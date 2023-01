Bad Dürkheim: Offene Forschungswerkstatt am 29. Januar 2023 am Pfalzmuseum

Bad Dürkheim – „Ordnung in der Vielfalt“ ist das Thema der Offenen Forschungswerkstatt am Sonntag, 29.01.2023, im Pfalzmuseum für Naturkunde, POLLICHIA-Museum in Bad Dürkheim.

Schon die Kleinen benennen Tiere spontan richtig. Ob Wauwau, Katze oder Vogel, die Zuordnung ist ein Kinderspiel. Doch was ist eigentlich so typisch daran, dass wir schon als Kinder den Chihuahua genauso als Hund erkennen wie einen Bernhardiner? Bei anderen Tieren stehen wir da schon eher vor einem Rätsel: Ist der Marderhund eigentlich ein Hund oder doch ein Marder? Auch bei der Frage „Vogel oder nicht?“ fällt uns die Entscheidung meist leicht. Doch was unterscheidet ein Amphib von einem Reptil, was ist typisch für einen Ringelwurm und warum sind die Schalentiere aus der Küche in der Biologie Weichtiere?

Das offene Mitmachprogramm, das zwischen 11 und 16 Uhr besucht werden kann, richtet sich an alle Altersgruppen. Die Kosten sind im Museumseintritt enthalten.