Ellerstadt: Exhibitionist drückt entblößtes Geschlechtsteil an Straßenbahnscheibe

Ellerstadt (ots) – Bereits am Silvesternachmittag (31.12.2022) gegen 16:45 Uhr, hat eine männliche Person sein entblößtes Geschlechtsteil von außen an die Scheibe einer an der Haltestelle Ellerstadt-Ost haltenden Straßenbahn gedrückt.

Hinter der Scheibe der in Richtung Bad Dürkheim fahrenden Bahn saß eine ca. sechs- bis siebenköpfige Gruppe offensichtlich minderjähriger Mädchen. Diese nahmen die Handlung des Mannes nach Zeugenangaben offensichtlich wahr und wurden von dem Zeugen gebeten, sich bei der Polizei zu melden, was bislang leider noch nicht geschehen ist. Der Sexualstraftäter wird als ca. 45-50 Jahre alt, schlanke Statur, dunkle graumelierte Haare, gräulicher Bart, olivgrüne Jacke, ungepflegte Erscheinung, südländisches Erscheinungsbild beschrieben.

Die beschriebene Mädchengruppierung wird vom Fachkommissariat 2 der Kripo Neustadt dringend als Zeuginnen gesucht. Um Kontaktaufnahme unter der Tel.-Nr. 06321/8544621 wird gebeten.