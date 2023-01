Einige der strengsten Vorschriften der Welt gelten für inländische Casinos in Deutschland.

Allerdings ist es den Menschen in Deutschland erlaubt, auf seriösen Offshore-Seiten zu spielen.

Darüber hinaus können Deutsche Bitcoins ohne Einschränkung zum Glücksspiel verwenden. Trotz der hervorgehobenen Fakten, die Sie in die Irre führen können, sind die Glücksspielgesetze in Deutschland ziemlich flexibel.

Obwohl deutsche Staatsbürger in jedem registrierten Bitcoin-Casino spielen dürfen, ist es ihnen aufgrund der strengen Haltung des Landes zum Online-Glücksspiel nicht möglich, in einem lokal ansässigen BTC-Casino zu spielen. Wie man BTC-Casino-Boni nutzt, Ein- und Auszahlungen vornimmt und in einem Bitcoin-Casino spielt, sind Themen, die wir hier behandeln.

Glücksspielseiten in Deutschland, die Bitcoin akzeptieren

Es gibt viele Boni und Aktionen, die deutschen Spielern in den Online-Casinos zur Verfügung stehen, aus denen sie wählen können. Interessanterweise können Spieler in deutschen BTC-Casinos jede angebotene Promotion nutzen, einschließlich Einzahlungsboni und Freispiele.

Die besten Bonusbelohnungen in der Branche gibt es in BTC-Online-Casinos, wo die Boni bis zu 5 Bitcoins betragen können. Auch ohne eine Einzahlung zu tätigen, bieten deutsche Online-Casinos gelegentlich Freispiele an. Die Teilnehmer müssen sich lediglich anmelden und spielen, ohne dass zusätzliche Einzahlungen erforderlich sind.

Wie Bitcoin-Glücksspielseiten funktionieren

Alle von casinoreviewers echtgeld bewerteten Online-Glücksspielseiten, einschließlich BTC-Casinos, basieren in erster Linie auf ihrer Software. Große BTC-Casinos entwickeln in der Regel ihre eigene Spielsoftware, während kleinere BTC-Casinos in der Regel Software mieten, die modifiziert werden kann, um zusätzliche Spezialfunktionen einzubauen. Die Casinosoftware steuert und verwaltet das Spiel mit minimalem menschlichen Eingriff. Spiele, die nur von Menschen gespielt werden können, haben eine Software, die sich um die Hände am Tisch kümmert.

Die digitale Natur des Spiels stellt für BTC-Casinos eine Herausforderung dar, wenn es darum geht, bei ihrer Kundschaft Vertrauen in die Integrität ihres Betriebs aufzubauen. Die meisten deutschen BTC-Casinos arbeiten daran, das Vertrauen der Spieler zu gewinnen, indem sie die Funktionsweise ihrer Spielesoftware transparent machen.

Mit Bitcoin an der Spitze erleben alle Kryptowährungen einen kometenhaften Aufstieg in der Popularität, vor allem im Online-Glücksspiel. Viele Spieler, die von den vielen Vorteilen von Bitcoin fasziniert sind, suchen nach Online-Casinos, die die Kryptowährung akzeptieren. Es ist jedoch nicht immer einfach, die besten Bitcoin-Casinoseiten in Deutschland zu finden, die alle wichtigen Kriterien wie Zuverlässigkeit, Krypto, eine gute Auswahl an Spielen und vor allem sichere Transaktionen erfüllen, da es eine überwältigende Auswahl an Online-Krypto-Casinos gibt, ganz zu schweigen von den vielen Länderbeschränkungen.

Riskieren Sie Ihr Geld nicht auf irgendeiner Bitcoin-Glücksspielseite. Aus diesem Grund haben wir eine Liste der besten Bitcoin Casinos in Deutschland zusammengestellt, komplett mit den großzügigsten Willkommensboni, um Ihnen die Auswahl einer Bitcoin Glücksspielseite zu erleichtern, die Sie lieben werden.

Das deutsche Bitcoin Casino des Jahres 2023

Dies sind die am besten bewerteten Bitcoin Casinos in Deutschland.

Thunderpick

Diese Liste beginnt mit dem Thunderpick Casino. Dieses Bitcoin-Casino gewährleistet die Privatsphäre der Spieler und erfordert nur eine E-Mail-Adresse für die Registrierung und spätere Auszahlungen. Dies ist eine ausgezeichnete Glücksspieleinrichtung, wenn Sie gerne auf Esports wetten. Sie können nicht nur auf 15 einzigartige Esports und 16 einzigartige Spielautomaten wetten, sondern auch aus einer guten Auswahl an Tischspielen wählen (rund 800 Slots, über 100 Tischspiele und Live-Spiele).

