Diebstahl in Friseursalon – Täter flüchtig

Mannheim (ots) – Ein bislang unbekannter Mann begab sich über den Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Seckenheimer Straße in den Aufenthaltsraum eines Friseursalons. Hier konnte er sich Zutritt zum Aufenthaltsraum des Salons verschaffen und durchwühlte mehrere Handtaschen der Angestellten. Dabei entwendete er aus einem Geldbeutel Bargeld in zweistelliger Höhe.

Währenddessen wurde er von einer Angestellten dabei erwischt, woraufhin er in unbekannte Richtung flüchtete. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann verlief erfolglos.

Täterbeschreibung:

Ca. 185 cm groß, ca. 25 Jahre alt, schwarze lockige Haare, Bart. Er trug eine schwarze Jogginghose mit weißen Streifen und eine schwarze Mütze.

Zeugen, die Hinweise zum Täter und der Tat geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, welches die Ermittlungen aufgenommen hat, zu melden unter Telefon: 0621/1743310.

Fahrzeugführer rast von Kontrollstelle davon

Mannheim (ots) – In der Nacht vom 10.01.2023 auf den 11.01.2023 führten Polizisten des Polizeireviers Mannheim-Käfertal eine Kontrollstelle im Bereich der ABB-Brücke in Fahrtrichtung Mannheim-Vogelstang durch. Hierbei näherte sich gegen 21.20 Uhr ein weißer VW Golf der Kontrollstelle, legte auf der Fahrbahn ein spektakuläres Wendemanöver hin und flüchtete mit quietschenden Reifen in Richtung der Mannheimer Innenstadt.

In der Grenadierstraße auf Höhe des Turley-Platzes flüchtete ein Mann aus dem Fahrzeug, konnte jedoch kurze Zeit später durch einen Beamten eingeholt und gestellt werden. Bei dem 16-Jährigen wurden geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden. Der Jugendliche war allerdings ersten Ermittlungen zufolge vermutlich nicht der Fahrzeugführer.

Der mutmaßliche Fahrzeugführer, welcher das Betäubungsmittel an den Jugendlichen abgab, konnte kurze Zeit später in einem Hotelzimmer angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der Jugendliche wurde imAnschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner Erziehungsberechtigten überstellt.

Die Ermittlungen dauern zum Berichtzeitpunkt noch an und wurden von der Kriminalpolizei übernommen. Zeugen, aber auch weiteren Verkehrsteilnehmer, die von dem Fahrer während seiner Flucht behindert oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei zu melden unter: 0621-174 4444.

Farbschmierereien an Einkaufsmarkt und Wohnhaus

Mannheim (ots) – In der Zeit zwischen Mittwoch 20:00 und Donnerstag 08:00 Uhr besprühten bislang unbekannte Täter/-innen die Außenwände eines Supermarkts und eines angrenzenden Wohnhauses mittels Sprühfarbe. Durch die Schmierereien entstand ein Schaden in Höhe von 2.000 EUR. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich beim ermittelnden Polizeirevier Ladenburg unter der Telefonnummer 06203 9305-0 zu melden.