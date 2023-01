Frankfurt – Stadtgebiet: Geschwindigkeitsmessungen

Frankfurt (ots) – (dr) Auch in der kommenden Woche werden im Frankfurter

Stadtgebiet Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Messgeräte stehen im

Bereich folgender Örtlichkeiten:

Januar 2023: B43 / Anschlussstelle BAB 3, Hugo-Eckener-Ring, BAB 661

Richtung Autobahnkreuz Offenbach, Babenhäuser Landstraße, BAB 661

Riederwaldtunnel, Hanauer Landstraße

Januar 2023: Hugo-Eckener-Ring, BAB 66 Richtung Wiesbaden, Mainzer

Landstraße, BAB 661 Riederwaldtunnel, Ludwig-Landmann-Straße, Autobahnkreuz

Frankfurt BAB 3 / BAB 5

Januar 2023: Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3 / BAB 5, Ludwig-Landmann-Straße,

BAB 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, BAB 661 Riederwaldtunnel, Mainzer

Landstraße

Januar 2023: Bundesautobahn 661 Richtung Autobahnkreuz Offenbach,

Babenhäuser Landstraße, B43 / Anschlussstelle BAB 3, Züricher Straße, BAB 661

Anschlussstelle Eckenheim Richtung Bad Homburg v.d.H., Hanauer Landstraße

Januar 2023: Mainzer Landstraße, Autobahnkreuz Frankfurt BAB 3 / BAB 5,

Ludwig-Landmann-Straße, BAB 66 Richtung Wiesbaden, Hugo-Eckener-Ring, BAB 661

Riederwaldtunnel



Die Geschwindigkeitsmessungen werden fortgesetzt.

Frankfurt – Westend: Fahrraddieb erwischt – Ortung führt zur Festnahme

Frankfurt (ots) – (lo) Die Freude währte nicht lange für einen 20-jährigen

Fahrraddieb. Am gestrigen Dienstag bemerkte ein 46-Jähriger den Verlust seines

Fahrrads. Mithilfe eines Ortungssenders konnte der Standort bestimmt, das

Fahrrad wiedergefunden und der 20-jährige Täter festgenommen werden. Im Verlauf

des frühen Abends bemerkte ein 46-jähriger Mann den Verlust seines Fahrrads,

welches er zuvor in der Mainzer Landstraße abgestellt hatte. Er konnte das

Fahrrad jedoch über ein von ihm am Fahrrad angebrachten Sender orten. Die Spur

führte in die Untermainanlage. Vor Ort konnten sowohl das Fahrrad als auch der

Langfinger festgestellt werden. Letzterer wurde durch die Polizei festgenommen.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte festgestellt werden, dass sich der

46-jährige Mann ohne gültigen Aufenthaltstitel in der BRD aufhält.

Er muss sich nun wegen des Verdachts des Diebstahls und des illegalen

Aufenthalts verantworten.

Frankfurt-Nordend: Raub an Bushaltestelle

Frankfurt (ots) – (dr) Gestern Abend kam es im Oeder Weg an einer Bushaltestelle

zu einem schweren Raub, bei dem ein unbekannter Mann ein Mobiltelefon erbeuten

konnte. Ein 20-Jähriger erlitt bei der Tat Verletzungen an der Hand.

Gegen 17:45 Uhr kam es in einem Bus der Linie 36 aus bislang unbekannten Gründen

zwischen dem 20 Jahre alten Geschädigten und einem weiteren Fahrgast zu

Streitigkeiten. Als beide an der Haltestelle Bornwiesenweg ausstiegen, schrie

ihn der Mann an, riss ihm sein Mobiltelefon aus der Hand und zerbrach es über

dem Bein. Der Unbekannte zog dann ein Messer aus der Tasche, mit dem er die

Jacke des Geschädigten beschädigte und diesen auch an der Hand verletzte.

Daraufhin flüchtete der Geschädigte in ein Restaurant. Außerdem kam ihm ein

Passant zu Hilfe, welcher den Unbekannten anschrie, sodass dieser mit dem

geraubten Mobiltelefon (iPhone) in einen Hinterhof in Richtung Finkenhofstraße

und weiter in unbekannte Richtung flüchtete. Der durch die Schnittwunden

verletzte Geschädigte kam zur Behandlung seiner Hand in ein Krankenhaus.

Täterbeschreibung: Männlich, Bart; bekleidet mit Bomberjacke mit weißen Streifen

an den Armen (Marke Adidas), Kappe der Marke Gucci.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069

/ 755 -51499 bei der Frankfurter Kriminalpolizei zu melden.

Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Zwei Dealer festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Polizeibeamte nahmen am gestrigen Dienstag (10. Januar

2023) im Bahnhofsviertel nacheinander zwei mutmaßliche Dealer fest.

Der erste Tatverdächtige fiel Beamten gegen 15:25 Uhr in der Elbestraße auf, als

dieser einer Person augenscheinlich Drogen verkaufte. Kurz darauf konnte der

Käufer mit 1,3 Gramm Heroin kontrolliert und danach auch der Verkäufer

festgenommen werden. In einem von dem Dealer angemieteten Hotelzimmer stellten

die Beamten nach der Einholung eines richterlichen Dursuchungsbeschlusses

außerdem rund 22 Gramm Heroin sowie eine Feinwaage sicher. Der 35-jährige Mann

kam in der Folge in die Haftzellen des Polizeipräsidiums.

