Unfallflucht – Zeugen gesucht

Worms (ots) – Am Mittwoch, den 11.01.2023, kam es in der Remeyerhofstraße zu

einer Unfallflucht. Gegen 21:15 Uhr stieß ein bislang unbekannter Verursacher

beim Wenden gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Anschließend entfernte

sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dessen Fahrzeug soll es sich

um einen silbernen Opel Kombi gehandelt haben.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich

mit der Polizeiinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu

setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piworms@polizei.rlp.de an die

Polizei übermittelt werden.

Alzey – Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Alzey (ots)

Durch Zeugen wird der Polizei am Donnerstag, 12.01.2023, gegen 01:10 Uhr mitgeteilt, dass gerade eine offensichtlich betrunkene männliche Person in ihr Fahrzeug gestiegen sei und gleich davon fahren wolle. Da die Melder auch das Kennzeichen des Mannes mitteilen können, kann der 34-Jährige in Alzey in der Albiger Straße einer Kontrolle unterzogen werden. Bei der Überprüfung der Personalien wird festgestellt, dass der Kontrollierte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,79 Promille. Im Anschluss wird ihm eine Blutprobe entnommen und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren.

Zu schnell in die Ausfahrt – mit Baum kollidiert

A 61/Worms (ots) – Offenbar zu schnell war ein 59-jähriger PKW-Fahrer, der am

11.1.2023 gegen 13:35 Uhr an der Anschlussstelle Worms von der Fahrbahn abkam.

Dabei befuhr der Mann mit seinem Toyota zunächst die A 61 in Richtung

Ludwigshafen. An der Anschlussstelle Worms-Zentrum kam er auf regennasser

Fahrbahn ins Schleudern und infolgedessen kam er am Scheitelpunkt der Kurve nach

links von der Fahrbahn ab. Er dabei überfuhr er die Schutzplanke und kollidierte

frontal mit einem Baum. Der 59-Jährige wurde durch den Aufprall leicht verletzt.

Er wurde durch den Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein

Krankenhaus verbracht. Den Schaden am PKW schätzt die Polizei auf 2500 Euro. Der

Toyota musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens an der Schutzplanke

und am Baum steht noch nicht fest. Im Einsatz waren neben der Polizei auch der

Rettungsdienst und ein Notarzt.