Herborn – B 255: Ladungssicherung und Temposünder im Fokus –

Am Montag nahmen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit Unterstützung von Kolleginnen und Kollegen der Bereitschaftspolizei sowie vom Gefahrgutbeauftragen des Lahn-Dill-Kreises, den Schwerverkehr aber auch Temposünder auf der Bundesstraße 255 ins Visier. Zwischen 08.00 Uhr und 13.30 Uhr bauten die Ordnungshüter ihre Geschwindigkeitsmesstechnik an der B 255 in Höhe des Steinringsbergs auf, wo für Pkw eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h und für Lkw ein maximales Tempo von 60 km/h erlaubt sind. Kontrolliert wurden die Fahrzeuge auf dem in Höhe Hörbach gelegenen Parkplatz. 17 Fahrzeugführer hielten sich nicht an die für sie geltenden Tempolimits. Der schnellste Lkw brachte es auf 96 km/h. Der nicht in Deutschland lebende Brummifahrer musste eine Sicherheitsleistung von 200 Euro hinterlegen. Top-Speed erreichte ein Pkw-Fahrer aus Dierdorf in Rheinland-Pfalz. Er beschleunigte seinen Wagen auf 150 Sachen. Den Raser erwartet neben einem Bußgeld in Höhe von 320 Euro und zwei Punkte in Flensburg, ein Fahrverbot von einem Monat. Ein Lkw-Fahrer verstieß gegen die Vorschriften der Lenk- und Ruhezeiten. Drei leichtere technische Mängel an Lkw konnten vor Ort von den Fahrern behoben werden. Bei zwei mit Gefahrgut beladenen Transportern bemängelten die Verkehrsexperten die Ladungssicherung, so dass die Polizisten die Weiterfahrt untersagten. Erst als Mitarbeiter der Transportunternehmen entsprechende Sicherungstechnik an die Kontrollstelle geliefert hatten und die Ladung sicher verzurrt worden war, durften die Fahrer ihre Touren fortsetzen. Zudem fielen Lkw-Fahrer auf, weil sie erforderliche Begleitdokumente oder Beförderungspapiere nicht mitführten.

Herborn: Unfallflucht in der Notfallspur –

Der Unfallfluchtermittler der Herborner Polizei bittet nach einer Unfallflucht in der Notfallspur der B 255 um Mithilfe. Im Zeitraum vom 04.01.2023, gegen 18.00 Uhr bis zum 05.01.2023, gegen 12.00 Uhr krachte der flüchtige Unfallfahrer in den Aufprallschutz zwischen der Fahrbahn in Richtung Herborn und der eigentlichen Notfallspur und machte sich anschließend aus dem Staub. Hessen Mobil schätzt den Schaden an dem Aufprallschutz auf mindestens 4.000 Euro. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Ehringshausen-Breitenbach und Greifenstein-Holzhausen: Nach Spiegelunfällen weitergefahren –

Nach zwei Spiegelunfällen bei Breitenbach und Holzhausen bittet die Polizei um Mithilfe. Auf der Landstraße zwischen Breitenbach und Aßlar-Bechlingen krachten am Montagnachmittag (09.01.2023) die Außenspiegel zweier entgegenkommender Fahrzeuge zusammen. Gegen 16.20 Uhr war der Fahrer eines roten Ford Transits in Richtung Breitenbach unterwegs. Ein ihm entgegenkommender schwarzer Pick-Up geriet leicht auf die Fahrspur des Transits, so dass die beiden Außenspiegel sich berührten. Ohne sich um den Schadensausgleich zu kümmern, setzte der Fahrer des Pick-Ups seine Fahrt in Richtung Breitenbach fort. Bereits am 03.01.2023 (Dienstag), gegen 07.15 Uhr prallten auf der Landstraße zwischen Greifenstein-Holzhausen und Ehringshausen-Greifenthal die Außenspiegel zweier Fahrzeuge gegeneinander. Hier erwischte es den Besitzer eines in Richtung Greifenthal fahrenden Audis. Ein ihm entgegenkommender schwarzer dreier BMW geriet mutmaßlich ebenfalls zu weit in den Gegenverkehr. Der Fahrer im BMW fuhr nach dem Unfall in Richtung Holzhausen weiter. Hinweise zu einem schwarzen Pick-Up oder einem schwarzen BMW mit einem frischen Schaden am linken Außenspiegel nimmt die Polizei Herborn unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Unfallflucht im Forum-Parkhaus –

Auf rund 2.000 Euro schätzt die Polizei den Blechschaden, den ein flüchtiger Unfallfahrer im Parkhaus des Forums an einem Toyota zurückließ. Am Donnerstag vergangener Woche (05.01.2023) stand, zwischen 10.45 Uhr und 11.15 Uhr, in der untersten Ebene ein grauer Corolla. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß der Flüchtige gegen die vordere Stoßstange des Toyotas. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Herborn, Sinn und Solms: Drogenfahrer gestoppt –

Polizisten aus Herborn und Wetzlar zogen drei Drogenfahrer aus dem Verkehr. Gestern Morgen stoppte eine Herborner Polizeistreife in der Konrad-Adenauer-Straße einen Golffahrer. Ein Urintest wies dem 33-Jährigen aus dem Westerwaldkreis die Einnahme von THC nach. Zudem brachte ein Alkoholtest einen Wert von 0,27 Promille zutage. Am Nachmittag erwischte es in Sinn einen Benzfahrer. Der Urintest des 36-jährigen Greifensteiners schlug auf Cannabis an. Heute in den frühen Morgenstunden kontrollierten Wetzlarer Polizisten in Solms einen BMW-Fahrer. Der 32-jährige Solmser stand unter Alkoholeinfluss. Zudem ließen die Ergebnisse seiner Konzentrations- und Reaktionstests den Konsum von Betäubungsmittel vermuten. Bei allen drei Fahrern ordneten die Polizisten Blutentnahmen an.