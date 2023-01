Bergstrasse

Wald-Michelbach: Sauerstofftank gestohlen/Polizei ermittelt

Wald-Michelbach (ots) – Auf einen von einem Wartungsdienst vor einer Haustür in

der Obergasse in Siedelsbrunn abgestellten Tank für flüssigen Sauerstoff, hatten

es Kriminelle am Mittwoch (11.01.), in der Zeit zwischen 8.50 und 13.00 Uhr,

abgesehen. Die Täter transportierten den Sauerstofftank der Marke Löwenstein

medical, Typ: Freelox 2, im Wert von rund 3000 Euro, vermutlich mit einem roten

Kasten- oder Pritschenwagen mit LU-Kennzeichen ab.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation

Wald-Michelbach (Kommissariat 41) unter der Rufnummer 06207/9405-0.

Darmstadt

Darmstadt: Polizei führt Geschwindigkeitskontrollen durch

Darmstadt (ots) – Am späten Mittwochabend (11.1.) haben Beamtinnen und Beamte

des 3. Polizeireviers in Darmstadt zwischen 22.15 Uhr und 23.15 Uhr

Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 42, Gemarkung Darmstadt, Höhe

Klärwerk durchgeführt. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit liegt dort bei 70

km/h. Von 20 kontrollierten Fahrzeugen überschritten 17 Wagenlenker deutlich die

Höchstgeschwindigkeit. Der unrühmliche Spitzenreiter war 61 km/h zu schnell

unterwegs. Dem 31-Jährigen aus Darmstadt drohen nun ein erhebliches Bußgeld,

Punkte in Flensburg und zwei Monate Fahrverbot.

Darmstadt: Fahrraddiebe festgenommen / Rad sichergestellt und Strafverfahren eingeleitet

Darmstadt (ots) – Der Versuch ein gestohlenes Fahrrad im Internet zu verkaufen

hat am Mittwoch (11.1.) die Polizei auf den Plan gerufen.

Die Beamtinnen und Beamten waren im Vorfeld von dem rechtmäßigen Eigentümer auf

das verdächtige Verkaufsangebot aufmerksam gemacht worden, als sie ihren

gestohlenen Besitz in den Kleinanzeigen entdeckt hatten.

Nach ihrer Verständigung nahmen die Ordnungshüter zwei 24 und 30 Jahre alte

Tatverdächtige aus Darmstadt gegen 15.30 Uhr in der Ruthstraße fest, stellten

das gestohlene Rad sicher und brachten die vorläufig Festgenommenen zur Wache.

Das Duo wurde erkennungsdienstlich behandelt und beide werden sich nun zukünftig

in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden die Darmstädter nach Hause entlassen.

Darmstadt: Motorroller gestohlen / Wer kann Hinweise zum Verbleib geben?

Darmstadt (ots) – Auf einen im Haardtring geparkten Motorroller hatten es Diebe

zwischen Dienstag (10.1.) und Mittwoch (11.1.) abgesehen. Bei dem gestohlenen

Roller handelt es sich um einen schwarzen Piaggio-Roller, an dem zum Zeitpunkt

der Tat das Kennzeichen 221KKP angebracht war.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt und nimmt Hinweise zu den Tätern oder

dem Verbleib der Beute unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Dieburg: Jugendliches Trio bei kriminellem Vorhaben ertappt

Dieburg (ots) – Weil sie sich am Mittwochabend (11.1.) in verdächtiger Art und

Weise an mehreren Fahrrädern auf einem Parkplatz „In der Altstadt“ zu schaffen

machten, wurde ein jugendliches Trio bei ihrem kriminellen Vorhaben gestoppt.

Ein aufmerksamer Zeuge, der sich gegen 20.30 Uhr bei einem dortigen Supermarkt

aufgehalten hat, bemerkte das verdächtige Verhalten der drei jungen Männer und

alarmierte umgehend die Polizei. Sofort begab sich eine Streife der Dieburger

Polizei zum Einsatzort. Dort konnten die gemeldeten Jugendlichen gestoppt und

kontrolliert werden. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen

die drei jungen Männer im Alter von 15 und 16 Jahren. Wegen des Verdachts des

versuchten Fahrraddiebstahls, musste das Trio die Ordnungshüter mit auf die

Station begleiten. Wie sich herausgestellt hat, sind die drei Jugendlichen

bereits vor einigen Wochen, unter anderem in Groß-Umstadt, polizeilich in

Erscheinung getreten. Sie werden sich nun in Ermittlungsverfahren verantworten

müssen.

