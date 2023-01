Mann fordert unter Vorhalt von Messer Geld

Speyer (ots) – Am 11.01.2023 gegen 19:50 Uhr, ging ein 30-jähriger Mann mit seiner 3-monatigen Tochter im Kinderwagen auf dem Gehweg von der Petschengasse in Richtung Mausbergweg spazieren. Als er sich einer Parkbank näherte wurde er von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser forderte schließlich unter Vorhalt eines mitgeführten Klappmessers die Herausgabe von Bargeld.

Der Geschädigte konnte den unbekannten Täter durch einen angedeuteten Fußtritt vertreiben. Er flüchtete in Richtung Petschengasse. Anschließend informierte der 30-Jährige die Polizei.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung mit starken Kräften unter Hinzuziehung einer Diensthundeführerin verlief jedoch negativ.

Täterbeschreibung:

ca. 170-175 cm groß, hager, sehr kurze Haare, verwaschene/lallende Aussprache (verm. alkoholisiert), weinroter-dünner-knielanger Parka, Jogginghose.

Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können oder sonstige sachdienliche Hinweise liefern können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232/137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Trickdiebstahl von hochwertiger Uhr

Speyer (ots) – Am 11.01.2023 gegen 16:00 Uhr befand sich ein bislang unbekannter Täter in einem Schmuckgeschäft in der Maximilianstraße. Der ca. 30-40 Jahre alte Mann interessierte sich für eine Herrenuhr im niedrigen vierstelligen Bereich und wollte diese mit Bargeld bezahlen. An der Kasse entschied er sich dann, noch eine weitere Uhr anzuschauen.

Als die dortige Mitarbeiterin sich umdrehte, um die andere Uhr aus der Auslage zu holen, nahm der Täter die erste Uhr an sich und flüchtete damit aus dem Geschäft. Eine sofort durchgeführte Suche nach dem Täter verlief negativ.

Der Mann war komplett schwarz gekleidet, ca. 175 cm, hatte dunkle kurze Haare und trug einen Bart.

Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per

E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de. )

Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

Speyer (ots) – Am Mittwoch 10.01.2023 in der Zeit von 13:30-18:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Gluckstraße in Speyer ein und stahlen Schmuck aus dem Haus. Der Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

Wer hat am Mittwoch verdächtige Fahrzeuge oder Personen in der Gluckstraße beobachtet?Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter Tel: 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.