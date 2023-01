Aggressiver 38-Jähriger handelt sich Anzeigen ein

Kaiserslautern (ots) – Wegen Widerstands, Bedrohung und Beleidigung von Polizeibeamten und Rettungskräften hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet in der Nacht zu Freitag ein Strafverfahren eingehandelt. Der 38-Jährige fiel während einer Polizeikontrolle im östlichen Stadtgebiet auf. Während die Beamten mit der Personalienüberprüfung eines Anderen beschäftigt waren, kam der 38-Jährige offenbar eher zufällig vorbei und fing an, die Polizisten übel zu beschimpfen und beleidigen.

Als er daraufhin ebenfalls kontrolliert werden sollte, verweigerte er die Herausgabe seines Personalausweises, so dass er durchsucht werden musste. Wegen des aggressiven Verhaltens des Mannes wurden Unterstützungskräfte hinzugezogen, was den 38-Jährigen jedoch nicht davon abhielt, die Einsatzkräfte zu bedrohen und mit geballten Fäusten auf einen der Beamten zuzugehen. Es gelang, den Mann auf Distanz zu halten, allerdings stolperte er dabei und fiel zu Boden.

Später tauchte der 38-Jährige auf der Dienststelle in der Gaustraße auf und wollte die Polizeibeamten aus dem Einsatz zuvor anzeigen. Er verhielt sich auch hier ausgesprochen aggressiv und unkooperativ.

Weil der Mann angab, sich bei dem Sturz verletzt zu haben, wurde ein Rettungsdienst verständigt. Als dieser eintraf, verweigerte der 38-Jährige allerdings jegliche Untersuchung. Stattdessen beleidigte er auch die Rettungskräfte und filmte sie mit seinem Handy.

Erst nach mehrfacher eindringlicher Aufforderung und dem Hinweis auf strafrechtliche Konsequenzen stellte der Mann das Filmen ein. Sein Handy wurde beschlagnahmt. Der 38-Jährige verlangte ein Sicherstellungsprotokoll, aber noch bevor es ausgehändigt werden konnte, verließ er die Dienststelle. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Mit gestohlener Bankkarte Einkäufe getätigt

Kaiserslautern (ots) – Nach dem Diebstahl eines Smartphones, eines Ausweises und einer Bankkarte hat die Polizei am Donnerstag die mutmaßliche Täterin überführt. Der 19-Jährigen und einem möglichen Komplizen wird vorgeworfen, die gestohlene EC-Karte unberechtigt für Einkäufe benutzt zu haben. Am Dreikönigstag besuchte eine 21-Jährige in der Martin-Luther-Straße ein Lokal. An der Garderobe legte sie kurz ihr Smartphone ab, in dessen Schutzhülle auch der Ausweis und eine Bankkarte steckten.

Als sie ihre Jacke aufgehängt hatte und wieder ihr Smartphone nehmen wollte, waren das Gerät, Ausweis und EC-Karte weg. In den nächsten Tagen musste die 21-Jährige feststellen, dass mit ihrer Karte mehrere Einkäufe getätigt wurden.

Das Handy konnte bei einer 19-Jährigen im Stadtgebiet lokalisiert werden. Die Verdächtige bestreitet alle Vorwürfe. Sie habe das Smartphone, den Ausweis und die Bankkarte lediglich gefunden. Die durchgeführten Ermittlungen erhärteten jedoch den Verdacht, dass die 19-Jährige für den Diebstahl und die Einkäufe mit der EC-Karte in Frage kommt. Sie blickt jetzt einem Strafverfahren entgegen.

Gegen einen Bekannten der Frau ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Strafvereitelung. Er soll mit einer Falschaussage die 19-Jährige gedeckt haben. Außerdem wird dem 17-Jährigen vorgeworfen, die gestohlene Bankkarte ebenfalls für Einkäufe benutzt zu haben. Die Ermittlungen dauern an. |erf

Randalierer erhält Platzverweis

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Randalierers ist die Polizei am Dienstagabend in ein Fitnessstudio im Stadtteil „Bännjerrück“ gerufen worden. Ein 27-jähriger Mann hatte andere Studiogäste belästigt und war mehrfach wegen seiner Aggressivität aufgefallen. Der Besitzer des Studios erteilte ihm daraufhin Hausverbot, was der 27-Jährige ignorierte. Er beleidigte und bedrohte den Eigentümer, sowie die Gäste und trainierte unbeirrt weiter.

Auch gegenüber den Polizeibeamten verhielt er sich wenig kooperativ: Er beleidigte die Beamten und kündigte an, das Hausverbot weiterhin nicht zu akzeptieren. Dem Mann sprachen die Beamten einen Platzverweis aus. Erst als die Polizisten ihm erläuterten, welche Konsequenzen ihm drohen, wenn er die Anordnung missachtet, kam der 27-Jährigen dem Platzverweis nach. Der Mann verließ das Fitnessstudio. |elz

Unerwartete Hotelrechnung

Kaiserslautern (ots) – Fast 4.000 Euro für eine Hotelrechnung sollte ein 58-Jähriger aus dem Stadtgebiet zahlen, obwohl er in dem Gasthaus gar nicht übernachtet hatte. Bei der Durchsicht seiner Kontoauszüge stellte der Mann zwei entsprechende Abbuchungen fest. Weil diese unberechtigt erfolgten, wandte er sich an die Polizei.

Wie sich herausstellte, waren Betrüger am Werk. Sie waren auf noch ungeklärte Weise an die Kreditkarten-Daten des 58-Jährigen gekommen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. |erf

„Fakeshop“ im großen Stil

Kaiserslautern (ots) – Ein Autohändler aus dem Stadtgebiet ist auf Betrüger hereingefallen. Wie Verantwortliche der Firma jetzt über die Onlinewache anzeigten, hatte der Betrieb schon vor einiger Zeit über eine Internetseite mehrere große SUV bestellt. Nach Abschluss des Kaufvertrages wurde die vereinbarte 5-stellige Summe überwiesen.

Da die Fahrzeuge bis heute nicht geliefert wurden, entschlossen sich die Firmen-Verantwortlichen nun, die Polizei einzuschalten. Erste Ermittlungen ergaben, dass hinter der Internetseite eine „Briefkastenfirma“ steckt, im wahrsten Sinne des Wortes: An der angegebenen Adresse in Norddeutschland hängt tatsächlich nur ein Briefkasten. Dieser wird aber offensichtlich regelmäßig geleert. Die Ermittlungen nach den Hintermännern laufen. Es gibt bereits mehrere Ermittlungsverfahren aufgrund ähnlicher Vorkommnisse. |cri

Waschmaschine gestohlen

Kaiserslautern (ots) – Diebe haben in der Friedenstraße eine Waschmaschine gestohlen. Das Gerät verschwand in der Zeit zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagvormittag aus dem Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses. Nach Angaben des betroffenen Bewohners handelte es sich um eine neuwertige Maschine der Marke Siemens. Sie war erst vergangene Woche geliefert und angeschlossen worden.

Eine erste Befragung der weiteren Hausbewohner ergab keine Hinweise auf mögliche Täter. Zeugen, die gesehen haben, wer die Waschmaschine abtransportiert hat, oder welches Fahrzeug dafür benutzt wurde, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Einbruch in Gaststätte

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Bismarckstraße in eine Gaststätte eingebrochen. Die Täter suchten das Lokal zwischen Dienstagmittag und Donnerstagmittag auf. Im Innern rissen sie eine Alarmanlage aus der Wand und durchwühlten Schubladen. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen machten die Einbrecher keine Beute.

Die Polizei sicherte Spuren und bittet um Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Rollerfahrer im Rauschzustand

Kaiserslautern (ots) – Weil er unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, hat die Polizei am Donnerstagabend einen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 46-Jährige war kurz vor 20 Uhr in der Friedrichstraße in eine Verkehrskontrolle geraten. Dabei fiel zunächst der Alkoholgeruch in seiner Atemluft auf. Ein freiwilliger Atemtest ergab einen Alkoholpegel von 0,81 Promille.

Doch nicht nur das: Da bei dem Mann auch drogentypisches Verhalten festgestellt wurde, absolvierte er außer dem Alkohol- auch einen Drogenschnelltest. Dieser reagierte positiv auf die Stoffgruppe der Amphetamine und bestätigte somit den Verdacht.

