Wer hat den Opel gestreift?

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich

am Dienstagmittag in der Esperantostraße ereignet haben muss. Hier wurde ein

abgestellter Opel Antara von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt. Zurück

blieb ein Streifschaden auf der Fahrerseite des Opels. Die Unfallzeit liegt

zwischen 12.30 und 16 Uhr.

Zeugen, die gesehen haben, wer in diesem Zeitraum gegen den Opel Antara stieß,

werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der

Polizeiinspektion 1 in Verbindung zu setzen. |cri

Nicht alltägliche Unfallflucht

Kaiserslautern (ots) – Einen nicht alltäglichen Fall einer (versuchten)

Unfallflucht hat die Polizeiinspektion 1 am Mittwochnachmittag aufgenommen.

Gegen den mutmaßlichen Verursacher ermittelt die Polizei nun auch wegen des

Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung.

Nach den bisherigen Ermittlungen kam es kurz vor 14 Uhr in der Ludwigstraße zu

einer Kollision zwischen einem Mercedes-Benz und einem VW Passat mit Anhänger.

Die beiden Pkw waren dort nebeneinander unterwegs, als der VW-Fahrer plötzlich

von der rechten auf die linke Spur wechselte. Dabei touchierte er den Mercedes

am vorderen rechten Kotflügel – fuhr aber weiter, ohne anzuhalten.

Der 76-jährige Mercedes-Fahrer folgte ihm und wollte den Mann zur Rede stellen.

Als sie einige hundert Meter weiter verkehrsbedingt anhalten mussten, stieg der

76-Jährige aus und lief zum VW Passat. In dem Moment, als er gerade die

Fahrertür öffnen wollte, fuhr der VW-Fahrer wieder los. Die Folge: Der

76-Jährige stürzte und zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu. Eine

medizinische Versorgung lehnte der Mann trotz mehrfacher Nachfragen ab.

Der 51-jährige VW-Fahrer war sich sicher, dass sich die Fahrzeuge nicht berührt

hatten. Alles Weitere will er über einen Anwalt klären lassen.

Gut zwei Stunden später meldete eine besorgte Mitarbeiterin einer Tankstelle,

dass gerade ein Kunde bei ihr an der Kasse war, der eine blutende Wunde am

Hinterkopf hatte. Der Mann habe auf sie einen benommenen Eindruck gemacht. Er

sei aber anschließend in sein Auto gestiegen und davongefahren. Die Frau machte

sich deshalb Sorgen.

Die ausgerückte Streife fand das beschriebene Fahrzeug inklusive Fahrer wenig

später auf einem Parkplatz in der Donnersbergstraße. Von den Beamten

angesprochen, gab der 76-jährige Mann aus Hessen an, dass er vor etwas mehr als

zwei Stunden in einen Unfall verwickelt war. Die Platzwunde stamme von einem

Sturz, der mit dem Unfall im Zusammenhang stehe.

Erst nach intensivem Zureden stimmte der 76-Jährige einer ärztlichen Behandlung

zu. Der alarmierte Rettungsdienst brachte den Mann schließlich zur Versorgung

seiner Verletzung ins Krankenhaus. |cri

Kaiserslautern/A 6 (ots) – Mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit war ein

32jähriger Fahrer eines Pkw Skoda am frühen Mittwochabend auf der A 6 Richtung

Saarbrücken unterwegs. Im Baustellenbereich am Autobahndreieck Kaiserslautern

ignorierte er mehrere Verkehrszeichen. Durch das mit Meß- und Videotechnik

ausgestattete Zivilfahrzeug der Zentralen Verkehrsdienste des Polizeipräsidiums

Westpfalz wurde eine Geschwindigkeit von 148 km/h gemessen. Erlaubt waren jedoch

nur 80 km/h. Im weiteren Verlauf der Fahrt überschritt der Fahrer zwischen

Kaiserslautern und Ramstein-Miesenbach nochmal die zulässige

Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h. Dort wurde er mit 162 km/h gemessen. Da der

Fahrer in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, musste er das fällige

Bußgeld von 1060,-EUR direkt vor Ort bezahlen. Weiterhin muss er noch mit einem

Fahrverbot von einem Monat rechnen.|ZVD

ssenen Fahrzeugen – das ist

die „Bilanz“ einer Verkehrskontrolle am Mittwochnachmittag auf der B37 im

Bereich Mannheimer Straße. Knapp eineinhalb Stunden nahmen Polizeibeamte hier

den stadteinwärts fahrenden Verkehr ins Visier.

