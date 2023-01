In Linienbus eingebrochen

Rhodt unter Rietburg (ots) – Ein bislang unbekannter Täter versuchte am Donnerstagmorgen, gegen 11:00 Uhr, die Geldkassette in einem geparkten Linienbus zu entwenden. Dabei wurde er durch den im Bus befindlichen Busfahrer überrascht und flüchtete.

Um 10:30 Uhr hatte der 53-jährige Busfahrer aus dem Raum Germersheim seinen Linienbus an der L512 in Rhodt u.R./Höhe des Wohnmobil Parkplatzes, zwecks Pause abgestellt. Im Anschluss begab er sich in den hinteren Bereich des Linienbusses, um sich etwas auszuruhen.

Hierbei wurde er durch den unbekannten Täter aufgeweckt, als dieser gerade die Münzgeldkasse leerte. Nachdem er den Täter angesprochen hatte, flüchte dieser ohne Beute, unerkannt zu Fuß über das angrenzende Feld.

Täterbeschreibung:

Männlich, 20-25 Jahr alt, 1,70-1,80 m groß, kräftig-sportliche Figur, trug eine schwarze Jacke, Jeans und Sportschuhe.

Es werden Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben (06323 – 9550 oder piedenkoben@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Bahnverkehr kurzzeitig gestoppt

Annweiler (ots) – Am Mittwoch, 11.1. musste in Annweiler gegen 17:45 Uhr kurzzeitig der Bahnverkehr gestoppt werden, da eine Frau im Bereich der Gleise liegend gemeldet wurde. Die Frau konnte durch die Polizei in der Nähe der Gleise sitzend festgestellt werden.

Aufgrund medizinischen Bedarfs wurde sie einem Arzt vorgestellt.

Fahrzeug beschädigt

Edenkoben (ots) – Ein in der Tanzstraße abgestelltes Fahrzeug wurde in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (10.01.2023, 22.45 Uhr bis 11.01.2023, 11 Uhr) verkratzt. Dabei hat ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand die linke Fahrzeugseite mit einem Schriftzug versehen und ist anschließend geflüchtet. Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Edenkoben unter Tel: 06323 9550 entgegen.

Versuchter Automatenaufbruch

Edenkoben (ots) – In den zurückliegenden Tagen wurde versucht, den Münzautomaten eines Toilettenhäuschens in der Straße „Im Letten“ aufzubrechen. Dabei haben Unbekannte zunächst versucht, den Verschließmechanismus aufzubohren. Als dies nicht gelang, wurde ein Hebelwerkzeug angesetzt.

Auch dieser Versuch schlug fehl, weshalb der oder die Täter ohne Beute flüchteten. Hinweise nimmt die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323/9550 entgegen.

Land Rover zerkratzt

Klingenmünster (ots) – Am Dienstag 10.01.2023 wurde in der Zeit von 00:30-15 Uhr, ein „Im Winkel“ abgestellter dunkelgrüner Land Rover mit SÜW-Zulassung zerkratzt. An dem Fahrzeug wurde ein Lackschaden in Höhe von 1.000 Euro angerichtet.

Zeugen werden gebeten sich bitte an die Polizei in Bad Bergzabern, Tel: 06343/93340 oder Email: pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu wenden.