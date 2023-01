Schwer verletzter Radfahrer nach Kollision mit Kindern – Zeugenaufruf

Worms/Rheintorplatz (ots) – Am Freitag 13.01.2023 gegen 15:30 Uhr wird die Polizei Worms durch eine Verkehrsteilnehmerin informiert, dass nach der Rheinbrücke von Hessen kommend am Rheintorplatz in Worms ein schwer verletzter Radfahrer liegen würde. Vor Ort kann ermittelt werden, dass der Radfahrer mit seinem Rennrad aus Hessen kommend auf dem gemeinsamen Rad- und Gehweg mit dem Rucksack eines dort stehenden Kindes kollidiert ist und stürzte.

Der Sturz auf den Kopf war so schwer, dass der Fahrradhelm brach und sich der Fahrradfahrer schwere Kopfverletzungen zu zog. Das oder die Kinder waren nicht mehr vor Ort. Zur Abklärung des tatsächlichen Unfallherganges werden dringend Unfallzeugen gesucht.

Ausgehobener Gullydeckel in Herrnsheim

Worms (ots) – Durch bislang unbekannte Täter wurde in der Herrnsheimer Hauptstraße/Hessenweg in Worms ein Gullydeckel ausgehoben und entfernt. Der Tatzeitraum ist zurzeit ebenfalls unbekannt. Glücklicherweise ist bislang hierdurch weder ein Personen- noch ein Sachschaden eingetreten.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms.polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Betrug per Messenger

Worms (ots) – Am vergangenen Montag, den 09.01.2023, erhielt eine 79-jährige Seniorin zunächst einen betrügerischen Anruf ihres vermeintlichen Sohnes. In dem kurzen Gespräch gab der Betrüger vor, dass er eine neue Rufnummer und Ärger mit der Bank habe. Danach brach das Gespräch ab, Rückrufversuche blieben unbeantwortet.

In der weiteren Kommunikation über einen Messenger-Dienst bat der vermeintliche Sohn aufgrund von technischen Schwierigkeiten mit seinem Handy um finanzielle Unterstützung. Die 79-Jährige tätigte daraufhin zwei Überweisungen über insgesamt knapp 6.000 Euro. Erst als die Seniorin zwei Tage später einen Anruf von ihrem echten Sohn erhielt fiel der Betrug auf.

So können Sie sich vor dieser Betrugsmasche schützen: