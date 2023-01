Versuchter Wohnungseinbruch

Waldböckelheim (ots) – Am Donnerstag 12.01.2023 kam es in der Zeit von 08-12.45 Uhr in der Straße Im Brühl in Waldböckelheim zu einem versuchten Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter schlugen die Scheibe der Hauseingangstür ein, um vermutlich die innere Türklinke zu erreichen und so die Haustür zu öffnen. Dies gelang jedoch nicht, da die Türe verschlossen war. Die Täter brachen ihr Vorhaben ab und konnten unerkannt entkommen.

In diesem Zusammenhang wird nochmal auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchsberatung hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden.Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat im vorgenannten Zeitraum im Bereich der Straße Im Brühl in Waldböckelheim oder in der unmittelbaren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

Wohnungseinbruch

Bad Kreuznach-Planig (ots) – Am Donnerstag 12.01.2023 kam es in der Zeit von 14.50-21.50 Uhr in der Weinstraße in Bad Kreuznach Ortsteil Planig zu einem Wohnungseinbruchsdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Bislang unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus, um die ebenerdige Terrassentüre aufzuhebeln.

In dem Anwesen durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Als Beute nahmen sie den aufgefundenen Schmuck mit. In diesem Zusammenhang wird nochmal auf die Möglichkeit einer kostenlosen Einbruchsberatung hingewiesen, in der mögliche Schwachstellen am Haus aufgezeigt und Lösungen angeboten werden.

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat im vorgenannten Zeitraum im Bereich der Weinstraße in Bad Kreuznach-Planig oder in der unmittelbaren Umgebung verdächtige Wahrnehmungen gemacht?