Insgesamt 13 Fahrer waren zu schnell unterwegs. Elf kamen mit einer

kostenpflichtigen Verwarnung davon, zwei lagen aber so deutlich über dem

Tempolimit, dass auf sie nun eine Anzeige zukommt. Die höchste Überschreitung

der zulässigen 50 km/h wurden bei einem Fahrer gemessen, der mit 78 „Sachen“ in

Richtung Stadtmitte brauste. Er muss mit einem Bußgeld von 180 Euro und einem

Punkt in der „Verkehrssünderdatei“ rechnen.

Eine weitere Ordnungswidrigkeitsanzeige erhielt ein Lkw-Fahrer, dessen Ladung

nicht gesichert war. Darüber hinaus mussten zwei Mängelberichte ausgestellt

werden – einmal wegen mangelhafter Beleuchtung am Fahrzeug und einmal, weil

keine Fahrerlaubnis vorgelegt werden konnte. |cri

Hohe Gewinne versprochen – hohe Verluste bekommen

Südwestpfalz/Kaiserslautern (ots) – Nachdem er gemerkt hat, dass er Betrügern

auf den Leim gegangen ist, hat sich ein Mann aus der Südwestpfalz am Mittwoch

bei der Polizei in Kaiserslautern gemeldet. Der 51-Jährige gab zu Protokoll, das

er im Dezember per Telefonwerbung auf eine „vielversprechende“ Geldanlage

aufmerksam gemacht wurde. Mit dem Versprechen auf hohe Renditen wurde der Mann

dazu animiert, Geld auf ein Online-Handelskonto einzuzahlen. Nach und nach

überwies der 51-Jährige mehrere Beträge – insgesamt kam eine fünfstellige Summe

zusammen.

Als der Südwestpfälzer sich nun Geld ausbezahlen lassen wollte, wurde er

aufgefordert, dafür zunächst Gebühren zu entrichten. Mehrfach überwies der Mann

die vermeintlichen „Auszahlungsgebühren“ – von seinem investierten Geld erhielt

er aber nichts zurück.

Parallel stellte der 51-Jährige fest, dass eine Internetseite, die ebenfalls mit

einem solchen Anlagemodell geworben hatte, zwischenzeitlich gelöscht wurde. Auch

hier hatte der Mann seit Dezember mehrere tausend Euro überwiesen, ohne etwas

zurück zu bekommen.

Deshalb entschloss er sich nun zur Anzeige. Die Ermittlungen wurden eingeleitet.

Das Geld dürfte allerdings „weg“ sein…

Die Polizei empfiehlt: Bei solchen Online-Geldgeschäften ist generell erhöhte

Vorsicht geboten! Und wenn der Anbieter hohe Gewinne in kurzer Zeit verspricht

und dazu noch behauptet, das Risiko sei gering, dann sollten bei Ihnen alle

Alarmsignale angehen!

Lassen Sie sich nicht von solchen falschen Versprechungen aufs sprichwörtliche

Glatteis führen – auch wenn die Aussicht auf das „schnelle Geld“ noch so

verlockend ist!

Am besten vertrauen Sie Ihr Geld ausschließlich seriösen Anbietern an.

Überprüfen Sie die Referenzen und nehmen Sie sich die Zeit, alles in Ruhe

abzuklären. Lassen Sie sich auch nicht unter Druck setzen und zu einem schnellen

Vertragsabschluss drängen, weil das Angebot angeblich gerade „günstig“ ist.

Mehr Infos zum Thema „Anlagebetrug“ finden Sie im Internet auf der Seite

www.polizei-beratung.de unter https://s.rlp.de/Frowu |cri

Schlägerei in der Mall

Kaiserslautern (ots) – In der Mall ist es am Mittwochabend zu einer körperlichen

Auseinandersetzung gekommen. Gegen 18 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei

gemeldet. Eine Person würde von mehreren Männern geschlagen werden. Vor Ort

stellte sich heraus, dass ein 15-Jähriger von zwei Jugendlichen im Bereich des

„Food-Court“ angegriffen wurde. Die Täter flüchteten in Richtung Königstraße.

Das Opfer wurde leicht verletzt, lehnte aber eine medizinische Behandlung ab.

Die Täter wurden durch den Schüler und seinen Begleiter wie folgt beschrieben:

circa 15 bis 17 Jahre alt. Einer hat dunkelblondes Haar, helle Haut und trug

eine graue Jogginghose und eine blaue Jacke. Der andere ist dunkelhäutig und

trug eine rot-schwarze Jacke. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen

des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ein. Die Beamten bitten um

Hinweise. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern

geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der

Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |elz

Einbrecher flüchten in weißem Kleinwagen

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Nach einem Einbruchversuch in einen

Supermarkt fahndet die Polizei nach zwei Tätern und einem weißen Kleinwagen.