BitStarz

Die einzige persönliche Information, die das BitStarz Casino benötigt, um Online-Spiele zu spielen, ist eine E-Mail-Adresse. BitStarz Bitcoin Casino bietet über 3.500 Spiele von Dutzenden von Anbietern, von denen viele als fair verifiziert werden können.

Wenn Sie Ihre ersten vier Einzahlungen in unserem Bitcoin Casino tätigen, erhalten Sie einen beträchtlichen Willkommenspreis. Sie bieten spezielle Boni und hohe Wettlimits für High-Roller an. BitStarz akzeptiert sechs verschiedene Kryptowährungen für Wetteinsätze und unterstützt die traditionelleren Methoden der Einzahlung und Auszahlung von Geldern in Fiat-Währung.

TrustDice

TrustDice ist ein weiteres hochkarätiges Bitcoin-Casino, das Spieler aus Deutschland annimmt. Für die Erstellung eines Kontos und das Spielen ist nichts weiter als eine E-Mail-Adresse erforderlich. Wetten können auf verschiedene Sportarten und Esports platziert werden, ebenso wie auf die Auswahl an nachweislich fairen Bitcoin-Spielen, wie Slots und konventionelle Casino-Spiele. Die hoch bewerteten und vertrauenswürdigen Kundendienstmitarbeiter von TrustDice sind rund um die Uhr per E-Mail und Live-Chat für alle registrierten Spieler erreichbar. Sie können Bitcoin, Ethereum, Tether, EOS und andere Kryptowährungen bei dieser Glücksspieleinrichtung verwenden.

Im Gegensatz dazu zeichnet sich TrustDice durch „Faucet-Krypto-Anreize“ aus (im Falle von Bitcoin wird dies in Satoshis gemessen). Sie können diese passiv verdienen, indem Sie an den Werbe- oder Umfrageprogrammen einer Website teilnehmen oder die Mikroaufgaben der Website erfüllen. Diese Faucet-Vorteile sind auf TrustDice zusätzlich zu Bitcoin und einigen anderen Kryptowährungen verfügbar, es lohnt sich also, einen Blick darauf zu werfen.

WildTornado

Das Angebot von WildTornado mit über 8.000 Spielen von mehr als 60 Entwicklern ist für eine Bitcoin-Glücksspielseite konkurrenzlos. Dank des benutzerfreundlichen Treueprogramms und der umfangreichen Kundenservice-Alternativen können Sie sicher sein, dass das Spielen auf der Seite reibungslos ablaufen wird. Die Vorteile des Treueprogramms umfassen:

Erhöhter Cashback.

Einladungen zu VIP-Veranstaltungen und exklusive Angebote für die höchsten Mitgliedsstufen.

Dieses Bitcoin-Casino akzeptiert verschiedene Zahlungsmethoden, darunter Bitcoin und traditionelle Fiat-Währung.

Wolfy

Zusätzlich wird Wolfy erwähnt. Mehr als fünftausend Spiele können auf dieser Bitcoin-Glücksspielseite gefunden werden.

Sie sollten diese Bitcoin-Glücksspielseite trotzdem besuchen. Wolfy bietet verschiedene Promotionen, von einem Willkommensbonus über einen Krypto-Willkommensbonus bis hin zu zwei Wochenend-Reloads und wöchentlichen Freispielen. Mobile Apps für Android und iOS bedeuten, dass Sie Ihr Spiel mitnehmen können. Sie können mit jeder der neun Kryptowährungen wetten oder eine der vier Fiat-Währungen verwenden.

BC.Game

Schließlich haben wir noch ein weiteres Bitcoin-Casino in die Liste aufgenommen, um Ihnen noch mehr Spielmöglichkeiten zu bieten: Casinospiele vor Bitcoin. Selbst wenn Sie eine Kryptowährung lieben, die nicht weithin akzeptiert wird, können Sie im BCGame Casino mit einer von mehr als 60 verschiedenen Kryptowährungen spielen. Wir sind bereit zu wetten, dass Ihre Lieblings-Kryptowährung dort zu finden ist. Um bei BCGame zu spielen und Geld abzuheben, müssen Sie jedoch bei der Registrierung weitere persönliche Daten angeben.

Für Einsätze an Spielautomaten und bei Tischspielen gibt es keine Limits, ebenso wenig für Einzahlungen oder Abhebungen. Da sie eine App für Android und iOS anbieten, können Spieler ihre Lieblings-Krypto-Spiele in diesem Online-Casino genießen, egal wo sie sich gerade befinden. Schließlich bringen wir Ihnen den wesentlichen Teil: das VIP-Programm des BCGame Casinos.