Gross-Gerau

Groß-Gerau/Rüsselsheim: Kontrolle durch Polizei, Zoll, Bau- und Ordnungsamt/Betrieb untersagt, Haftbefehl vollstreckt, Tabak und Spielautomaten sichergestellt

Am Mittwochabend (11.01.) haben Beamte der Polizeidirektion Groß-Gerau sowie der Diensthundestaffel des Polizeipräsidiums Südhessen, zusammen mit Mitarbeitern des Zolls sowie der zuständigen Ordnungsämter und dem Bauamt, insgesamt neun Shisha-Bars und andere Lokalitäten in Groß-Gerau und Rüsselsheim kontrolliert. Hierbei wurden insgesamt 144 Personen überprüft und mehrere Ermittlungsverfahren, unter anderem wegen Verstößen gegen die Spielordnung und die Bauordnung, eingeleitet.

Die Kontrolleure stellten in den Betrieben zahlreiche Packungen unversteuerten Tabaks sicher. Hier drohen nun entsprechende Steuerstraf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren. Im Rahmen der Kontrolle nahmen die Polizisten auch einen 34 Jahre alten Mann genauer unter die Lupe. Gegen ihn lag ein Haftbefehl wegen einer noch offenen Geldstrafe von mehreren tausend Euro im Zusammenhang mit Eigentumsdelikten vor. Weil der Mann die Summe nicht aufbringen konnte, wurde er in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Insgesamt acht Glücksspielautomaten wurden bei den Kontrollen in Rüsselsheim versiegelt, weil sie nicht den amtlichen Vorgaben entsprachen. In Groß-Gerau wurden in den beiden überprüften Lokalitäten weitere Automaten sichergestellt und von einem Abschleppdienst abtransportiert. Wegen erheblicher baulicher Mängel untersagten die Ordnungshüter zudem bis auf Weiteres den Betrieb einer Shishabar in Groß-Gerau.

Kelsterbach: Motorrad (GG-T 83) gestohlen/Zeugen gesucht

In der Nacht zum Donnerstag (12.01.) haben Diebe ein im Querweg, vor einem Mehrfamilienhaus abgestelltes Motorrad gestohlen. Das motorisierte Zweirad vom Hersteller KTM, Modell: Husqvarna 701 Supermoto, hat die Farbe weiß-orange. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Bike das Kennzeichen GG-T 83 angebracht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06142/6960 entgegen.

Rüsselsheim: Einbruch in Wohnhaus/Kripo ermittelt

Ein Wohnhaus in der Weinheimer Straße in Königstädten geriet zwischen dem 7. Januar und Mittwoch (11.01.) in das Visier von Kriminellen. Die Täter drangen gewaltsam durch ein Fenster in die Räumlichkeiten ein und ließen dort anschließend auf der Suche nach Wertgegenständen Schmuck mitgehen.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Riedstadt: Zwei Wohnungseinbrüche/Kripo sucht Zeugen

Zwei Einbrüche in Wohnhäuser wurden der Polizei am Mittwoch (11.01.) angezeigt.

Durch die Terrassentür verschafften sich Kriminelle vermutlich gegen 19.00 Uhr Zugang in ein Wohnhaus im Ahornweg in Crumstadt. Abgesehen hatten es die ungebetenen Besucher auf Geld. Zeugen beobachteten zwei Unbekannte beim Verlassen des Grundstücks.

Zudem wurde in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag (10.01.) und Mittwochabend (11.01.) über ein Fenster in ein Wohnhaus in der Schulstraße in Leeheim eingebrochen. Die Täter durchsuchten anschließend mehrere Räumlichkeiten, flüchteten aber nach derzeitigem Ermittlungsstand ohne Beute vom Tatort.

Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.