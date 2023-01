Taxikontrollen in der Mainzer Innenstadt

Wörrstadt: Am Donnerstag, den 11.01.2023 führten Spezialisten für den Gewerblichen Güter- und Personenverkehr (GGuP) der Verkehrsdirektion Mainz eine Schwerpunktkontrolle „Taxi“ in der Mainzer Innenstadt durch. Insgesamt wurden elf Taxis kontrolliert. Lediglich bei einem der überprüften Fahrzeuge hat einiges nicht gepasst. Für das genutzte Taxi fehlte die Konzession. Die angebrachte Ordnungsnummer konnte dem Unternehmen nicht zugeordnet werden. Zudem ist das Fahrzeug laut der Zulassungsbescheinigung Teil I nicht als Taxi, sondern als „Selbstfahrermietfahrzeug“ zugelassen. Nach Absprache mit der Taxiaufsicht der Stadt Mainz wurde die weitere Personenbeförderung untersagt und das Taxischild, sowie die Ordnungsnummer sichergestellt. Das Taxiunternehmen muss mit mehreren Ordnungswidrigkeitsanzeigen rechnen.

Fahrer von Kleintransporter unter Drogeneinfluss

A 61/Westhofen – Bei der Kontrolle eines 40-jährigen Fahrers eines

Kleintransporters an der A 61 bei Westhofen stellte eine Streife der

Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim am 11.1.2023 gegen 18:40 Uhr

Drogeneinfluss fest. Der Mann zeigte während der Kontrolle auf dem Parkplatz

Rotenstein Anzeichen auf Drogenkonsum, die durch einen Vortest bestätigt wurden.

Für ihn war die Weiterfahrt zunächst beendet. Er musste zur Blutprobe mit zur

Dienststelle. Ihm drohen nun ein Bußgeld, ein Fahrverbot und eine Strafanzeige.

Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung mittels Teleskopschlagstock

Mainz – Am Nachmittag des 11.01.2023 kam es gegen 17:30 Uhr im Bereich des

Goetheparks zu einem Vorfall bei dem ein 19 jähriger Schüler durch einen

früheren Freund mittels Teleskopschlagstocks zunächst auf den Arm und

unmittelbar danach auf den Kopf geschlagen wurde. Der Geschädigte konnte sich

noch in Richtung einer Personengruppe aus Erwachsenen bewegen. Die Gruppe

bestand aus einem Mann und drei Frauen, die den Vorfall beobachtet haben und in

Richtung des Täters gerufen haben. Dadurch ließ der Beschuldigte wahrscheinlich

vom Geschädigten ab und flüchtete.

Die Polizei bittet die oben genannte Personengruppe oder weitere Zeugen, die

eine Wahrnehmung bezüglich des geschilderten Falls gemacht haben, sich umgehend

mit der Polizei in Mainz in Verbindung zu setzen.

Drei Verletzte nach Verkehrsunfall bei Traisen

Bad Kreuznach

Am 11.01.2023 kam es gegen 16:45 Uhr auf der L236 bei Traisen zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr die 53-jährige Unfallverursacherin die L236 aus Richtung Rüdesheim (Nahe) kommend in Richtung Norheim. In Höhe der Ortslage Traisen beabsichtigte sie nach links abzubiegen. Hierbei übersah sie einen entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten PKW einer 35-Jährigen und stieß mit diesem zusammen. Die Fahrzeugführerinnen sowie der 38-jährige Beifahrer des zweiten PKW wurden durch den Unfall verletzt. Die beiden Damen wurden in ein Krankenhaus in Bad Kreuznach eingeliefert. Der Sachschaden wird auf ca. 10.000 EUR beziffert.