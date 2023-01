Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 12.01.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Berauscht am Steuer und nicht aus seinen Fehlern gelernt

Bad Dürkheim (ots) – Am 10.01.2023 gegen 19:00 Uhr konnte im Nonnengarten in Bad Dürkheim der Fahrer eines 3er BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen werden, der augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Während der Kontrolle konnten die Polizeibeamten drogentypische Ausfallerscheinungen feststellen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Dem 22-Jähirgen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein präventiv sichergestellt. Bei der darauffolgenden Durchsuchung, der insgesamt 4 Fahrzeuginsassen, konnte bei einen 23-Jährigen Cannabis und ein sogenannter Grinder aufgefunden uns sichergestellt werden. Ebenfalls waren unter dem Fahrersitz Betäubungsmittel versteckt. Gegen den Fahrer wird nun Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Führen eines Fahrzeuges unter Drogeneinwirkung ermittelt. Gegen den Mitfahrer wird nun ebenfalls wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Der Fahrzeugschlüssel wurde nach entsprechender Belehrung an einen Freund des Fahrers ausgehändigt, damit dieser den PKW um parken konnte. Nicht schlecht staunten die Polizeibeamten jedoch, als sie den 22-Jährigen gegen 22:00 Uhr im Nonnengarten erneut hinter dem Steuer des 3er BMW einer Kontrolle unterzogen. Obwohl ihm mehrfach bei der ersten Kontrolle erläutert wurde, dass er aktuell kein Fahrzeug mehr führen dürfe und welche Konsequenzen dies hätte, setzte er sich über die Belehrungen hinweg. Ihm wurde eine weitere Blutprobe entnommen. Sein Führerschein war ja bereits sichergestellt worden. Der Fahrzeugschlüssel wurde nun ebenfalls sichergestellt.

Bad Dürkheim: Versuchter Einbruch in Hotel

Bad Dürkheim (ots) – Im Zeitraum vom 09.01.2023, 23:00 Uhr, bis 10.01.2023, 08:30 Uhr, kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Hotel in der Annabergstraße in Bad Dürkheim. Bislang unbekannte Täter drangen über eine Terrassentür, die bereits bei einem vorherigen Einbruch beschädigt wurde, in das Anwesen ein. In den Büroräumen versuchten sie einen Tresor anzugehen. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen wurde nichts entwendet. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Wattenheim: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Wattenheim (ots) – Leichte Verletzungen erlitt eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am gestrigen Mittwoch (10.01.2023) gegen 13:00 Uhr in Wattenheim. Die Frau befuhr mit ihrem Pkw die B 47 von Wattenheim kommend in Richtung Hettenleidelheim. Am zweiten Kreisverkehr musste sie verkehrsbedingt warten. Der ihr nachfolgende Fahrer eines Pkw konnte sein Fahrzeug nicht rechtzeitig anhalten und fuhr auf. Die Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die Gesamtschadenshöhe beträgt ca. 2.500 Euro.

Wattenheim: Verkehrskontrolle endet mit einer Blutentnahme

Wattenheim (ots) – Am Mittwoch, 11.01.2023 gegen 22:45 Uhr, wurde ein 27-jähriger Fahrer eines Opels in Wattenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Des Weiteren konnten drogentypische Auffallerscheinungen bei dem jungen Mann festgestellt werden. Der Fahrzeugführer musste die Beamten schließlich zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt und entsprechende Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.

Gönnheim: Bahnschranke beschädigt und geflüchtet

Gönnheim (ots) – Am 10.01.2023, 11:30 Uhr wurde eine Bahnschranke am Bahnübergang in Gönnheim beschädigt. Eine Zugführerin der RNV beobachtete eine 57-jährige Fahrerin eines Fiat Punto wie sie trotz der sich senkenden Bahnschranke den Übergang querte. Dabei kam es zum Kontakt zwischen Schrankenbaum und dem Fiat. Der Schrankenbaum wurde zerkratzt und verbogen. Es entstand ein Sachschaden von 700 Euro. Die Fahrerin fuhr jedoch ohne anzuhalten in Richtung Gönnheim davon. Die Zugführerin informierte unverzüglich die Polizei und konnte das Kennzeichen des Fiat angeben. Dadurch konnte die Fahrerin ermittelt werden. Gegen sie wird nun wegen Verkehrsunfallflucht und Gefährlichem Eingriff in den Bahnverkehr ermittelt. Die Zugführerin musste keine Bremsung einleiten und niemand wurde verletzt.

Erpolzheim: Rollladen hochgeschoben

Erpolzheim (ots) – Am 10.01.2023 gegen 18:00 Uhr wurde der Rollladen einer Wohnung Am Erlengarben in Erpolzheim durch eine bislang unbekannte Person nach oben geschoben. Die 50-jährige Bewohnerin saß gerade in ihrem Wohnzimmer vor dem Fernseher, als plötzlich der Rollladen ihres Wohnzimmerfensters nach oben geschoben wurde. Kurz darauf habe die Person diesen wieder nach unten fallen lassen. Dabei habe es einen lauten Knall gegeben. Ob es sich hierbei um eine Vorbereitungshandlung für einen möglichen Einbruch handelte ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor. Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtigte Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter der Tel. 06322/963-0 oder per E-Mail pibadduerkheim@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):