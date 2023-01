Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Bad Nauheim: Aus Audi bedient –

Auf dem Kaufland-Parkplatz in der Ketteler Straße schlug gestern Nachmittag ein dreister Dieb zu. Zwischen 14.25 Uhr und 14.40 Uhr stand dort ein schwarzer Audi A1. Derzeit ist nicht bekannt, wie der Täter es schaffte in das Innere des Audis zu gelangen. Fest steht: es fehlt ein Laptop der Marke „Lenovo“. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wem ist der Dieb gestern Nachmittag an dem schwarzen Audi A1 aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Karben – Klein-Karben: Einbruch in Keller –

Auf Beute aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Erich-Kästner-Straße hatte es ein Einbrecher abgesehen. Zwischen Dienstagabend, gegen 17.00 Uhr und Mittwochmorgen, gegen 11.00 Uhr schob er das Garagentor zur Tiefgarage gewaltsam hoch und hebelte einen Kellerraum auf. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner ließ der Täter ein Fahrrad im Wert von rund 200 Euro mitgehen. Die Reparatur des Garagentores wird rund 700 Euro kosten. Zeugen, die den Täter am Garagentor beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 bei der Vilbeler Polizei zu melden.

Gedern: Delle in Motorhaube –

Rund 1.200 Euro werden die Beschädigungen kosten, die ein Unbekannter an einem grauen Polo zurückließ. Der VW mit Gothaer Zulassung (GTH-Kennzeichen) stand im Meisenweg, in Höhe der Hausnummer 16. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Täter auf die Motorhaube einschlugen oder draufsprangen. Zeugen, die die Täter zwischen Dienstagnachmittag, gegen 16.00 Uhr und Mittwochmorgen, gegen 09.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06042) 96480 mit der Polizei in Büdingen in Verbindung zu setzen.

Ortenberg-Wippenbach: Autoaufbruch scheitert –

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch schlugen Autoaufbrecher in der Rotlippstraße zu. Die Diebe hatten es auf Wertsachen aus einem schwarzen A4 Kombi abgesehen und schlugen eine Scheibe des Audis ein. Ob die Täter Beute machten, ist momentan noch nicht bekannt. Hinweise erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Echzell-Blofeld: Kontrolle über Suzuki verloren –

Ohne Verletzungen überstand ein 27-Jähriger eine Schleuderpartie mit seinem Suzuki. Der in Nidda lebende Unfallfahrer war gestern, gegen 14.20 Uhr mit seinem „Ignis“ auf der Landstraße zwischen Ranstadt und Reichelsheim unterwegs. In Höhe der Autobahnunterführung verlor er aus bisher nicht bekannten Gründen die Kontrolle über seinen Wagen, geriet ins Schleudern und prallte in der Unterführung gegen eine Betonmauer. Die Wucht des Aufpralls ließ den Suzuki zurück über die Fahrbahn in den Straßengraben schleudern. Der 27-Jährige blieb unverletzt. Sein Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Die Schäden an seinem Ignis schätzt die Polizei auf mindestens 4.000 Euro.