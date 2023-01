Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Wölfersheim-Wohnbach: In Büros eingebrochen –

Eine auf Bauschutt- und Rohstoffverwertung spezialisierte Firma rückte zu Beginn der Woche in den Fokus unbekannter Einbrecher. In der Nacht von Montag auf Dienstag verschafften sich die Diebe gewaltsam Zutritt zu den in der Straße „Auf dem Hals“ gelegenen Büros der Firma und suchten nach Wertsachen. Darin durchwühlten sie Schränke und Schreibtische. Ob die Täter Beute machten, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Reparatur der Einbruchschäden wird rund 3.500 Euro kosten. Zeugen, die die Diebe auf dem Gelände beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Polizeistation in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Ortenberg: Geldbörse aus Seat erbeutet –

In der Straße „In den Rosengärten“ machten sich Autoaufbrecher an ein Seat zu schaffen. Der schwarze „Ateca“ parkte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in Höhe der Hausnummer 14. Die Täter schlugen eine Scheibe ein, entriegelten den Wagen und griffen sich eine Geldbörse mit Dokumenten und einer geringen Menge an Bargeld. Für eine neue Scheibe werden etwa 200 Euro fällig. Hinweise zu den Tätern erbittet die Polizeistation Büdingen unter Tel.: (06042) 96480.

Altenstadt: Aus Garage bedient –

Mit fünf Shisha-Pfeifen, Shisha-Tabak und einem Fernseher der Marke „Telefunken“ suchten Diebe in der Kirchgasse das Weite. In einem Hof brachen sie das Schloss einer Garage auf und griffen sich ihre Beute. Den Wert der gestohlenen Gegenstände schätzt die Polizei auf rund 500 Euro. Zeugen, die die Täter am Dienstag, zwischen 00.30 Uhr und 11.20 Uhr in der Kirchgasse beobachteten oder die sonst Angaben zu den Dieben machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06402) 96480 mit der Büdinger Polizei in Verbindung zu setzen.

Karben – Groß-Karben: Schuleinbruch scheitert –

In der Nacht von Montag auf Dienstag versuchten Einbrecher in die Kurt-Schumacher-Schule im Karbener Weg einzubrechen. Zwischen 16.00 Uhr und 07.00 Uhr hebelten die Täter an einem Fenster der Mensa, schafften es aber nicht dieses aufzubrechen. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen die sich zur genannten Zeit auf dem Schulgelände aufhielten, nehmen die Ermittler der Vilbeler Polizei unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.