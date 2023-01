Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Motorradfahrerin und Sozia bei Verkehrsunfall mit Pkw schwer verletzt – Zeugenaufruf

Dielheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 35-jähriger Opel-Fahrer übersah beim

Abbiegen von der K 4173 auf die L 612 eine 16-jährige Motorradfahrerin und ihre

17-jährige Sozia. Im Einmündungsbereich prallte deshalb der Roller seitlich auf

den Pkw. Durch den Aufprall wurden die Fahrerin des Zweirads und deren

Mitfahrerin von der Sitzfläche geschleudert. Die Beiden kamen nach

Erstversorgung mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus. An beide Fahrzeugen entstand

Totalschaden. Zeugen, die Angaben über das Unfallgeschehen machen können, werden

gebeten, sich beim Verkehrsdienst Heidelberg unter der Telefonnummer 0621 174

4111 zu melden.

Wiesloch, BAB 6: Alkoholisierter Passat-Fahrer verursacht Unfall mit 65.000 EUR Schaden

Wiesloch, BAB 6 (ots) – Am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr kam es auf der Autobahn

A6 auf der Höhe Dielheim mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 38-jähriger Fahrer

eines VW Passat gerät dabei gegen die linke Betonleitplanke, bei der

anschließenden Ausweichbewegung nach rechts kollidiert er mit einem Peugeot auf

der mittleren Spur. Im Anschluss fährt er nochmals in die Betonleitplanke nach

links und nach der Überquerung aller drei Fahrbahnen gegen die rechte

Leitplanke. Dabei reist das rechte Vorderrad des Passats ab, worüber dann

schließlich ein anderer Pkw fährt und dabei beschädigt wird. Der Fahrer des

Passats fährt anschließend weiter, kommt jedoch vermutlich auf Grund des

fehlenden Rades nach weiteren 800 Metern zum Stehen. Im Kontakt mit den

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten konnten beim Passat-Fahrer neben einer

angetrunkenen Flasche Alkoholika im Fußraum des Fahrzeugs weitere deutliche

Anzeichen auf eine Alkoholisierung des Verunfallten bemerkt werden, weshalb

dieser die Beamten auf die Dienststelle zu einer Blutentnahme begleiten musste.

Die 28-jährige Fahrerin des Peugeot wurde bei dem Unfall leicht verletzt und an

den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 65.000 EUR.

Während der Unfallaufnahme waren zeitweise zwei der drei Fahrstreifen der A6

durch die gesperrt. Der 38-jährige Unfallverursacher sieht sich jetzt unter

anderem einer Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von

Trunkenheit gegenüber.

Sinsheim, A 6: In Höhe der Anschlussstelle Sinsheim Süd – ohne Führerschein, ohne Versicherung, unter Drogeneinfluß und mit falschen Kennzeichen geflüchtet

Sinsheim (ots) – Am Mittwoch gegen 11.50 Uhr befuhr ein Mann mit einem BMW die A

6 von Mannheim in Richtung Heilbronn. Durch eine Streife der Autobahnpolizei

Walldorf sollte der Mann einer Kontrolle unterzogen werden. Dieser entzog sich

jedoch der Kontrolle und beschleunigte sein Fahrzeug auf bis zu 220 km/h.

Hierdurch wurden andere Fahrzeugführer immer wieder genötigt abrupt abzubremsen.

Auch wurde der Standstreifen zum schnelleren Vorankommen mit einer

Geschwindigkeit von 170 km/h befahren, wodurch er mehrere Fahrzeuge und Lkws

überholte. Aufgrund der durch den Regen verursachten schlechten Sicht brach

jedoch der Sichtkontakt zum verfolgten BMW zunächst ab. Das Polizeipräsidium

Heilbronn unterstützte bei der anschließenden Fahndung, weshalb der BMW in Bad

Rappenau auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes festgestellt und die Person

festgenommen werden konnte. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass der

Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz einer

gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem waren die Kennzeichen nicht auf den BMW

zugelassen. Der Ermittlungsdienst des Autobahnrevier Walldorf ist nun auf

Hinweise von Verkehrsteilnehmern angewiesen die Angaben zum Fahrzeug und der

Fahrweise des BMW machen können, bzw. durch diesen geschädigt wurden unter Tel.:

06227 358260

Meckesheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unfall auf der B 45 und Vollsperrung, Frontalzusammenstoß – Sperrung aufgehoben

Meckesheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Auf der B 45 auf Höhe Meckesheim geriet

ein Pkw-Fahrer aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einem

entgegenkommenden Pkw kollidierte. Insgesamt wurden zwei Personen leicht

verletzt und drei Pkw so beschädigt, dass sie nicht mehr weiterfahren konnten.

Die Strecke musste zeitweise voll gesperrt werden. Die Sperrung wurde inzwischen

aufgehoben.

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte entwendeten schweren Tresor bei Einbruch – Zeugen gesucht!

Wiesloch/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In dem Zeitraum von Samstagvormittag gegen

10 Uhr bis Dienstagvormittag gegen 11 Uhr kam es im Schulwiesenweg zu einem

Einbruch in ein Wohnhaus. Dabei verschaffte sich die bislang unbekannte

Täterschaft gewaltsam über die Balkontür Zutritt zum Wohnbereich. Die

Unbekannten entwendeten dabei einen schweren Tresor und flüchteten mit diesem

womöglich über den Garten.

Der genaue Diebstahlsschaden kann bislang nicht beziffert werden. Die

Ermittlungen werden von der Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizei

Heidelberg übernommen. Die Spuren werden derzeit kriminaltechnisch ausgewertet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das

kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter 0621/174-4444 zu wenden.