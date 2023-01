Ettlingen – B3 nach Unfall mit zwei Sattelzügen gesperrt

Karlsruhe (ots) – Zu einer zeitweisen Sperrung der Bundesstraße 3 kam es am

Donnerstagmorgen nach einem Unfall mit zwei Sattelzügen zwischen Neumalsch und

Ettlingen.

Nach bisherigem Sachstand fuhr ein 54-jähriger Lkw-Fahrer gegen 09:55 Uhr auf

der B3 in Richtung Ettlingen und geriet aus bislang unbekannter Ursache auf die

Gegenfahrbahn. Hierbei kollidierte der Lastkraftwagen seitlich mit dem

entgegenkommenden Sattelzug eines 49-Jährigen. Der Unfallverursacher wurde bei

dem Zusammenstoß verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Das Ausmaß der

Verletzungen ist bislang nicht bekannt.

An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen

Bereich.

Aufgrund von Trümmerteilen auf der Fahrbahn und zur Bergung der Unfallfahrzeuge

ist die Bundesstraße derzeit gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet.

Karlsruhe – Tödlicher Unfall durch umgestürzten Baum

Karlsruhe (ots) – Ein tragischer Unfall ereignete sich am Donnerstagmittag in

der Karlsruher Waldstadt. Dabei kam eine 70-jährige Frau ums Leben.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand lief die Verunglückte gegen 11:40 Uhr gemeinsam

mit ihrem Ehemann einen Fuß- und Radweg im Bereich der Bertha-von-Suttner-Straße

entlang. Wohl durch den starken Wind stürzte ein naher Baum um und erfasste die

70-Jährige dabei. Noch am Unfallort erlag die Frau ihren schweren Verletzungen.

Die Kriminalpolizei hat vor Ort die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

Karlsbad – Gebäudebrand in Mehrfamilienhaus – eine Person tot aufgefunden

Karlsruhe (ots) – Am Donnerstagmorgen brach in einer Wohnung eines

Mehrfamilienhaues in Karlsbad-Ittersbach ein Brand aus. Eine Person konnte nur

noch tot geborgen werden.

Gegen 8:30 Uhr war ein Gerichtsvollzieher in Begleitung von Polizeibeamten in

der Descostraße im Einsatz. Hierbei wurde eine Rauchentwicklung aus der, von der

Maßnahme betroffenen Wohnung festgestellt. Noch bevor die Wohnung durch die

Einsatzkräfte betreten wurde, geriet diese in Vollbrand. Die hinzugezogene

Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere Wohnungen verhindern und das Feuer

rasch löschen. Bei der anschließenden Überprüfung fanden die Feuerwehrleute eine

leblose Person auf.

Bei den Löscharbeiten erlitt ein Feuerwehrmann leichte Verletzungen. Der

entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Weitere

Bewohner, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Mehrfamilienhaus

befanden, konnten das Haus offenbar unverletzt verlassen.

Derzeit sind die Brandursache sowie die Identität der verstorbenen Person noch

nicht bekannt und Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die

Kriminaltechnik sicherte Spuren am Brandort.

Unbekannte entwenden Brieftasche aus Rucksack

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Personen haben einem 33-jährigen Reisenden

Mittwochvormittag (11. Januar) im ICE auf der Fahrt nach Karlsruhe die

Brieftasche entwendet.

Nach einer Ticketkontrolle steckte der Geschädigte die Brieftasche zurück in den

Rucksack, der neben ihm auf einem Sitzplatz stand. Wenig später schlief er ein.

Als der Mann kurz vor Karlsruhe wieder aufwachte, bemerkte er einen offenen

Reißverschluss am Rucksack und das Fehlen der Brieftasche. Durch den Diebstahl

entstand ihm ein Schaden von etwa 3.250 Euro. Hinweise auf mögliche

Tatverdächtige liegen nicht vor.

Die Bundespolizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Mögliche Zeugen die im ICE 277

auf dem Weg nach Karlsruhe etwas beobachtet haben, können sich telefonisch unter

0721 120160 oder über das Kontaktformular unter www.bundespolizei.de melden.

Die Bundespolizei rät, Wertsachen stets eng am Körper, am besten in

verschlossenen Innentaschen zu tragen. Auf keinen Fall sollten sie

unbeaufsichtigt liegegelassen werden. Handtaschen oder Handgepäck sollten

Reisende immer vor dem Körper tragen.

Tipps zum sicheren Reisen gibt die Bundespolizei unter www.bundespolizei.de

Ettlingen – Werkzeug und Geräte aus Gartenhütte gestohlen

Karlsruhe (ots) – Unbekannte brachen im Zeitraum zwischen Dienstagnachmittag

16:00 Uhr und Mittwochnachmittag 15:00 Uhr in eine Gartenhütte in der Karlsruher

Straße in Ettlingen ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die

Einbrecher gewaltsam Zutritt zu dem Schuppen und entwendeten dort Werkzeug,

Gartengeräte und Zubehör. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ca. 1.500 Euro

geschätzt.

Anschließend drangen die Diebe noch in eine weitere Hütte in der

Kleingartenanlage ein, entwendeten jedoch nichts.