Gegen 16:30 Uhr bemerkten Beamte in der Taunusstraße einen 23-jährigen Mann, der

immer wieder ein Etablissement betrat und anschließend vor einem Kiosk mit

Personen in Kontakt trat. Als er das Lokal erneut verließ, unterzogen ihn die

Polizeibeamten einer Kontrolle. Bei seiner anschließenden Durchsuchung fanden

die Beamten in seiner Unterwäsche 14 Plomben Crack, die als Beweismittel

sichergestellt wurden. Der 23-Jährige kam anschließend ebenso in die Haftzellen

des Polizeipräsidiums.

Beide wohnsitzlosen Männer müssen sich aufgrund des illegalen Handels mit

Betäubungsmitteln verantworten. Sie sollen heute dem Haftrichter vorgeführt

werden.

Frankfurt-Innenstadt: Räuberischer Diebstahl

Frankfurt (ots) – (dr) Ein Ladendetektiv bemerkte am gestrigen Dienstag, den 10.

Januar 2023, in einem Bekleidungsgeschäft auf der Zeil einen Diebstahl.

Polizeibeamte nahmen den renitenten Langfinger, der es auf eine Winterjacke,

Wollmütze und Kappe abgesehen hatte, fest.

Der erst 20-jährige Täter fiel dem Detektiv gegen 15:10 Uhr auf, als er in dem

Laden mehrere Kleidungsstücke aus der Auslage nahm und mit einem Werkzeug die

Diebstahlsicherungen entfernte. Anschließend steckte er sich die Kleidung in

seinen Rucksack und begab sich zum Ausgang, ohne die Ware an der Kasse zu

bezahlen. Als er das Geschäft verließ, sprach ihn der Ladendetektiv auf den

Diebstahl an. Unvermittelt schubste der ertappte 20-Jährige den Detektiv und

schlug ihm außerdem ins Gesicht. Mithilfe eines hinzueilenden Kollegen gelang es

jedoch den Beiden, den Dieb zu überwältigen. Auf dem Weg ins Büro zeigte sich

der junge Mann weiterhin renitent und trat nach den Detektiven.

Letztlich nahmen alarmierte Polizeibeamte den 20-Jährigen, welcher über keinen

festen Wohnsitz verfügt, fest und verbrachten ihn in die Haftzellen des

Polizeipräsidiums.

Bundespolizei verhaftet mutmaßlichen Geldwäscher – weitere Haftbefehle am Flughafen Frankfurt vollstreckt

Weil er zwischen April und Mai 2021 mehr als 150.000 Euro aus Betrugsstraftaten von seinem Geschäftskonto auf mehrere persönliche Konten transferiert haben soll, sitzt ein 35-jähriger Türke nun in Untersuchungshaft. Bundespolizisten nahmen ihn am 10. Januar bei seiner Ankunft aus Wien / Österreich fest. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main ließ bereits seit Dezember 2021 mit Haftbefehl nach dem Mann suchen, da er sich mutmaßlich ins Ausland abgesetzt hatte.

Ebenfalls mit Haftbefehl gesucht wurde eine 21-jährige Rumänin, die bei ihrer Ankunft aus Miami / Vereinigte Staaten von Amerika festgenommen wurde. Sie soll im August 2021 versucht haben, gemeinsam mit einer Komplizin taurinhaltige Erfrischungsgetränke im Wert von rund 270 Euro aus einem Supermarkt zu stehlen. Eine Supermarktmitarbeiterin bemerkte die Tat und alarmierte die Polizei. Zur Gerichtsverhandlung im Mai 2022 war die polizeibekannte 21-Jährige schließlich nicht erschienen. Die zuständige Staatsanwaltschaft suchte deswegen seit September 2022 mit Haftbefehl nach ihr. Die Bundespolizei führte sie einem Haftrichter vor.

Ein 34 Jahre alter Deutscher muss für 45 Tage hinter Gitter. Fahnder der Bundespolizei verhafteten ihn bei seiner Ankunft aus Punta Cana / Dominikanische Republik. Weil er trotz eines bestehenden Fahrverbots mit dem Auto unterwegs war, erließ das Amtsgericht München im März 2022 einen Strafbefehl über 45 Tagessätze á 90 Euro gegen den Mann. Seit Dezember 2022 suchte die zuständige Staatsanwaltschaft mit Haftbefehl nach ihm. Da er die Geldstrafe von insgesamt 4.050 Euro bei seiner Festnahme nicht aufbringen konnte, lieferten ihn Bundespolizisten in die Justizvollzugsanstalt Weiterstadt ein.

Etwas glimpflicher davon kam eine 28-jährige Deutsche, die seit Dezember 2021 wegen Steuerhinterziehung von der Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main gesucht wurde. Den bestehenden Haftbefehl konnte sie durch Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 500 Euro abwenden und ihre geplante Reise nach Istanbul antreten.