Gommersheim (ots) – Am Freitagmorgen 13.01.2023 um 09.10 Uhr wurden der Polizei freilaufende Pferde auf der L 530 zwischen Gommersheim und Freisbach gemeldet. Zwei Kaltblüter waren von ihrer Weide ausgebüxt und suchten auf der Straße ihren Auslauf.

Zusammen mit mehreren Autofahrern konnten die Tiere eingefangen und auf einer fremden Weide untergebracht werden. Der Tierhalter wird aktuell ausfindig gemacht.

Gegen die Nachbarsgarage

Edenkoben (ots) – Infolge Unachtsamkeit kollidierte am Donnerstag 12.01.2023 gegen 13 Uhr, eine 87-jährige Frau frontal mit dem Garagentor in der Nachbarschaft. An ihrem Fahrzeug entstand dabei wirtschaftlicher Totalschaden.