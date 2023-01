Oppenheim/B9 (ots) – Am Freitag 13.01.2023 gegen 12 Uhr, ereignete sich auf der B9 in Oppenheim/Höhe der Anschlussstelle Oppenheim-Süd, ein schwerer Verkehrsunfall mit 2 beteiligten Pkw. Die 52-jährige Fahrerin aus Westhofen fuhr mit ihrem Pkw aus Richtung Guntersblum kommend, auf die Ampelanlage der Abfahrt Oppenheim-Süd zu. Da die Ampel auf das Haltesignal umsprang, bremste die Fahrerin ihren Kleinwagen bis zum Stillstand ab.

Die unmittelbar hinter ihr fahrende 53-jährige aus Eich bemerkte zu spät den vor ihr haltenden Pkw. Sie führte mit ihrem VW-Bus eine Vollbremsung durch, erwischte den Kleinwagen noch am Heck und fuhr anschließend gegen den Ampelmast.

Bei dem Verkehrsunfall wurden beide Fahrerinnen, die jeweils allein in ihren Fahrzeugen waren, verletzt. Die Unfallverursacherin wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ludwigshafen verbracht, die andere Fahrerin mit dem RTW in ein Krankenhaus nach Mainz. Die genauen Verletzungen beider Frauen sind unklar.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der VW-Bus ist ein wirtschaftlicher Totalschaden, an dem Kleinwagen ist ein Schaden in Höhe von ca. 2.500 EUR entstanden. An der Ampelanlage dürfte ein Sachschaden von ca. 30.000 EUR entstanden sein.

Aktuell wird die Ampelanlage noch repariert.

Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu langen Rückstaus.