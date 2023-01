Radfahrer nötigt und beleidigt Pkw-Fahrer

Heidelberg (ots) – Ein bislang unbekannter Radfahrer befuhr Donnerstag 12.01.2023 gegen 21.10 Uhr die Hertzstraße in Rohrbach und geriet mit einem Pkw-Fahrer in Streit. Infolgedessen überholte ihn der Radfahrer links und nötigte ihn soweit, dass er bis zum Stillstand abbremsen musste. Auch wurde der Pkw-Fahrer mehrfach beleidigt, unter anderem mit dem Zeigen des Mittelfingers.

Nachdem der Pkw-Fahrer abbremste, begab sich der Radfahrer zur Fahrertür, hielt sich am Griff der Tür fest und trat zwei Mal gegen die selbige. Danach flüchtete er auf seinem Fahrrad in Richtung Haberstraße, von dort über den Wohnland-Breitwieser-Parkplatz in Richtung Rohrbach Süd.

Der Radfahrer wird folgendermaßen beschrieben:

ca. 40-45 Jahre alt, schlanke Statur, er war bekleidet mit einem blauen Pullover, einer schwarzen ärmellosen Weste und blauen Jeans. Außerdem trug er einen Helm und fuhr vermutlich ein City-Bike.

Das Polizeirevier Heidelberg Süd hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Tel.: 06221/34180

Unbekannte beschmieren Verkehrsschilder

Heidelberg (ots) – Am späten Donnerstagabend gegen 21:45 Uhr besprühte ein bislang unbekannter Täter/-in zwei Verkehrsschilder in der Fritz-Frey-Straße. Mit gelber Sprühfarbe schrieb er oder sie Schriftzüge auf die Verkehrsschilder. Ein Anrufer meldete eine dunkel gekleidete Person, die von der Tatörtlichkeit weggelaufen sei. Näher konnte er die Person nicht beschreiben. Das zuständige Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06221 4569-0 zu melden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Heidelberg-Kirchheim (ots) – Am Montag 09.01.2023 gegen 18:45 Uhr befuhr eine 58-Jährige mit ihrem BMW Mini die Breslauer Straße in Fahrtrichtung Oppelner Straße. Dabei geriet die Fahrerin zu weit nach rechts, weshalb sie mit einem am Straßenbahnrand geparkten Mercedes kollidierte und dessen Außenspiegel beschädigte.

Aufgrund der Kollision verlor sie womöglich die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß mit dem vor dem Mercedes geparkten Citroën zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Citroën so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war.

Bei der Unfallaufnahme durch die Polizei stellten die Einsatzkräfte Alkoholgeruch bei der 58-jährigen Unfallverursacherin fest. Ein Alkoholtest lieferte ein Ergebnis von fast 2 Promille. Die Frau musste nach der Unfallaufnahme auf dem Polizeirevier eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein verblieb ebenfalls bei der Polizei. Gegen die Unfallfahrerin wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Trunkenheit eingeleitet.