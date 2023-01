Diebstahl E-Scooter

Bingen, 10.01., 09:00 Uhr – 11.01., 16:00 Uhr, Bingerbrücker Straße. Eine Frau meldete ihren E-Scooter als gestohlen. Sie hatte diesen morgens an einen Fahrradständer am Hauptbahnhof angeschlossen, am Nachmittag des Folgetages war der Scooter verschwunden. Die Polizei bittet um Mithilfe von Zeugen!

Randalierer am Stadthaus

Mainz-Neustadt – Ein 38-jähriger Mann sorgte am Mittwochnachmittag für

einen Polizeieinsatz am Stadthaus in der Kaiserstraße. Der Mann wollte gegen

15:29 Uhr stark betrunken in die Räumlichkeiten der Stadtverwaltung. Nachdem er

vom Sicherheitsdienst angesprochen und gefragt wurde, was denn sein Anliegen

sei, wurde der aggressiv und gab an zum Sozialamt zu wollen. Auf Grund seines

Verhaltes und Zustandes, wurde der Mann gebeten zu einem anderen Zeitpunkt

wieder zu kommen, darüber hinaus war zu diesem Zeitpunkt auch niemand mehr im

Dienst, der sich um sein Anliegen hätte kümmern können. Hierauf reagierte der

38-Jährige noch aggressiver und ging auf einen Mitarbeiter des

Sicherheitsdienstes los. Der Mann wurde nach draußen gebracht, wehrte sich

dagegen vehement und verletzte hierbei einen der Sicherheitsmitarbeiter. Beim

Eintreffen der alarmierten Funkstreifen konnte der Mann zunächst beruhig werden.

Er hatte extreme Stimmungsschwankungen und einen Alkoholwert von rund 3

Promille. Im Anschluss wurde er in eine Klinik eingeliefert. Der 38-Jährige war

in der Vergangenheit bereits in ähnlicher Weise aufgefallen und muss sich nun

wegen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Trickdiebe im Geschäft

Mainz-Altstadt – Zwei Trickdiebe erbeuteten am Mittwochnachmittag einen

dreistelligen Geldbetrag in einem Mainzer Feinkostgeschäft. Gegen 15:30 Uhr

betrat das Diebespärchen, ein Mann und eine Frau, das Geschäft in der Mainzer

Innenstadt. Der Mann nahm Ware aus dem Regal und wollte diese an der Kasse

bezahlen. Seine mutmaßliche Komplizin hielt sich zu diesem Zeitpunkt im

Eingangsbereich des Geschäftes auf. Der Mann bezahlte die Ware mit einem großen

Geldschein und bekam hierfür Wechselgeld ausgehändigt. Danach fragte er, ob er

das Wechselgeld in einer anderen Währung ausgezahlt bekommen könnte. Als die

Mitarbeiterin des Geschäftes dies verneinte, wollte der Mann vom Kauf

zurücktreten und den Geldschein wieder zurückhaben. Ihm wurde der Schein wieder

ausgehändigt und er gab im Gegenzug das erhaltene Wechselgeld an die

Mitarbeiterin zurück. Während der Transaktionen verwickelte der Mann die

Mitarbeiterin dauerhaft in ein Gespräch und verließ anschließend zusammen mit

der Frau das Geschäft. Als die Mitarbeiterin das Wechselgeld anschließend

nochmals genau zählte, stellte sich heraus, dass der Mann einen dreistelligen

Betrag einbehalten hatte.

Das Diebespärchen konnte wie folgt beschrieben werden:

Haupttäter:

Männlich

ca. 50 Jahre alt

kräftige Statur

dicker Bauch

OP-Maske

schwarzes Basecap,

Schwarze Jacke mit Mütze

grauer Pullover

graue Jogginghose

schwarze Turnschuhe

Begleiterin:

weiblich

ca. 50 Jahre alt

kräftige Statur

OP-Maske

Wollmütze

rosa Jogginganzug

schwarze Weste,

weiße Turnschuhe

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen. Hinweise können auch online unter:

https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ an die Polizei übermittelt werden.

Transporter ausgebrannt

Mainz-Hechtsheim – Im Gewerbegebiet Mainz-Hechtsheim kam es am späten

Mittwochabend zum Brand eines Kleintransporters. Von einer Anwohnerin der

Curiestraße konnte gegen 23:07 Uhr der Brand entdeckt und Feuerwehr und Polizei

alarmiert werden. Zu diesem Zeitpunkt stand der Transporter bereits vollständig

in Flammen, die bereits auf umliegende Hecken übergegriffen hatten. Nachdem das

Feuer schnell gelöscht werden konnte, wurde der Brandort vom Kriminaldauerdienst

der Mainzer Polizei näher untersucht und erste Spurensicherungsmaßnahmen

durchgeführt. Derzeit ist die Brandursache noch völlig unklar. Ein hinter dem

Transporter parkendes Fahrzeug ist nach derzeitigem Ermittlungsstand durch den

Brand ebenfalls leicht beschädigte worden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/ 65-3633 in Verbindung

zu setzen. Hinweise können auch online unter:

https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ an die Polizei übermittelt werden.