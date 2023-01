Exhibitionistische Handlung in den Morgenstunden

Waibstadt (ots) – Am Donnerstag 12.01.2023 gegen 05:10 Uhr soll sich eine bislang unbekannte männliche Person in der Hauptstraße auf Höhe einer Bushaltestelle gegenüber einer Passantin in unsittlicher Art und Weise entblößt haben.

Täterbeschreibung:

30-40 Jahre alt, kurze braune Haare. Er trug eine dunkle Jacke mit einer Kapuze sowie eine dunkle Hose.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich bei sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer 0621/ 174-4444 zu melden.

Unfall auf der BAB 6 PM 2

BAB 6/ Hirschacker (ots) – Gegen 12:45 Uhr kam es zu einem Unfall auf der A6 auf Höhe Hirschacker in Richtung Frankfurt. Ursache war ein geplatzter Reifen eines Pkw auf der linken Fahrspur. Infolgedessen, verlor die Fahrerin des BMW die Kontrolle über den Pkw und wurde gegen einen Lkw geschleudert. Die BMW-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Der Sachschaden beläuft sich auf 20.000 EUR. Für die Unfallaufnahme waren kurzzeitig beide Fahrbahnen in Richtung Frankfurt gesperrt. Die Sperrung wurde um 14:20 aufgehoben.

Brand durch Explosion eines Akkus

Rauenberg (ots) – Durch die Explosion eines Akkus eines E-Scooters entwickelte sich am Donnerstag gegen 09:00 Uhr ein Brand im Keller eines Wohnhauses im Dr.-Otto-Bott-Ring. Der Brand konnte durch die freiwillige Feuerwehr Wiesloch und Rauenberg gelöscht werden. Zum Zeitpunkt des Brands war lediglich eine Person im Anwesen, die dieses selbstständig verlassen konnte und unverletzt blieb. In Folge des Brandes ist das Wohnhaus nicht mehr bewohnbar. Der Schaden am Haus liegt im unteren 6-stelligen Bereich.

Unfall im Kreuzungsbereich

Walldorf (ots) – Bereits am Mittwoch 11.02.2023 gegen 23:00 Uhr kam es zum Unfall im Kreuzungsbereich der B291. Ein 35-jähriger Kia-Fahrer, der aus Richtung Reilingen kam, kollidierte mit einer nach links abbiegenden 42-jährigen Opel-Fahrerin, die aus der verlängerten Josef-Reiert-Straße aus Walldorf kam.

Die Opel-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 30.000 EUR. Beide Unfalltbeteiligte geben an, dass ihre Ampel Grün angezeigt hätte.

Zeugen, die Angaben über den Unfallhergang machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch unter 06222 5709-0 zu melden.

Technischer Defekt führt zu Baggerbrand

Gaiberg (ots) – Gegen 14:00 Uhr am Donnerstag 12.01.2023 kam es auf Grund eines technischen Defekts zum Brand eines Minibaggers in der Straße In den Krautäckern. Dieser war kurz zuvor auf die Ladefläche eines Lkw aufgefahren worden.

Der Bagger wurde durch den Brand zerstört, am Lkw platzten durch die hohen Temperaturen zwei Reifen. Insgesamt entsteht ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Der Brand konnte durch die Freiwillige Feuerwehr Gaiberg gelöscht werden.