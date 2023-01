Ludwigshafen, Bad Dürkheim: Nächtliche Sperrung der Rhein-Haardtbahn im Januar 2023

Ludwigshafen / Bad Dürkheim – Aufgrund von Gleisarbeiten muss die Bahnstrecke der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) zwischen Oggersheim und Bad Dürkheim Bf in den Nächten von Dienstag, 17. Januar, bis Samstag, 21. Januar 2023, jeweils in der Zeit von 21 Uhr bis Betriebsschluss für den Bahnverkehr gesperrt werden.

Die Stadtbahnen der Linie 4/4A enden im genannten Zeitraum von Mannheim kommend an der Haltestelle Oggersheim. Zwischen Oggersheim und Bad Dürkheim Bf wird ein Pendelverkehr mit einer separaten Bahn eingerichtet. Fahrgäste in Richtung Bad Dürkheim Bf können an der Haltestelle Oggersheim in den Pendelzug umsteigen.