafheim und Schlierbach, ein Unfall bei dem 3 Personen

verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 21 Jahre alte Fahrer

eines Skoda die L3115 aus Richtung Schaafheim kommend. Kurz vor 16 Uhr kam sie

aus bisher nicht bekannten Gründen in den Gegenverkehr. Dort kollidierte das

Fahrzeug mit einem entgegenkommendem Citroen. Die Insassen der beiden Fahrzeuge

wurden bei dem Unfall zum Teil schwer verletzt und kamen nach medizinischer

Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser. Für die Dauer der Unfallaufnahme war

die Fahrbahn in diesem Bereich bis 17:35 Uhr voll gesperrt. Neben zwei Streifen

der Polizeistation Dieburg waren die Feuerwehr Schaafheim, drei Rettungswagen,

drei Notärzte, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst sowie der

Brandschutzaufsichtsdienst des Landkreis Darmstadt-Dieburg vor Ort. Die

Polizeistation Dieburg ist mit den weiteren Unfallermittlungen betraut. Hinweise

von Zeugen werden unter der Rufnummer 06071/96560 entgegengenommen.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Wohnung im Visier Krimineller/Wer hat etwas bemerkt?

Am Freitag (12.01.), in der Zeit zwischen 17.50 und 19.15 Uhr, machten sich Einbrecher an einer Wohnung im Staudenweg zu schaffen. Die bislang unbekannten Täter drangen durch ein Fenster ein und entwendeten anschließend aus den Räumlichkeiten unter anderem Schmuck, Geld und Unterhaltungselektronik. Sie entkamen unerkannt.

Hinweise zu den Dieben oder zum Verbleib der Gegenstände werden vom zuständigen Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 entgegengenommen.

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen an mehreren PKW

Ginsheim-Gustavsburg – Zeit: 12.01.2023, 22:00 Uhr – 12.01.2023, 22:40 Uhr Ort: Ginsheim-Gustavsburg, Ortsteil Gustavsburg, Darmstädter Landstraße. SV: Ein Tatverdächtiger beschädigte vermutlich mehrere am Fahrbahnrand abgestellte PKW, indem er auf seinem Laufweg die Kennzeichen gewaltsam abriss bzw dies versuchte. Bislang sind acht beschädigte PKW bekannt, von denen bei fünf die Kennzeichen komplett entrissen wurden, während drei Kennzeichen nur teilweise abgerissen bzw. beschädigt wurden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro. Die Polizeistation Bischofsheim sucht nun nach Zeugen, welche Beobachtungen zum Tathergang und/oder zum Täter gemacht haben und hierzu Hinweise geben können.