Die Folge: Für den 46-Jährigen war die Rollerfahrt zu Ende. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Der Mann selbst musste mit zur Dienststelle kommen und sich eine Blutprobe entnehmen lassen. Gegen ihn wird wegen Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinfluss ermittelt. Ob auch eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz hinzukommt, hängt vom Ergebnis der Blutuntersuchung ab. |cri

Fußgänger angefahren

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer hat am Donnerstagabend im Stadtgebiet einen Fußgänger angefahren. Der 31-Jährige wollte von der Rudolf-Breitscheid-Straße in die Königstraße abbiegen. Beim Linksabbiegen übersah er dann einen 25-jährigen Passanten, der in diesem Moment die Straße überquerte.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger leicht verletzt wurde. Er klagte über Schmerzen an Arm und Bein. Auf eine medizinische Versorgung vor Ort verzichtete er. Am Fahrzeug war kein Schaden entstanden. Die Polizei nahm den Unfall auf. |elz

Auf nasser Fahrbahn Kontrolle verloren

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich nicht angepasste Geschwindigkeit hat am Donnerstag 12.01.2023 im Bereich Kantstraße zu einem Unfall geführt. Die Bilanz: zwei Verletzte und ein Pkw mit Totalschaden. Zu dem Unglück kam es gegen 16.40 Uhr, als eine 20-jährige Autofahrerin mit ihrem Honda Accord einer abknickenden Vorfahrtstraße folgen wollte. Auf nasser Fahrbahn verlor die Frau die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Wagen kam von der Straße ab und krachte gegen einen Laternenmast.

Von den 4 Fahrzeuginsassen zogen sich zwei Verletzungen zu. Sie wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde bei dem Aufprall so stark beschädigt, dass von einem wirtschaftlichen Totalschaden ausgegangen wird. Er musste abgeschleppt werden. Und auch die Laterne wurde in Mitleidenschaft gezogen und deshalb von den Stadtwerken ausgetauscht. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort im Einsatz. |cri

Verkehrsunfall mit verletztem Fahrer

Kaiserslautern (ots) – Bei Kaiserslautern kam es am Donnerstag gegen 15.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person. Ein Sattelzug musste aufgrund eines Staus sein Gespann abbremsen und schaltete dazu noch zusätzlich die Warnblinkanlage ein. Ein Fahrer eines Sprinters erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Sattelzug auf.

Der Fahrer des Sprinters hatte Glück und erlitt augenscheinlich nur einen Schock. Hierbei kam es zu einem Einsatz eines Rettungshubschraubers. Für seinen Aufenthalt auf der Autobahn musste die A6 für ca. 20 Minuten voll gesperrt werden. |PASt KL

Streifenfahrten im Stadtgebiet

Kaiserslautern (ots) – Auf der Suche nach unverschlossenen Fahrzeugen haben Polizeibeamte am Donnerstag das Stadtgebiet bestreift. Vom Nachmittag bis in den Abend hinein überprüften sie insgesamt 95 geparkte Autos. Lobenswert: Alle waren ordnungsgemäß verschlossen.

Mit Passanten, die auf die Polizeikontrolle aufmerksam wurden, führten die Beamten Gespräche zum Thema „Diebstähle aus unverschlossenen Fahrzeugen“ und verteilten Info-Broschüren.

Lob auf der einen, Kritik auf der anderen Seite: Während der Streifenfahrten fielen den Polizisten andere Verkehrssünder auf, die deshalb gestoppt wurden. So hatte ein Autofahrer während der Fahrt sein Handy am Ohr, ein weiterer überfuhr eine rote Ampel, ein Lkw-Fahrer hatte seine Ladung nicht richtig gesichert, ein Autofahrer war ohne Sicherheitsgurt unterwegs und last but not least: Ein weiterer Fahrer wurde bei einem Vorfahrtsverstoß erwischt. Sie alle müssen nun mit den entsprechenden Konsequenzen, den kostenpflichtigen Verwarnungen und Geldbußen rechnen. |cri

Polizeikontrollen am Abend

Kaiserslautern (ots) – Im Innenstadtbereich haben Polizeibeamte am Donnerstagabend Fußstreifen durchgeführt. Das Hauptaugenmerk lag auf öffentlichen Plätzen und beliebten Treffpunkten. Bedingt durch das schlechte Wetter waren deutlich weniger Menschen unterwegs als sonst um diese Zeit. Eine Handvoll Personen wurde einer Kontrolle unterzogen; strafrechtlich relevantes Verhalten wurde nicht festgestellt.

