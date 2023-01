Haßloch: Hochkarätige Klaviermusik am 29. Januar 2023 im Kulturviereck

Haßloch – Der Pianist und Klavierpädagoge Andreas Reichel organisiert mit sieben seiner jugendlichen und erwachsenen Schülern an der Haßlocher Musikschule ein Klavierkonzert im Haßlocher Kulturviereck. Dieses wird am 29. Januar 2023 um 17:00 Uhr im Kulturviereck in der Gillergasse 14 stattfinden. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Die jungen Pianisten Mika Heck, Regina Klehr, Laura Leiskau, Elena Mastrorocco, Kael Pereira, Ulf Rauska und Yongkai Rittmann-Li werden gemeinsam mit ihrem Lehrer bekannte sowie unbekannte Stücke spielen – solo und vierhändig sowie Originale und Bearbeitungen. Die Gruppe ist ein eingespieltes Team und konnte bereits bei den „Leinweiler Musikwochen“ im September vergangenen Jahres das Publikum mit einem facettenreichen Programm überzeugen.

Neben Solowerken des Tango-Königs Astor Piazzolla wird auch sein berühmter Libertango in einer vierhändigen Fassung zu hören sein sowie bekannte Werke von Brahms, der Schwan von Saint-Saens und ein Pas de deux von Tschaikowsky. Eine absolute Rarität ist die vierhändige Fassung der Tannhäuser-Ouvertüre von Wagner. Dem stehen wiederum Solowerke von Bach, Chopin und Liszt gegenüber.