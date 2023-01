Zeugenaufruf: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Bebra-Blankenheim. Am Donnerstag (12.01.), gegen 8.40 Uhr, befuhr nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die B 27 aus Richtung Bebra kommend in Richtung Bad Hersfeld. In Höhe der Aus- beziehungsweise Auffahrt Blankenheim fuhr er vom Einfädelungsstreifen auf die Bundesstraße und bremste sofort stark ab, um vermutlich einem vorrausfahrenden Fahrzeug das Auffahren auf die B27 zu ermöglichen. Eine nachfolgende 40-jährige Skoda-Fahrerin aus Bebra konnte noch rechtzeig bremsen, so dass es nicht zu einem Zusammenstoß kam. Eine weitere ihr folgende 23-jährige Renault-Fahrerin konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig anhalten und es kam zum Aufprall auf den Skoda. Auch ein 26-jähriger Fiat-Fahrer, eine 38-jährige Skoda-Fahrerin und ein 69-jähriger VW-Fahrer – alle aus Bebra -, welche sich hinter der Renault-Fahrerin befanden, fuhren hintereinander auf die jeweils vorausfahrenden Pkw auf. Die 23-Jährige sowie 38-Jährige wurden leicht verletzt. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Gesamtschaden von etwa 7.400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Unfall zwischen zwei Pkw

Petersberg. Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwoch (11.01.). Ein 51-jähriger Skoda-Fahrer befuhr gegen 14.30 Uhr den überdachten Bereich des Parkplatzes eines Baumarktes in der Justus-Liebig-Straße. Hierbei kam es aus bislang unklarer Ursache im dortigen Kreuzungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einer von rechts kommenden 74-jährigen Mitsubishi-Fahrerin. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Auffahrunfall

Dietershausen. Am Donnerstagmorgen (12.01.), gegen 7.10 Uhr, kam es auf der L3258 zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 22-jährige Frau aus Engelhelms fuhr mit ihrem VW Tiguan die Landstraße von Dietershausen kommend in Richtung Weyhers. Im Bereich des Ortsausgangs Weyhers fuhr die Frau aus bisher unbekannten Gründen auf einen am Fahrbahnrand geparkten Lkw auf. Sie wurde dabei leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich.

Polizeistation Fulda

HEF

Schwerer Verkehrsunfall auf der A4

Hönebach. Am Mittwoch (11.01.), gegen 7.35 Uhr, kam es auf der A 4 – kurz vor der Anschlussstelle Hönebach – zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person.

Ein 78-jähriger Fahrer aus dem Landkreis Uckermark (Brandenburg) befuhr mit seinem Pkw den rechten Fahrstreifen der zweispurigen BAB 4 von Dresden kommend in Richtung Kirchheim. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Brandenburger dabei einen Lkw zu überholen, als er aus noch unklarer Ursache auf diesen auffuhr.

Ersthelfer befreiten den schwerverletzten Fahrer aus seinem Fahrzeug. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der rechte Fahrstreifen war aufgrund der Rettungs- und Reinigungsarbeiten für rund zwei Stunden gesperrt. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 35.000 Euro geschätzt.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Auffahrunfall

Heringen. Am Donnerstag (12.01.), gegen 4:50 Uhr, befuhren eine 54-jährige Frau aus Heringen mit einem roten VW Golf und ein 22-jähriger Mann – ebenfalls aus Heringen – mit einem grauen VW Golf GTI die Landstraße 3255 aus Heringen kommend in Fahrtrichtung Herfa. In Höhe der Unfallstelle musste die 54-jährige Frau ihren roten Golf nach derzeitigen Erkenntnissen verkehrsbedingt abbremsen. Dies erkannte der nachfolgende 22-jährige Mann vermutlich zu spät und fuhr mit seinem grauen Golf auf den roten VW auf. Alle drei Insassen des roten Fahrzeugs klagten über leichte Schmerzen und begaben sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro.

Nach Verkehrsunfall auf Parkplatz – Zeugen gesucht!

Philippsthal. Am Mittwoch (11.01.), gegen 12 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Ulsterstraße zu einem Unfall beim Ausparken. Dabei stießen ein 19-jähriger Philippsthaler mit einem Mercedes C200 und eine 45-jährige Frau aus Gerstungen mit einem Toyota RAV4 zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs sucht die Polizei nun nach Zeugen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden daher gebeten, sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Verkehrsunfallflucht – Zaun beschädigt!

Bad Hersfeld. Am Sonntag (08.01.), gegen 5 Uhr, befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Straße „Am Steffen“ in Fahrtrichtung „Beckersgraben“ und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen auf Höhe der Hausnummer 5 rückwärts auf der Fahrbahn wenden, um die Fahrt stadteinwärts fortzusetzen. Bei dem Wendemanöver beschädigte der Fahrzeugführer den Zaun einer Grundstückseinfahrt. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Brand in Mehrfamilienhaus

Fulda. Am Donnerstag (12.01.), gegen 0.55 Uhr, kam es in der Magdeburger Straße zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus.

Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, brannte es in einer Wohnung im Dachgeschoss. Durch ein schnelles Einschreiten der Feuerwehr konnte der Brand frühzeitig gelöscht werden. Verletzt wurde nach derzeitigen Erkenntnissen niemand.