Parallel hatte es allerdings ein anderes Streifenteam in der Gabelsbergerstraße mit einem 47-jährigen Mann zu tun, der ihnen sozusagen „ins Auge gefallen“ war. Unter den Sachen, die er bei sich hatte, befand sich auch ein Stück Papier, in das eine grüne, pflanzliche Substanz eingewickelt war.

Ein Schnelltest bestätigte: Es handelte sich um Cannabis. Das Rauschgift wurde sichergestellt und der 47-Jährige zur erkennungsdienstlichen Behandlung mit zur Dienststelle genommen. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu. |cri

Verkehrskontrollen in der Zollamtstraße

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei hat am Donnerstagvormittag den Verkehr in der Zollamtstraße überwacht. Innerhalb von zwei Stunden ergaben sich mehrere Beanstandungen. Zehn Fahrer wurden mit dem Handy am Ohr erwischt, ihnen blühen deshalb Bußgelder in Höhe von mindestens 100 Euro sowie ein Punkt in der „Verkehrssünderdatei“.

Sieben Fahrer hatten Mängel an ihren Fahrzeugen, auffallend viele waren mit defekter Beleuchtung unterwegs. Während der Kontrolle fiel den Beamten ein E-Scooter-Fahrer auf, der ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Auch er wurde angehalten und kontrolliert. Dabei gab der Fahrer zu, am Vorabend THC konsumiert zu haben. Er musste für eine Blutprobe mit auf die Dienststelle kommen. Auf ihn kommen jetzt mehrere Anzeigen zu. |elz

Kreis Kaiserslautern

Pfanne gerät in Brand

Otterberg (ots) – In einem Mehrfamilienhaus in Otterberg ist es am Donnerstag 12.01.2023 zu einem Brand gekommen. Das Feuer entstand nach den derzeitigen Erkenntnissen in der Wohnung einer lebensälteren Dame während diese ihr Abendessen zubereitete.

Eine Nachbarin verständigte kurz vor halb acht die Feuerwehr. Sie war auf den Brand und die offensichtlich hilflose Lage der Bewohnerin aufmerksam geworden. Die Einsatzkräfte trafen kurz darauf vor Ort ein, führten eine Notfalltüröffnung durch und konnten die in Brand geratene Pfanne schnell löschen.

Ein Gebäudeschaden konnte dadurch verhindert werden. Allerdings war die Wohnung der Seniorin stark verraucht, und die Frau musste mit Verdacht auf eine schwere Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht werden.

Bisherigen Ermittlungen zufolge war die Dame gestürzt und konnte nicht mehr aufstehen.

Dadurch fing nach einer Weile die auf dem Herd stehende Pfanne an zu brennen.

Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Spiegel-Kollision zwischen zwei Lkw

Schallodenbach (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstag 12.01.2023 auf der L382 zwischen Schallodenbach und Niederkirchen unterwegs waren. Gesucht werden insbesondere Hinweise auf einen Lkw, der gegen 07.40 Uhr in Richtung Schallodenbach fuhr.

Bei der Polizei meldete sich später ein anderer Lkw-Fahrer und zeigte einen Unfall mit Fahrerflucht an. Demnach fuhr der 51-Jährige mit seinem MAN-Brummi in Richtung Niederkirchen, wo ihm auf der Strecke der andere Laster entgegenkam.

Dessen Fahrer habe sich nicht an das Rechtsfahrgebot gehalten und sei zu weit in der Mitte gefahren, so dass es zu einer Kollision zwischen den beiden Lkw kam. Obwohl dabei der Außenspiegel zu Bruch ging, setzte der verantwortliche Fahrer seine Fahrt fort, ohne anzuhalten.

Aufgrund der noch herrschenden Dunkelheit zur Unfallzeit konnte der 51-Jährige keine Beschreibung des anderen Lkw oder des Fahrers abgeben. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Nummer 0631 369-2150 entgegen. |cri