Pkw-Aufbrüche während Trauerfeier

Während einer Trauerfeier am gestrigen Mittwoch in Neu-Eichenberg/ Hebenshausen begaben sich unbekannte Täter zu den Fahrzeugen der Trauergesellschaft, die in der „Langen Straße“ geparkt waren und schauten nach zurückgelassenen Wertsachen in den Fahrzeugen. Sobald man derartige Wertgegenstände entdeckte, wurde die Beifahrerscheibe eingeschlagen und die Wertsachen entwendet. Betroffen war ein Pkw Mercedes aus dem die Handtasche samt Inhalt (unter anderem auch das Mobiltelefon) entwendet wurde. Der Schaden wird in diesem Fall mit ca. 600 EUR angegeben. In einem zweiten Fall wurde ein Pkw VW auf dieselbe Art aufgebrochen und ebenfalls die Handtasche entwendet. Hier wird der Schaden mit ca. 300 EUR angegeben. Die Taten ereigneten sich zwischen 12:30 Uhr und 14:10 Uhr. Hinweise: 05542/93040.

Weiterer Aufbruch am Eschweger Friedhof

Am gestrigen Nachmittag, wird gegen 15:50 Uhr, ein weiterer Pkw-Aufbruch im Höhenweg in Eschwege auf dem Parkplatz des dortigen Friedhofs angezeigt. Unbekannte haben dort die Scheibe eines Pkw Ford eingeschlagen und aus diesem eine schwarze Lederhandtasche gestohlen. In dieser befand sich auch die Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Der Schaden wird mit ca. 600 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Unfall beim Einparken

Um 18:50 Uhr befuhr gestern Abend eine 24-Jährige aus Volkerode mit ihrem Pkw den Parkplatz des Toom-Baumarktes in Eschwege. Beim Einparken musste sie etwas rangieren und beschädigte dabei einen ebenfalls auf dem Parkplatzgelände fahrenden Pkw. Dieser wurde von einem 68-Jährigen aus Sontra gefahren. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1800 EUR.

Wildunfall

Um 01:05 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 27-jähriger Pkw-Fahrer aus Thalwenden die B 250 von Wanfried in Richtung Altenburschla. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

Diebstahl von Baustelleneinrichtung

Um 22:50 Uhr wurde am gestrigen Abend eine Personengruppe gesehen, die sich in der Straße „Am Bahnhof“ in Eschwege aufhielten und gegenüber dem dortigen Kindergarten von einer Baustelle mehrere Gegenstände mitnahmen. Dabei handelte es sich um drei Barken mit Beleuchtungseinrichtungen sowie ein Verkehrszeichen. Weiterhin wurde eine Fahrplantafel von der dortigen Bushaltestelle mitgenommen. Am „Westring“ konnte die alarmierte Polizeistreife die Personengruppe antreffen, die das Verkehrszeichen noch unter ein geparktes Auto warfen. In unmittelbarer Nähe wurde auch noch eine Barke aufgefunden, die anderen noch in der Nähe des Tatortes. Letztendlich müssen sich die 18-23-Jährigen aus Eschwege wegen Diebstahls verantworten.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Mit roter Farbe wurde zwischen dem 10.01.23, 12:30 Uhr und dem 11.01.23, 08:30 Uhr auf dem Festplatz in Wanfried auf dem dortigen Toilettenhäuschen ein größerer Schriftzug aufgebracht. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung am Pkw

Zwischen dem 02.01.23 und dem 09.01.23, 23:00 Uhr wurde in der Landgrafenstraße in Eschwege ein schwarzer Ford Fusion durch Unbekannte beschädigt. An dem Fahrzeug wurde die hintere Beifahrertür sowie die Heckklappe zerkratzt. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Sachbeschädigung an Wohnhaus

Zwischen dem 09.01.23, 12:00 Uhr und dem 10.01.23, 08:30 Uhr wurde in der Weidenhäuser Straße in Eschwege ein Fenster im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses vermutlich mit einem Stein beworfen. Dadurch wurde die äußere Verglasung beschädigt, wodurch ein Sachschaden von ca. 200 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Witzenhausen

Unfallflucht

Um 12:07 Uhr ereignete sich gestern in der Mittagszeit eine Unfallflucht auf dem Parkdeck des Herkules-Marktes in der Mündener Straße in Witzenhausen. Zur Unfallzeit parkte ein blauer VW Caddy rückwärts aus und touchierte dabei einen geparkten Pkw Renault auf der Fahrerseite. Dadurch entstand an dem Renault ein Sachschaden von ca. 500 EUR. Am Steuer des flüchtigen Fahrzeuges saß eine Frau, die davonfuhr, ohne sich um den Unfallschaden zu kümmern. Hinweise: 05542/93040.

Diebstahl einer Rüttelplatte

Zwischen dem 09.01.23, 16:00 Uhr und dem 10.01.23, 10:00 Uhr wurde in der Straße „Vor dem Mühlenbach“ in Unterrieden eine Rüttelplatte gestohlen. Unbekannte hebelten eine Tür eines Containers an der dortigen Baustelle auf und entwendeten daraus die Rüttelplatte. Diese wurde über den Splitt des Baustellengeländes hinweg zur Straße gezogen und dort auf ein geeignetes Fahrzeug/ Anhänger verladen. Hinweise: 05542/93040.