Warum das Feuer ausbrach, ist derzeit noch unklar und Bestandteil der weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei in Fulda.

Durch den Brand entstand nach ersten vorläufigen Schätzungen circa 10.000 Euro Sachschaden.

Tödlicher Verkehrsunfall auf L3174

Niederbieber. Am Donnerstagmorgen (12.01.), gegen 6.50 Uhr, ereignete sich auf der L3174 ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem eine Person tödlich verletzt wurde.

Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen befuhr ein 28-jähriger Mann aus Fulda mit einem VW Golf die Landstraße von Niederbieber kommend in Richtung Margretenhaun. Zeitgleich kam ihm ein 48-jähriger Lkw-Fahrer aus Hofbieber entgegen. Aus bislang unklarer Ursache kam es in einem dortigen Kurvenbereich zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde der 28-jährige Pkw-Fahrer aus seinem Fahrzeug geschleudert. Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte konnten tragischer Weise nur noch den Tod des Fuldaers feststellen. Der Lkw-Fahrer verletzte sich leicht.

Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. In diesem Zusammenhang und zur Bergung der Fahrzeuge war die Landstraße bis etwa 11 Uhr vollgesperrt und der Verkehr wurde umgeleitet.

Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen im unteren fünfstelligen Bereich.

160.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall auf der A5 zwischen Alsfeld/Ost und Hattenbacher Dreieck

Breitenbach am Herberg. Am Mittwoch (11.01.), gegen 17.45 Uhr, ereignete sich auf der Bundesautobahn 5 zwischen der Anschlussstelle Alsfeld/Ost und dem Hattenbacher Dreieck ein schwerer Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein 76-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis Fulda mit seinem VW den zweiten Fahrstreifen der zweispurigen Fahrbahn von Frankfurt kommend in Richtung Kirchheim. Im Bereich des Abzweiges zur Bundesautobahn 7 in Fahrtrichtung Fulda staute sich der Verkehr auf dem ersten Fahrstreifen aufgrund einer Baustelle.

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw-Fahrer nach rechts auf den ersten Fahrstreifen und fuhr in das Heck eines dort stehenden Sattelzuges aus Polen auf. Von dort wurde der Pkw abgewiesen, schleuderte über den zweiten Fahrstreifen und stieß in die dortige Mittelschutzplanke. Im Anschluss blieb das Fahrzeug stark beschädigt quer zur Fahrbahn auf dem zweiten Fahrstreifen stehen.

Ein nachfolgender 67-jähriger Fahrzeugführer eines Pkw Mercedes aus dem Landkreis Erfurt, der ebenfalls den zweiten Fahrstreifen befuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß frontal in die Beifahrerseite des verunfallten Fahrzeuges. Der 76-Jährige wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Kirchheim aus dem Fahrzeug befreit werden. Er kam schwerverletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des Mercedes wurde leicht verletzt.

Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 160.000 Euro. Die A5 war in diesem Bereich kurzzeitig vollgesperrt. Für die Dauer der Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet und nach rund vier Stunden wieder vollständig freigegeben.

Sachbeschädigung

Schlitz. Ein Unbekannter öffnete am Mittwochabend (11.01.), gegen 22 Uhr, gewaltsam eine Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Gräfin-Anna-Straße. Anschließend begab er sich nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen in den Hausflur und schrie laut umher, bevor er dann in unbekannte Richtung flüchtete. An der Tür entstand Sachschaden von circa 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B84

Am Donnerstag, dem 12.01.2023 gegen 02:30 Uhr, ereignete sich auf der B84 zwischen Neuwirtshaus und Rasdorf ein Verkehrsunfall mit Personenschaden. Der 43-jährige aus Rasdorf stammende Fahrer eines Pkw verlor aufgrund Alkoholeinflusses in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Im Ausgang einer Linkskurve geriet er nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen einen Wasserdurchlass, beschädigte mehrere Leitpfosten und streifte zwei Bäume. Anschließend kam er in einem Straßengraben auf dem Dach seines Fahrzeugs zum Liegen. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und musste von Feuerwehr- und Rettungskräften geborgen werden. Bis zur Bergung war die B84 im Unfallbereich voll gesperrt.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der 06652-96580 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall im Bereich Hilders

Unfall mit hohem Sachschaden – Insassen bleiben unverletzt Glück im Unglück hatten am heutigen Mittwoch, den 11.01.2023, gegen 07:00 Uhr zwei polnische Handwerker mit ihrem Firmenfahrzeug auf der K160. Auf der Landstraße zwischen Abtsroda und Schwarzerden kam der Firmenwagen der beiden Handwerker, ein silberner Mercedes, in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug geriet hierbei in die abfallende Böschung, überfuhr ein Verkehrsschild, rammte neben der Fahrbahn liegende Baumstämme und kam schließlich an einer beginnenden Leitplanke zum Stehen. Wie durch ein Wunder blieben der 29-jährige polnische Fahrer, sowie sein ebenfalls 29-jähriger polnischer Mitfahrer unverletzt. Das Fahrzeug wurde unfallbedingt stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Am Verkehrsschild und an der Leitplanke entstand ebenfalls Sachschaden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 32.500EUR geschätzt.