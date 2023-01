Transporter aufgebrochen – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – In der Zeit vom 10.01.2023 um 18 Uhr bis zum 11.01.2023 um 07:30 Uhr, brachen Unbekannte einen VW Transporter auf und stahlen mehrere Werkzeuge. Der Transporter war zu der Zeit auf dem Parkplatz Berliner Straße/Ecke Bleichstraße geparkt. Durch die Tat entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.800 Euro.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am 11.01.2023 gegen 06:30 Uhr, kam es in der Rheinstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Roller. Ein 53-jähriger Autofahrer übersah beim Ausfahren aus einem Parkhaus einen auf der Rheinstraße fahrenden Roller.

Der 37-jährige Fahrer stürzte und verletzte sich leicht. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Jugendlichen angefahren und geflüchtet – Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Am Mittwochabend 11.01.2023 gegen 17:30 Uhr, wurde ein 14-Jähriger von einem Auto in der Wredestraße angefahren. Ein dunkles Auto sei aufgrund einer kreuzenden Straßenbahn an der Kreuzung Wredestraße/Berliner Platz rückwärtsgefahren und touchierte hierbei den 14-Jährigen, der dabei war die Straße zu überqueren. Die unbekannte Fahrerin fuhr weiter, ohne sich um den leicht verletzten Fußgänger zu kümmern.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise auf die flüchtige Verursacherin geben Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.