In der Nacht zum Donnerstag war eine Anwohnerin in der Hauptstraße auf die

Einbrecher aufmerksam geworden. Gegen 3 Uhr beobachtet sie die beiden Männer,

wie sie mit einem Hammer auf die Glastür des Marktes einschlugen. Die ertappten

Täter ergriffen die Flucht. Sie rannten zu einem weißen Kleinwagen, stiegen ein

und brausten durch die Hauptstraße davon. Die Verdächtigen waren schlank, dunkel

gekleidet und vermummt. Sie flüchteten in Fahrtrichtung Karlstalstraße.

Polizeistreifen suchten nach den Einbrechern, konnte sie allerdings nicht mehr

ausfindig machen. Am Tatort sicherten die Beamten Spuren. Die Polizei ermittelt

und bittet um Hinweise: Wem sind die Verdächtigen oder ein weißer Kleinwagen

aufgefallen? Wer kann Hinweise geben? Zeugen werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Auto aufgebrochen

Kaiserslautern (ots) – Ein Bluetooth-Headset sowie militärische Ausrüstung

(ABC-Schutzmaske, Stiefel, Handschuhe, etc.) haben Diebe in der Nacht zum

Mittwoch aus einem Auto in der Siedlung am Belzappel gestohlen. Das Auto parkte

in der Straße „Fuchsberg“ in Höhe der Hausnummer 6. Wie die Diebe den Wagen

knackten, ist nicht geklärt. Das Fahrzeug war laut Besitzer abgeschlossen. Die

Tatzeit liegt zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 6:20 Uhr. Die Polizei

sicherte Spuren und ermittelt wegen des Pkw-Aufbruchs. Zeugen, die Hinweise

geben können oder Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter

der Telefonnummer 0631 369-2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |elz

Unbekannte brechen in Schule ein

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch die Schule in

der Stresemannstraße heimgesucht. Die Täter drangen durch ein Kellerfenster in

das Gebäude ein. In zahlreichen Räumen durchwühlten sie Schränke, teilweise

brachen sie diese auch auf. Aktuell steht nicht fest, in welchem Umfang die

Diebe Beute machten. Die Polizei sicherte Spuren und hat die Ermittlungen

aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind zwischen Dienstagabend und

Mittwochmorgen Personen oder Fahrzeuge im Umfeld der Schule aufgefallen? Wer hat

Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der

Telefonnummer 0631 369 2620 entgegen. |erf

17-Jähriger greift Beamtin an und flieht bei Polizeikontrolle

Homburg/Saar (ots) – Am Mittwoch, den 11. Januar 2023 wurden gegen 22:45 Uhr am

Bahnsteig 1 im Hauptbahnhof Homburg/Saar zwei junge Männer durch eine Streife

der Bundespolizei kontrolliert. Der 20-Jährige wies sich den Polizisten

gegenüber aus, wohingegen der 17-Jährige keine Ausweisdokumente vorlegen konnte.

Daraufhin wurde der mitgeführte Rucksack des Jugendlichen durchsucht. Während

der Maßnahme schlug er der Polizistin ins Gesicht, stieß diese gegen das

Wetterschutzhaus und flüchtete. Um seiner Kollegin zu helfen und festzustellen,

ob diese verletzt war, verzichtete der zweite Polizist auf die Verfolgung. Bei

der weiteren Durchsuchung des vor Ort verbliebenen Rucksacks, fand die Streife

eine geringe Menge Marihuana, ein Tierabwehrspray sowie eine verschlossene

Geldkassette. Durch die Befragung der Begleitperson konnten die Personalien des

Flüchtigen festgestellt und anschließend durch einen Abgleich im Fahndungssystem

zweifelsfrei bestätigt werden. Die sichergestellten Betäubungsmittel wurden

zuständigkeitshalber an die Polizei in Homburg abgegeben. Hierbei konnte zudem

festgestellt werden, dass gegen den Jugendlichen ein örtlicher Haftbefehl mit

einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten besteht und das Fluchtverhalten

erklärt. Der junge Mann wurde Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie

Angriff auf Vollstreckungsbeamte angezeigt. Es wird weiter nach ihm gefahndet.

Die Polizistin konnte leicht verletzt ihren Dienst fortführen.

