Heidelberg: Pkw-Fahrer übersieht E-Scooter-Fahrer

Heidelberg (ots) – Im Neuenheimer Feld kam es am Mittwoch gegen 07:00 Uhr zu

einem Zusammenstoß zwischen einem 42-jährigen BMW-Fahrer und einem 37-jährigen

Fahrer eines E-Scooters. Letzterer befuhr den parallel zur Straße verlaufenden

Radweg als der Fahrer des BMW nach rechts in eine Einmündung abbog und dabei den

E-Scooter übersah. Der Fahrer des E-Scooters konnte sich über den Pkw abrollen

und wurde durch den Unfall leicht verletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von 800

EUR, der E-Scooter war auf Grund einer verbogenen und damit blockierenden

Scheibenbremse nicht mehr fahrbereit.

Heidelberg: Verletzter Radfahrer bemerkt Schwere der Verletzung aus Unfall erst zu Hause – Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Bereits am 27.12.2022 gegen 16:00 Uhr kam es in der

Rohrbacher Straße in Höhe der Poststraße zu einem Unfall mit drei Radfahrern.

Ein 47-jähriger Mountainbike-fahrer musste unerwartet stark bremsen, da ihm zwei

andere Fahrradfahrer nebeneinander entgegenkamen, weshalb er über den Lenker zu

Boden fiel. Nachdem der Gestürzte den anderen beiden Fahrradfahrer und anderen

Zeugen, die den Unfall beobachtet hatten, mitteilte, dass es ihm gut gehe,

gingen alle Beteiligten ihrer Wege. Zu Hause stellte der 46-Jährige dann fest,

dass er durch den Sturz doch schwerer verletzt worden war und fuhr in ein

Krankenhaus. Dort teilte man ihm mit, dass er auf Grund des Sturzes stationär in

der Klinik aufgenommen werden muss. Im Nachgang meldete er den Unfall

schließlich der Polizei. Die beiden Radfahrer konnten wie folgt beschrieben

werden: Eine männliche Person, circa 50 Jahre alt, helle Hautfarbe, dunkel

melierter Bart. Eine weibliche Person, circa 50 Jahre alt, helle Hautfarbe und

dunkles schulterlanges Haar. Beide trugen dunkle Kleidung und fuhren Citybikes.

Die Fahrradfahrer sowie Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder darüber

hinaus Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst

Heidelberg unter 0621 1744111 zu melden.

Heidelberg: Störungsversuche bei genehmigtem Aufzug gehen mit Verkehrsbeeinträchtigungen einher

Heidelberg (ots) – In den frühen Abendstunden des heutigen Mittwoch fanden in

der Heidelberger Innenstadt zunächst zwei genehmigte Versammlungen statt. Eine

Versammlung am Bismarckplatz wurde hierbei bereits nach kurzer Dauer wieder als

beendet erklärt. In der Folge kam es bei der zweiten Versammlung, einem Aufzug

über die Poststraße in Richtung Marktplatz, immer wieder zum Störungen und

Blockaden durch sich vor dem Aufzug bildende Spontanversammlungen. Hierbei wurde

auch versucht eine polizeiliche Absperrung zu durchbrechen, wodurch ein Beamter

leicht verletzt wurde. Bei der folgenden Abschlusskundgebung am Marktplatz kam

es zu verbalen Störungen.